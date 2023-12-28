Долар понад 40 грн і прискорення інфляції: що буде з економікою, цінами та курсом у 2024 році

Економічні підсумки цього року суттєво перевершили попередні оцінки. Але на наступний рік прогнози все ж помірно-оптимістичні: економіка зростатиме нижчими темпами, а зростання цін прискориться. Чому так відбуватиметься, та яких показників очікують інвестори та банкіри, розповідає «Мінфін».

Чим здивувала економіка цього року

Економічна ситуація в Україні за підсумками 2023 року виявилася значно оптимістичнішою, ніж прогнозували аналітики рік тому. Восени 2022 року експерти говорили про зростання ВВП у межах 3−4%, а після перших блекаутів минулої осені та зими почали знижувати свої оцінки.

Зокрема, Нацбанк, який очікував зростання економіки на 4%, змінив свій прогноз на 0,3%. Уряд говорив про зростання на 1%, а найпесимістичніше на перспективи у 2023 році дивилась інвестиційна компанія Dragon Capital, очікуючи падіння економіки на 5%.

Але песимістичні прогнози не справдилися: за попередніми підсумками року, ВВП України зросте орієнтовно на 5−5,5%.

«Попри значні перепони, українська економіка продовжує позитивно дивувати. Реальний ВВП зросте цього року на понад 5%, інфляція впала до однознакових показників, резерви НБУ близькі до історичних максимумів, а фінансування дефіциту бюджету залишається відносно безперебійним. Завдяки цим позитивним тенденціям економіка стала стійкішою. Внутрішній попит зріс, а настрої бізнесу протягом року покращилися», — зазначає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Економіка продовжить зростати

«Мінфін» зібрав прогнози уряду, МВФ, українських інвестиційних компаній та банків, і сформував на їх основі консенсус-прогноз динаміки ВВП, очікуваної інфляції та зміни курсу гривні щодо долара.

Ключовим фактором невизначеності залишається військова ситуація. «Дуже важко прогнозувати ВВП на фоні війни. Кожного дня маємо ризики руйнувань інфраструктури, які можуть значно погіршити показники економіки», — говорить директор Департаменту міжбанківського бізнесу РВС Банку Олена Іщенко.

Ситуація в зоні бойових дій може стати як білим, так і чорним лебедем, а тому прогнози базуються на переважно консервативних оцінках військової ситуації.

Відповідно до консенсус-прогнозу, ВВП наступного року має зрости на 3,9%. Це трохи гірше урядових прогнозів в 4,6%, які він оприлюднив всередині грудня.

Найоптимістичніше на ситуацію дивляться експерти Ukraine Economic Outlook, вони очікують зростання економіки відразу на 5,5%, тобто приблизно на стільки ж, як і цьогоріч. Найпесимістичніше оцінюють зміну ВВП у Concorde Capital, Біржовому Університеті та Банку Південний: зростання у 3%, а в Альтбанку вважають, що економіка додасть лише 2−3%.

Водночас, варто відзначити, що всі опитані «Мінфіном» експерти говорять про зростання економіки, а значних розбіжностей у їхніх прогнозах немає.

Зниження темпів зростання ВВП, порівнюючи з 2023 роком, пояснюється, насамперед, вищою порівняльною базою, адже цьогорічне зростання фіксується після катастрофічного обвалу у 2022 році на 29,1%.

Ключовим фактором, який впливатиме на вітчизняну економіку наступного року, залишатиметься міжнародна допомога. Експерти, переважно, випромінюють впевненість у її продовженні, попри всі труднощі останніх місяців.

«Станом на зараз ризики суттєвого скорочення фінансової допомоги невисокі, і ми очікуємо, що Україна отримає, принаймні, $28−30 млрд», — зазначає Ваврищук.

На ще більші суми допомоги чекають експерти Dragon Capital. «Ми очікуємо, що іноземні партнери України продовжуватимуть фінансово підтримувати країну, і під егідою МВФ консолідують $40 млрд прямої бюджетної підтримки наступного року. Цього має бути достатньою для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення, та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до $45 млрд у 2024 році», — зазначають у компанії.

Значний вплив матиме також рівень внутрішнього попиту, що стало одним із локомотивів економіки у 2023 році. Як пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, його оптимістичні очікування ґрунтуються, значною мірою, саме на цих показниках.

«Підвищення витрат на військові потреби, а також зростання соціальних стандартів (мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, пенсії), як і у 2022−23 роках, матиме одноразовий ефект на підтримку рівня ВВП. Крім того, підвищення соціальних стандартів додатково підштовхне зростання середньої заробітної плати», — зазначає він.

В уряді також говорять, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2024 році зросте на 8,5% — до 21,8 тис., що має прискорити споживання.

Водночас, деякі аналітики не розділяють цієї позиції. «Зараз наша економіка драйвиться одним фактором — споживчим попитом. Однак, я не думаю, що споживчий попит залишатиметься таким сильним і наступного року. Такого великого відкладеного попиту, як був у 2023 році, вже не буде», — впевнений генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Третій ключовий фактор, який впливатиме на економіку, — можливості експорту. Тут є позитивні зрушення: вдалося частково розблокувати польський кордон, налагоджується робота чорноморських портів. За останні 4 місяці в Україні аграрною та іншою продукцією було завантажено 302 судна. До того ж, фіксується тенденція збільшення вивезення вантажів.

