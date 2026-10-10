Bitcoin і Ethereum дешевшають, поки альткоїни зростають: що відбувається на крипторинку

Bitcoin і Ethereum завершують тиждень зі зниженням вартості, хоча за останні 24 години обидві криптовалюти трохи подорожчали. Bitcoin втратив майже 3% за тиждень, а Ethereum — близько 7%. На ринок тиснуть зростання цін на енергоносії та очікування щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США.

Bitcoin втрачає майже 3% за тиждень: що тисне на крипторинок

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Bitcoin відійшов від $87 000, Ethereum втратив близько 7%

У п'ятницю Bitcoin торгувався поблизу $82 450, а рано в суботу його ціна становила $82 674,5. За попередні 24 години він додав 0,53%, але залишався приблизно на 1% нижче внутрішньоденного максимуму. На початку тижня Bitcoin наближався до $87 000, проте згодом поступово дешевшав.

Ethereum за добу подорожчав на 0,29%, однак за тиждень втратив близько 7%. Таким чином, друга за капіталізацією криптовалюта продемонструвала глибше тижневе падіння, ніж Bitcoin.

На початку суботи частина інших цифрових активів торгувалася в плюсі. XRP зріс на 1% — до $1,4061, Solana подорожчала на 0,03% — до $109,95, а BNB додав 3,2% і коштував $788,83. Cardano зріс на 7,25%, Dogecoin — на 1,99%, Shiba Inu — на 2,8%. Вартість токена TRUMP майже не змінилася.

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Як ціни на нафту та очікування щодо ФРС впливають на крипторинок

Серед чинників, що тиснуть на цифрові активи, — зростання цін на енергоносії та невизначеність щодо подальшої монетарної політики США. Інвестори стежать за інфляцією, оцінюючи перспективи процентних ставок Федеральної резервної системи.

Наступного тижня у США мають оприлюднити індекси споживчих цін і цін виробників за вересень. Ці дані допоможуть оцінити, чи може ФРС відновити підвищення ставок.

Наразі ринки очікують, що на засіданні 27−28 жовтня регулятор залишить базову ставку незмінною. Водночас у грудні можливе підвищення на 0,25 відсоткового пункта.

Вищі процентні ставки зазвичай знижують попит на спекулятивні активи, зокрема криптовалюти, оскільки інвестори можуть надавати перевагу традиційним інструментам із фіксованою дохідністю.

Ledger розслідує повідомлення про можливі втрати криптоактивів

На настрої учасників ринку також вплинули повідомлення про можливу втрату цифрових активів, пов'язаних із пристроями виробника апаратних криптогаманців Ledger. Компанія розслідує інциденти з пристроями, проданими через реселера CryptoBilis у Південно-Східній Азії.

Блокчейн-аналітики оцінили можливі збитки в межах від $86 млн до $93,4 млн. Проте Ledger не підтвердила ці суми та ще не встановила причину інциденту.

На час розслідування компанія попросила CryptoBilis призупинити продажі й відправлення пристроїв. Підтверджених доказів компрометації власних систем Ledger немає.

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Strategy може залучити кошти для нових покупок Bitcoin

Тим часом привілейовані акції STRC компанії Strategy у п'ятницю зросли до $99,71 — найвищого рівня з червня. Річна ставка дивідендів за цими паперами становить 12%, а компанія підтримує доларові резерви для фінансування виплат.

Якщо ціна STRC перевищить $100, Strategy зможе випустити додаткові привілейовані акції, щоб профінансувати нові покупки Bitcoin. Це потенційно може стати додатковим джерелом попиту на криптовалюту.