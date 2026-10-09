Топ-5 новин: 38,6% заощаджень — у Києві, НБУ послабив 154 обмеження, Miltech для інвесторів
Майже 39% грошей українців у банках — у Києві: де зосереджені заощадження населення
Київ і Київська область залишаються головним центром концентрації банківських заощаджень в Україні. За розрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на столичний регіон припадає 38,6% коштів українців у банках. Найбільша перевага Києва — у валютних заощадженнях та довгострокових гривневих депозитах.
Підзарядка для менталки: Алло та «Мінфін» запустили антистрес-спецпроєкт до Дня ментального здоров’я
До Всесвітнього дня психічного здоров’я маркетплейс інноваційних товарів Алло та «Мінфін» запустили інтерактивний спецпроєкт «Підзарядка для менталки». Він створений для тих моментів, коли хочеться хоча б на хвилину перемкнутися, видихнути та відновити внутрішній ресурс.
Гроші в оборонці: вся правда про інвестиції в український Miltech (відео)
Український Miltech вже перетворився на один із найбільших секторів економіки. Але чи може звичайний інвестор заробити на оборонних компаніях?
НБУ послабив 154 валютні обмеження: які можливості відкрила валютна лібералізація
Регулятор підбив проміжні підсумки валютної лібералізації та пояснив, які операції вже доступні бізнесу, інвесторам і громадянам, а також від чого залежатиме подальше послаблення правил.
Магніт за 25 грн, позов на 65 тисяч: Верховний Суд пояснив правила компенсації за порушення авторського права
Верховний Суд розглянув спір про зображення Головної брами палацу Потоцьких в Івано-Франківську, яке опинилося на сувенірних магнітах вартістю 25 гривень. Автор вимагав 65 тисяч гривень компенсації, однак суди визначили її розмір у 6 тисяч гривень. Верховний Суд пояснив, які обставини потрібно враховувати під час визначення компенсації за порушення авторського права та які докази має надати позивач.
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