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9 жовтня 2026, 19:00

Швейцарія посилює вимоги до UBS: банку може знадобитися ще $16 млрд капіталу

Швейцарський банк UBS опинився перед вибором: виконати нові вимоги Швейцарії до капіталу або переглянути структуру міжнародного бізнесу. За оцінкою банку, додаткова потреба в капіталі може становити $16 млрд. Серед можливих сценаріїв — перенесення штаб-квартири за кордон, злиття з іноземним конкурентом або поділ бізнесу, пише Financial Times.

Швейцарський банк UBS опинився перед вибором: виконати нові вимоги Швейцарії до капіталу або переглянути структуру міжнародного бізнесу.
Швейцарія посилює правила для UBS - додаткова потреба в капіталі може становити $16 млрд
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$16 млрд за новими правилами

Минулого місяця верхня палата парламенту Швейцарії підтримала посилення вимог до капіталу UBS. За пропозицією, банк має покривати капіталом найвищої якості CET1 90% вартості іноземних підрозділів на рівні материнської компанії проти приблизно 60% нині. Остаточні пропозиції ще має розглянути нижня палата парламенту.

Реформа покликана запобігти повторенню кризи 2023 року, коли UBS придбав проблемний Credit Suisse в межах організованого державою порятунку.

Переїзд, злиття або поділ: які варіанти має UBS

Серед можливих сценаріїв — перенесення штаб-квартири за кордон, об'єднання з іноземним банком або поділ групи на швейцарський і міжнародний бізнеси. Також обговорюється скорочення окремих операцій у США, де UBS має найбільший закордонний підрозділ.

Два великі інвестори банку закликали розглянути перенесення штаб-квартири, якщо реформи ухвалять без змін. Один із них — Artisan Partners, що входить до десятки найбільших акціонерів UBS, — заявив, що Швейцарія більше не є привабливим місцем для банку.

Однак переїзд може виявитися дорогим: аналітики Morgan Stanley оцінюють потенційний податок на вихід зі Швейцарії в суму до $10 млрд. Злиття з іноземним конкурентом також було б складним, а поділ бізнесу може обмежити очікувану вигоду через особливості структури міжнародних операцій UBS.

Чому UBS може залишитися у Швейцарії

Попри обговорення альтернатив, базовим сценарієм для частини аналітиків залишається виконання нових вимог без перенесення штаб-квартири. За оцінками аналітиків, фактичний дефіцит капіталу може становити $6−8 млрд, якщо врахувати надлишок капіталу, який уже має материнський банк.

Аналітик Morningstar Йоганн Шольц вважає, що UBS зможе виконати вимоги завдяки збереженню більшої частини прибутку, без додаткового випуску акцій.

Водночас нові правила можуть вплинути на прибутковість і міжнародну стратегію банку. Аналітик JPMorgan Chase Кіан Абухоссейн прогнозує зниження рентабельності матеріального власного капіталу UBS у 2028 році на 0,5 відсоткового пункту.

Генеральний директор UBS Серджіо Ермотті заявляв, що банк, найімовірніше, залишиться у Швейцарії та адаптується до нових правил, які впроваджуватимуть поступово протягом кількох років. UBS також підтверджував намір продовжувати діяльність як глобальний банк зі штаб-квартирою у Швейцарії.

Що відомо про можливе об'єднання UBS

Щонайменше вісім великих іноземних банків виявили інтерес до злиття або іншого формату об'єднання зі швейцарським UBS, повідомляє Reuters із посиланням на Blick. Потенційних партнерів не називають, а UBS поки не коментував цю інформацію. Водночас нові вимоги Швейцарії до капіталу можуть потребувати від банку додатково близько $18 млрд. Голова ради директорів UBS Колм Келлегер раніше попереджав, що за надто жорстких правил банк може переглянути розташування своєї штаб-квартири. Водночас міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер назвала можливий переїзд UBS малоймовірним. За її словами, такий крок був би дорожчим за виконання нових вимог до капіталу, а також юридично складним.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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