ЄЦБ всьоме поспіль підвищив ключову ставку

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив ключову ставку на 25 базисних пунктів — з 3,5% до 3,75% - на засіданні у четвер, 4 травня, йдеться у пресреліз регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Це максимальний рівень ставки із 2008 року. ЄЦБ підняв ставки за позиками всьоме поспіль. Рішення ЄЦБ збіглося з очікуваннями економістів, опитаних агентством Reuters.

Процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за маржинальною кредитною лінією та депозитною лінією будуть збільшені до 3,75%, 4% та 3,25% відповідно з 10 травня 2023 року.

Європейський регулятор уповільнив темп підвищення ставки: на попередньому засіданні її було збільшено на 50 б.п. «Сьогоднішнє підвищення — найменше в поточному циклі, що говорить про те, що ЄЦБ вступив у завершальну стадію цього циклу посилення, — написала у зв'язку з цим Карстен Бржескі, яка відповідає за глобальний макроекономічний аналіз в ING. — У поточній дуже складній макроекономічній ситуації із запізненням впливом попередніх підвищень, банківськими потрясіннями, млявим зростанням економіки, але все ще високою інфляцією ЄЦБ діятиме обережніше». Читайте: ФРС підвищила ставку вдесяте поспіль

ЄЦБ, як і більшість інших великих центральних банків, намагається досягти зниження рекордних темпів інфляції та наблизитися до свого цільового рівня 2%. Загалом з липня минулого року ЄЦБ підвищив ставку на 375 базисних пунктів.

Інфляція у єврозоні

Інфляція в єврозоні прискорилася минулого місяця, але базове зростання цін сповільнилося. Згідно з попередньою оцінкою Євростату, загальне зростання цін у 20 країнах, які використовують євро, прискорилося до 7% у квітні порівняно з 6,9% місяцем раніше. Дані вийшли відповідно до очікувань економістів, опитаних агентством Reuters. Без урахування цін на продукти харчування та енергоносії базова інфляція (індекс CPI Core) сповільнилася з 7,5 до 7,3%.

Найвища річна інфляція у квітні була у Латвії (15%), Словаччині (14%) та Литві (13,3%). Найнижча інфляція зафіксована у Люксембурзі (2,7%), Бельгії (3,3%) та Іспанії (3,8%).