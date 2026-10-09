Топ-5 новин: 38,6% заощаджень — у Києві, НБУ послабив 154 обмеження, Miltech для інвесторів

Київ і Київська область залишаються головним центром концентрації банківських заощаджень в Україні. За розрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, на столичний регіон припадає 38,6% коштів українців у банках. Найбільша перевага Києва — у валютних заощадженнях та довгострокових гривневих депозитах.

До Всесвітнього дня психічного здоров’я маркетплейс інноваційних товарів Алло та «Мінфін» запустили інтерактивний спецпроєкт «Підзарядка для менталки». Він створений для тих моментів, коли хочеться хоча б на хвилину перемкнутися, видихнути та відновити внутрішній ресурс.

Український Miltech вже перетворився на один із найбільших секторів економіки. Але чи може звичайний інвестор заробити на оборонних компаніях?

Регулятор підбив проміжні підсумки валютної лібералізації та пояснив, які операції вже доступні бізнесу, інвесторам і громадянам, а також від чого залежатиме подальше послаблення правил.

Верховний Суд розглянув спір про зображення Головної брами палацу Потоцьких в Івано-Франківську, яке опинилося на сувенірних магнітах вартістю 25 гривень. Автор вимагав 65 тисяч гривень компенсації, однак суди визначили її розмір у 6 тисяч гривень. Верховний Суд пояснив, які обставини потрібно враховувати під час визначення компенсації за порушення авторського права та які докази має надати позивач.