Військові валютні ОВДП: де купити та скільки на них можна заробити

Валютні військові ОВДП приносять дохідність, яка втричі перевищує ставки за депозитами у доларах чи євро. «Мінфін» розповість, де зараз продаються облігації, номіновані у ВКВ, яка мінімальна сума потрібна для їхнього придбання та які комісії доведеться при цьому сплатити.

Переваги та недоліки валютних ОВДП

Під час останніх аукціонів Міністерство фінансів розміщувало доларові ОВДП із дохідністю 4,25%, а номіновані у євро — 2,5%. Ця ставка суттєво вища від відсотків, які виплачують українські банки за депозитами. Так, за даними «Мінфіну», в середньому за річними депозитами в доларах банки пропонують лише 1,12% річних, в євро — 0,71%.

Звісно, можна відшукати й вищі ставки за депозитами. Деякі банки платять у доларах до 3% річних, а в євро — 2,55%, але це поодинокі випадки. До того ж, із отриманого доходу з депозитів стягується 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору. Тому реальний дохід від депозитів на п'яту частину менший, ніж вказують банки. А ось дохід із облігацій не оподатковується.

Інвестиції в ОВДП вважаються надійними. Звісно, в умовах війни існує ризик, що держава оголосить дефолт. Однак, це стосується, насамперед, євробондів, ціна на які через це обвалилась в рази. Натомість, щодо ОВДП — такий ризик мінімальний, оскільки вони переважно знаходяться в портфелях НБУ та держбанків. Відмовившись обслуговувати цей борг, держава фактично відмовиться повертати борг сама собі і при цьому буде змушена докапіталізовувати власні банки. Тому сенсу в таких діях небагато.

Таким чином, у облігацій наступні переваги:

вища дохідність, порівнюючи з депозитами;

неоподатковуваний дохід;

висока надійність.

Інколи, як перевагу ОВДП, називають також можливість продати їх до терміну погашення. При цьому валютні депозити, як правило, достроково закрити не можна, а якщо така можливість встановлена, відсотки за ними суто символічні — наприклад, 0,01%.

Але експерти не радять купувати військові облігації у тому випадку, якщо ви плануєте їх продати достроково. По-перше, значна частина брокерів і банків не викуповують такі папери. А ті, які купують, встановлюють значний спред, тому власник паперів, найімовірніше, піде в мінус.

Традиційно мінусом інвестицій в ОВДП називали високий поріг входу. Зараз більшість і банків, і брокерів дозволяють купувати від 1 цінного паперу. Таким чином, мінімальна інвестиція для гривневих облігацій — близько 1 тис. грн, для валютних — 1 тис. доларів чи євро.

Як купити валютні ОВДП онлайн

У статті про придбання гривневих військових облігацій «Мінфін» вже розповідав про банки та брокерів, у яких їх можна придбати. Найпростіший спосіб — купівля онлайн через застосунок відповідної установи. Тим паче, ціла низка з них за ці операції не беруть комісії.

Зокрема, купити військові облігації онлайн без додаткових виплат можна в додатку «Дія», у брокерів ICU, WOTAN та bond.ua, а також у банках — monobank та Сенс Банк.

Без проблем у них можна придбати лише гривневі ОВДП. Із валютними — ситуація складніша, оскільки часто їх немає в наявності.

В усіх вищезгаданих компаніях редакція перевірила наявність валютних облігацій у різні дні. І одного разу виявилось, що таких облігацій не було ні в кого, в наявності — лише гривневі.

Іншого дня валютні облігації із перерахованих установ пропонував лише monobank. Та й у нього дохідність за цінними паперами була значно нижчою, ніж під час останніх аукціонів Міністерства фінансів. За доларовими передбачались виплати 1,48% річних, а за номінованими у євро — 1,46%.

«Попит від клієнтів на доларові ОВДП загалом низький, тому брокери не купують такі папери у свій портфель в надії перепродати клієнтам. Якщо клієнт хоче придбати ці облігації на вторинному ринку, то брокер або купує їх у інших учасників, або продає з більшою маржею, оскільки вони не є ліквідними», — пояснили у брокерській компанії Світ Інвест.

Інвестиційний аналітик Роман Калиновський припускає, що відсутність в обігу валютних облігацій пояснюється тим, що первинні дилери купують їх у власний портфель, а не для перепродажу. «У поточних умовах 4,25% річних у доларах — гарна дохідність як для майже безризикового інструменту, і первинні дилери це розуміють», — говорить він.

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Купити облігації онлайн можна і в Приватбанку. Тут дохідність трохи краща, ніж в моно, — за доларовими паперами до 3,25%. Але й мінімальна сума інвестицій вища — 100 тис. грн в еквіваленті. Крім того, покупцю доведеться сплатити цілу низку комісій: за відкриття рахунку (300 грн), за його обслуговування (залежно від суми на рахунку, мінімум 100 грн на місяць), за зарахування придбаних ОВДП (від 200 грн). Всі ці комісії можуть суттєво знизити прибутки від операції.

Придбання ОВДП на первинному аукціоні

Купівля облігацій через онлайн-сервіси — це завжди торгівля на вторинному ринку. Тобто банки чи брокери вже купили ці облігації і перепродують їх. Водночас, у інвесторів є можливість купувати військові ОВДП і безпосередньо під час аукціонів Міністерства фінансів.