Налагодження портової інфраструктури дозволяє полегшити роботу не лише аграріїв, але й видобувної галузі та металургії. «За нашою оцінкою, повноцінне відновлення перевезень через порти Чорного моря може збільшити експортну виручку на $9−10 млрд у 2024 році», — зазначають в Dragon Capital.

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Але морський експорт особливо вразливий для російських ударів. «Підвищення ефективності ППО є одним із ключових факторів збереження економічного відновлення», — констатує начальник управління стратегічного аналізу Банку Південний Костянтин Хведчук.

Прогноз зміни ВВП на 2024 рік

Уряд 4,6% МВФ 3,5 % Fitch 3,8% Dragon Capital 4% ICU 5% Concorde Capital 3% Ukraine Economic Outlook 5,5% Біржовий Університет 3% Райффайзен Банк 4,9% Банк Південний 3% Альтбанк 2,5% ПУМБ 3,8% Консенсус 3,9%

Ціни зростатимуть швидше

Суттєве економічне зростання здивувало багатьох аналітиків, але ще більшим сюрпризом для них стало швидке вщухання інфляції. Так, Нацбанк очікував, що вона у річному вимірі становитиме 21%, МВФ прогнозував 22,5%. За останніми ж даними, річне зростання споживчих цін сповільнилося до 5,7%.

Але наступного року тренд зміниться. Уряд вважає, що інфляція, за результатами року, складе 9,7%, консенсус-прогноз дає майже ідентичну цифру — 9,6%.

Найвищий її рівень очікують експерти Біржевого університету — 12%, а найоптимістичніший інфляційний прогноз дають Dragon Capital та Ukraine Economic Outlook — 8% та 8,1% відповідно.

Очікується, що інфляцію підштовхуватиме підвищення комунальних тарифів. До завершення опалювального сезону їх вартість не змінюватиметься, але цілком можливе подорожчання ціни на електроенергію, газ, воду та опалення з квітня.

Також зростанню цін сприятимуть ті ж самі фактори, які допомагають зростанню економіки, — підвищення зарплат і пенсій, налагодження аграрного експорту. «Нинішня осінь відзначилася хорошими врожаями та здешевленням сирих продуктів харчування. Нормалізація урожаю та зростання експортних можливостей зумовить прискорення зростання цін на продукти харчування наступного року», — пояснює Костянтин Хведчук.

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Віталій Ваврищук звертає увагу також на ризики активного друку грошей Нацбанку, однак, це відбудеться лише в тому випадку, якщо західна допомога не надходитиме у достатніх обсягах, а такий сценарій залишається малоймовірним.

Водночас, практично всі фахівці впевнені в ослабленні гривні наступного року, що сприятиме подорожчанню, насамперед, імпортних товарів.

Прогноз інфляції на 2024 рік

Уряд 9,7% МВФ 9,5% Dragon Capital 8% ICU 10,1% Concorde Capital 8,4% Ukraine Economic Outlook 8,1% Біржовий Університет 12% Банк Південний 9,5% Райффайзен Банк 9% ПУМБ 10% Альтбанк 11% Консенсус 9,6%

Долар дорожче 40 грн

У бюджеті на 2023 рік Кабмін закладав курс 45,8 грн/$, прогноз ICU рік тому становив 40,2 грн/$. На практиці ж гривня виявилась значно міцнішою, навіть попри запровадження керовано-гнучкого курсу. Попри деяке ослаблення у другій половині грудня, офіційний курс становить 37,62 грн/$, готівковий — на 50−60 копійок вищий.

Однак, наступного року фахівці одностайно очікують на послаблення гривні. За консенсус-прогнозом, курс на кінець наступного року становитиме 40,9 грн/$. Найоптимістичніше на перспективи гривні дивляться в Dragon Capital та Concorde Capital, прогнозуючи послаблення нацвалюти до 39 та 39,2 грн/$ відповідно. Найсуттєвіше послаблення прогнозують в Банку Південний, Біржовому Університеті та Альтбанку, кажучи про показники, близькі до 42 грн/$.

«Роль НБУ на валютному ринку в умовах суттєвого дефіциту торгового балансу та попиту населення на іноземну валюту залишиться основоположною. Водночас, можливість Нацбанку здійснювати інтервенції для підтримки валютного курсу буде значною мірою обмежена стабільністю міжнародного фінансування», — пояснює причини очікуваного ослаблення гривні Григорій Кукуруза.

Фактично, всі аналітики звертають увагу саме на роль регулятора у зміні курсу гривні, менше акцентуючись на можливостях експорту, переказах коштів до країни та інших факторах.

В умовах війни валютно-курсова стабільність залишиться ключовою метою для НБУ, наголошують експерти Dragon Capital, в ICU вважають, що ослаблення нацвалюти до приблизно 41 грн/$ відбуватиметься в умовах помірної та керованої девальвації, для якої склались умови.

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Слабкіша гривня дозволить збільшити надходження до бюджету, підвищити доходи експортерів та знизити привабливість імпортних товарів. Очікувані курсові зміни варто враховувати у своїх інвестиціях.

Прогноз курсу грн/$ на кінець 2024 року