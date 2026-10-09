Магніт за 25 грн, позов на 65 тисяч: Верховний Суд пояснив правила компенсації за порушення авторського права

Верховний Суд розглянув спір про зображення Головної брами палацу Потоцьких в Івано-Франківську, яке опинилося на сувенірних магнітах вартістю 25 гривень. Автор вимагав 65 тисяч гривень компенсації, однак суди визначили її розмір у 6 тисяч гривень. Верховний Суд пояснив, які обставини потрібно враховувати під час визначення компенсації за порушення авторського права та які докази має надати позивач. Про це пише Судово-юридична газета.

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Як зображення опинилося на сувенірному магніті

Предметом розгляду Верховного Суду у справі № 344/1415/22 була касаційна скарга автора на судові рішення в частині визначення компенсації за порушення авторського права.

Автор стверджував, що опублікував власне графічне зображення Головної брами палацу Потоцьких в Івано-Франківську у Facebook у 2014 році, а реконструкцію брами — на Dribbble у 2016 році.

28 травня 2021 року він виявив у сувенірній крамниці «Оле-Тур» магніти з цим зображенням без зазначення авторства. Один магніт коштував 25 грн. Підприємство відхилило його претензію.

Автор вимагав 65 тис. грн компенсації, публікації інформації про порушення та надання відомостей про осіб, причетних до виробництва й розповсюдження примірників.

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Чому суди присудили 6 тисяч гривень

8 квітня 2025 року Івано-Франківський міський суд частково задовольнив позов: стягнув 6 тис. грн компенсації та зобов’язав підприємство опублікувати інформацію про порушення і зміст рішення. Суд установив, що на магніті відтворено більшість графічних елементів твору, але зазначив, що автор посилався на редакцію закону, яка на момент виявлення порушення вже не діяла.

1 липня 2025 року апеляційний суд залишив рішення без змін. Представник автора подав касаційну скаргу, стверджуючи, що суди недостатньо обґрунтували суму та не врахували умисність, тривалість і комерційний характер порушення.

Яку редакцію закону потрібно застосовувати

Автор розраховував компенсацію за пунктом «г» частини другої статті 52 Закону України № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» в редакції, що діяла до 22 липня 2018 року. Вона передбачала компенсацію від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат.

Однак 22 липня 2018 року набрали чинності зміни, внесені Законом № 2415-VIII. За новою редакцією компенсацію визначають як паушальну суму на основі подвійної, а в разі умисного порушення — потрійної суми винагороди, яку порушник мав би сплатити за дозвіл на використання твору.

Оскільки автор виявив порушення у травні 2021 року, Верховний Суд зазначив, що застосовувати попередній порядок розрахунку компенсації було неправильно.

Що суд має враховувати, визначаючи компенсацію

За висновком Верховного Суду, для стягнення компенсації потрібно довести факт порушення авторського права. Водночас її розмір має бути обґрунтованим з огляду на обставини справи.

Суд повинен враховувати:

характер порушення та орієнтовний розмір завданої шкоди;

тривалість і обсяг використання твору;

дохід порушника;

кількість осіб, чиї права порушено;

наміри відповідача;

можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля.

Розмір компенсації має відповідати принципам справедливості, добросовісності й розумності. Суд також повинен пояснити в рішенні, чому визначив саме таку суму.

Чому Верховний Суд не збільшив компенсацію

Позивач не надав достатніх доказів на обґрунтування заявлених 65 тис. грн і умисного характеру порушення. Верховний Суд погодився з висновком попередніх інстанцій про стягнення 6 тис. грн.

Касаційний суд наголосив, що перевіряє правильність застосування норм права, а не переоцінює докази. Оскільки доводи скарги фактично зводилися до незгоди з оцінкою доказів, касаційну скаргу залишили без задоволення, а рішення попередніх судів — без змін.

Отже, розмір компенсації за порушення авторського права має бути обґрунтований доказами та визначений з урахуванням обставин конкретної справи.