Допуск до участі в аукціонах мають так звані первинні дилери. Це банки, які першими купують ОВДП і потім можуть передавати їх своїм клієнтам. В тому числі, іншим банкам, брокерам або просто фізичним особам. Фізособи можуть звертатися до банків із заявкою купити їм облігації на наступному розміщенні.

Всього первинними дилерами є 11 банків, їхній перелік розміщено на сайті Мінфіну. Серед них із фізичними особами в Україні працюють всі, окрім Сіті Банку, який орієнтується на корпоративний сектор.

Існує усталена думка, що купівля облігацій під час первинного розміщення — справа дорога, і банки встановлюють високий поріг входу, доступний лише заможним інвесторам. Насправді, це не відповідає дійсності.

Високий поріг входу зараз залишається у Приватбанку, де замовлення придбання облігацій через менеджера стартує від $40 тис. для валютних ОВДП і 1 млн грн — для розміщених у національній валюті. Потріна занчна сума і для інвестицій через Райффайзен — від 200 тис. грн. в еквіваленті.

Також поріг входу — від 50 тис. грн — встановив Кредобанк. Для валютних облігацій це означає, що купити можна, щонайменше, 2 цінні папери.

Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, ПУМБ, Сенс Банк та Південний повідомили, що приймають від клієнтів заявки на придбання під час первинного акціону облігацій від 1 штуки. Крім цього, майже всі ці банки скасували комісію з купівлі військових ОВДП за цією процедурою. Символічну плату залишив лише Південний — $0,5 за операцію. Також комісію у 1 тис. грн встановив Сенс Банк при купівлі до 20 валютних облігацій, хоча він і не встановлює жодної плати за придбання облігацій на вторинному ринку через свій додаток.

Водночас, деякі банки встановили плату за деякі інші операції, пов'язані з придбанням ОВДП. Наприклад, у ПУМБ необхідно заплатити 300 грн за відкриття рахунку в цінних паперах. У Кредобанк відкриття рахунку обійдеться у 900 грн, додатково треба заплатити від 200 грн за зарахування паперів на нього.

Не вдалося редакції дізнатись, які комісії за купівлю цінних паперів встановлює ОТП Банк, його представник порадив для уточнення цієї інформації звернутись до відділення.

Умови придбання валютних військових ОВДП на первинному аукціоні Міністерства фінансів

Банк Мінімальна сума купівлі Комісія за купівлю Комісія за відкриття рахунку в цінних паперах Комісія за зарахування ОВДП на рахунок Кредобанк 50 тис. Відсутня 900 грн. 0,03% (мін. 200 грн., макс 1000 грн.), плюс 0,004% (мін. 100) на місяць за зберігання на рахунку Ощадбанк 1 шт. Відсутня Відсутня Відсутня Південний 1 шт. $0,5 1 грн. 1 грн. Приватбанк $40 тис. Відсутня 500 грн. (300 грн. у разі відкриття в електронному вигляді) 300 грн, плюс від 100 до 200 грн на місяць залежно від суми за зберігання на рахунку ПУМБ 1 шт. Відсутня 300 грн. Відсутня Райффайзен Банк 200 тис. грн. Відсутня Відсутня Відсутня Сенс Банк 1 шт. 1 тис. грн. при купівлі до 20 шт. валютних облігацій Відсутня Відсутня Укргазбанк 1 шт. Відсутня Відсутня Відсутня Укрексмімбанк 1 шт. Відсутня Відсутня Відсутня

Загалом, зараз процедура купівлі цінних паперів на аукціонах Мінфіну цілком доступна для приватних інвесторів.

Також банки, які надають доступ до первинних розміщень, можуть запропонувати цінні папери зі свого портфелю. Наприклад, в Украгазбанку редакції повідомили, що в них є в наявності доларові ОВДП із дохідністю у 4%. Щоправда, варто враховувати, що в банках ситуація може змінюватись, і наявність облігацій варто уточнювати.

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Як пояснила «Мінфіну» заступниця директора ICU Євгенія Грищенко, за бажання клієнта брокер може від свого імені звернутись до банку первинного дилера, щоб той купив потрібні облігації на аукціоні. Підійде цей спосіб переважно клієнтам, які вже звикли працювати зі своїм брокером. Відкривати у нього рахунок лише для того, щоб він став посередником, у більшості випадків недоцільно.

Чи зростатиме дохідність валютних облігацій

Експерти, з якими поговорив «Мінфін», одностайні у думці, що найближчим часом не варто очікувати на підвищення дохідності за валютними облігаціями. У Світ Інвест переконані, що причина цього у низькому попиті. «Банки обмежені розмірами валютної позиції, не видають кредити у валюті і мають велику надлишкову валютну ліквідність. Фізичні та юридичні особи активніше купують гривневі ОВДП із дохідністю до 23%, або частину коштів вкладають в єврооблігації України, які зараз торгуються 25 центів за долар», — пояснюють в компанії.

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Також, на думку Романа Калиновського, уряд не відчуває браку валюти, завдяки значній фінансовій підтримці західних партнерів. Тому у Міністерства фінансів немає потреби у підвищенні цих ставок.