30 тисяч пляшок за одну ніч: як у Тоскані викрали елітне вино на €5 млн

З виноробні Marchesi Antinori в італійській Тоскані викрали 30 тисяч пляшок вина загальною вартістю близько €5 млн. За даними італійських медіа, до пограбування причетні щонайменше семеро людей: вони вимкнули сигналізацію, вивели з ладу камери спостереження та вивезли пляшки двома вантажівками. Про це пише Sky TG24.

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За даними видання Sky TG24, злочин стався в ніч на 4 жовтня. Група щонайменше із семи людей спочатку вимкнула сигналізацію та вивела з ладу систему відеоспостереження. Потім зловмисники проникли на територію виноробні, завантажили пляшки у дві вантажівки за допомогою навантажувачів підприємства й утекли.

Зникнення вина помітили лише наступного ранку, коли на роботу прийшли працівники.

Серед викраденого — пляшки трьох вин: Solaia, Tignanello та Guado al Tasso. За інформацією Sky TG24, усі вони були врожаю 2023 року. Зокрема, зникли близько 10 тисяч пляшок Solaia — вина, яке виробляють у кількості приблизно 60−70 тисяч пляшок на рік.

Генеральний директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла назвав нападників добре підготовленою групою. Він також припустив, що це можуть бути ті самі люди, які останніми місяцями грабували інші італійські виноробні.

«Ми все ще сподіваємося знайти вино. Дві вантажівки не можуть просто зникнути», — сказав Котарелла Financial Times.

Компанія попереджає покупців

Marchesi Antinori почала повідомляти клієнтів у різних країнах про крадіжку й закликати їх бути обережними з пропозиціями від неофіційних продавців.

У компанії побоюються, що викрадені пляшки можуть запропонувати колекціонерам або власникам закладів через неофіційні канали. Такі пропозиції можуть викликати підозру, зокрема через обмежені обсяги виробництва Solaia.

Котарелла заявив, що компанія прагне захистити ринок і попередити потенційних покупців: пляшки, які пропонують незвичні джерела за привабливими цінами, можуть бути викрадені.