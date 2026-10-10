Воррен Баффет назвав 3 правила успіху в житті: чому навіть великі гроші не гарантують головного

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 жовтня 2026, 10:20

Воррен Баффет назвав 3 правила успіху в житті: чому навіть великі гроші не гарантують головного

Великі статки не обов’язково означають, що людина досягла успіху в житті. Американський інвестор Воррен Баффет наголошує на важливості рішень, які ми ухвалюємо, та стосунків, які будуємо з іншими. Fast Company зібрав три принципи Баффета, які пояснюють, чому гроші — не єдиний критерій успішного життя.

Великі статки не обов’язково означають, що людина досягла успіху в житті.
Воррен Баффетт пояснив, що насправді означає успіх
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Не ризикуйте важливим заради неважливого

Баффет застерігає від ризиків, на які люди йдуть через жадібність або бажання отримати те, без чого насправді можуть обійтися. Під час виступу перед випускниками Університету Флориди він говорив про те, що люди й компанії іноді ставлять на карту надто багато, хоча потенційна вигода цього не виправдовує.

«Якщо ви ризикуєте чимось важливим для вас заради чогось неважливого, це просто не має сенсу. Мені байдуже, чи становлять ваші шанси на успіх 99 до 1, чи 1000 до 1», — сказав Баффет.

На його думку, навіть дуже високі шанси на успіх не змінюють суті такого рішення: ризикувати тим, що має справжню цінність, заради другорядної вигоди недоцільно.

Обирайте чесних людей

Другий принцип бізнесмена стосується людей, із якими варто будувати стосунки та співпрацювати. Під час виступу він запропонував студентам уявити, кого з однокурсників вони обрали б для довгострокового партнерства, якби мали віддавати цій людині 10% своїх заробітків упродовж усього життя.

Баффет припускав, що вибір упав би на людину з лідерськими якостями, яка вміє залучати інших до спільної справи. Водночас важливими він назвав щедрість, чесність і готовність визнавати внесок інших у спільну роботу.

«Це була б людина, яка щедра, чесна й віддає належне іншим за їхні ідеї», — пояснив він.

У цьому принципі йдеться не лише про лідерські здібності, а й про ставлення людини до інших і їхніх досягнень.

Справжній успіх вимірюється любов’ю

Третій принцип Баффета стосується того, як людина оцінює власне життя. У біографії The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life він пояснює, що одним із головних критеріїв успіху є те, скільки людей, любові яких ви прагнете, насправді вас люблять.

Баффет зауважує, що деякі люди помирають багатими, а їхніми іменами називають будівлі. Проте самі статки й визнання не обов’язково свідчать про те, що людина здобула любов інших. У матеріалі Fast Company наведено його різке формулювання: «Правда в тому, що у світі їх ніхто не любить».

Також Баффет наголошує на взаємності любові: «Що більше любові ви віддаєте, то більше отримуєте».

Нагадаємо

Воррен Баффет вирішив заробляти на розвитку штучного інтелекту опосередковано. Він уникав значних інвестицій безпосередньо в ШІ-компанії, вважаючи цей сектор ризикованим і складним для прогнозування. Berkshire Hathaway, якою Баффет керував протягом десятиліть, може отримувати вигоду від поширення цієї технології завдяки інвестиціям в енергетичні та промислові компанії.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами