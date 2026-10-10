Воррен Баффет назвав 3 правила успіху в житті: чому навіть великі гроші не гарантують головного

Великі статки не обов’язково означають, що людина досягла успіху в житті. Американський інвестор Воррен Баффет наголошує на важливості рішень, які ми ухвалюємо, та стосунків, які будуємо з іншими. Fast Company зібрав три принципи Баффета, які пояснюють, чому гроші — не єдиний критерій успішного життя.

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Не ризикуйте важливим заради неважливого

Баффет застерігає від ризиків, на які люди йдуть через жадібність або бажання отримати те, без чого насправді можуть обійтися. Під час виступу перед випускниками Університету Флориди він говорив про те, що люди й компанії іноді ставлять на карту надто багато, хоча потенційна вигода цього не виправдовує.

«Якщо ви ризикуєте чимось важливим для вас заради чогось неважливого, це просто не має сенсу. Мені байдуже, чи становлять ваші шанси на успіх 99 до 1, чи 1000 до 1», — сказав Баффет.

На його думку, навіть дуже високі шанси на успіх не змінюють суті такого рішення: ризикувати тим, що має справжню цінність, заради другорядної вигоди недоцільно.

Обирайте чесних людей

Другий принцип бізнесмена стосується людей, із якими варто будувати стосунки та співпрацювати. Під час виступу він запропонував студентам уявити, кого з однокурсників вони обрали б для довгострокового партнерства, якби мали віддавати цій людині 10% своїх заробітків упродовж усього життя.

Баффет припускав, що вибір упав би на людину з лідерськими якостями, яка вміє залучати інших до спільної справи. Водночас важливими він назвав щедрість, чесність і готовність визнавати внесок інших у спільну роботу.

«Це була б людина, яка щедра, чесна й віддає належне іншим за їхні ідеї», — пояснив він.

У цьому принципі йдеться не лише про лідерські здібності, а й про ставлення людини до інших і їхніх досягнень.

Справжній успіх вимірюється любов’ю

Третій принцип Баффета стосується того, як людина оцінює власне життя. У біографії The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life він пояснює, що одним із головних критеріїв успіху є те, скільки людей, любові яких ви прагнете, насправді вас люблять.

Баффет зауважує, що деякі люди помирають багатими, а їхніми іменами називають будівлі. Проте самі статки й визнання не обов’язково свідчать про те, що людина здобула любов інших. У матеріалі Fast Company наведено його різке формулювання: «Правда в тому, що у світі їх ніхто не любить».

Також Баффет наголошує на взаємності любові: «Що більше любові ви віддаєте, то більше отримуєте».

Нагадаємо

Воррен Баффет вирішив заробляти на розвитку штучного інтелекту опосередковано. Він уникав значних інвестицій безпосередньо в ШІ-компанії, вважаючи цей сектор ризикованим і складним для прогнозування. Berkshire Hathaway, якою Баффет керував протягом десятиліть, може отримувати вигоду від поширення цієї технології завдяки інвестиціям в енергетичні та промислові компанії.