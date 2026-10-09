РФ не повинна фінансувати війну через ЄС: Балтія вимагає закрити транзит російського зерна

Москва шукає нові маршрути для експорту зерна, зокрема через Балтійське море, зазначають лідери Естонії, Латвії та Литви. На їхню думку, ЄС не повинен дозволити Росії компенсувати економічні наслідки агресії в Україні. У спільному листі до керівництва Євросоюзу вони закликають заборонити транзит російського зерна.

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Спільний лист голові Європейської Ради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн надіслали прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс і президент Литви Гітанас Науседа. Питання Міхал має намір порушити на засіданні Європейської Ради вже наступного тижня.

За його словами, Росія бомбардує українські порти та блокує вихід українського зерна на світові ринки, а водночас прагне заробляти на перевезенні власного зерна через ЄС. «Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати її війну. Ми маємо посилити тиск на агресора й допомогти Україні доставляти свою продукцію на світові ринки», — наголосив прем'єр Естонії.

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У листі троє лідерів зазначають, що російські атаки на українські вантажні судна, залізниці та інші ключові торговельні маршрути мають на меті послабити економіку України. Окремо вони наголошують, що ЄС має не допустити експорту через свою територію зерна, викраденого з окупованих територій України.

Також лідери закликають посилити «Шляхи солідарності» між ЄС та Україною. Це транспортні маршрути, якими українська продукція потрапляє на світові ринки.