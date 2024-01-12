Курс «36,6» чекати вже не варто: чи буде різкий обвал гривні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2024, 8:49

Курс «36,6» чекати вже не варто: чи буде різкий обвал гривні

Війна та спричинені нею втрати залишаються основним чинником, що впливає на курс валют в Україні. Завдяки чому впродовж року зберігалась курсова стабільність, чому зараз гривня ослабла і що буде далі, в колонці для the page розповів дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний. «Мінфін» публікує ключові тези.

Война и вызванные нею потери остаются основным фактором, который влияет на курс валют в Украине.

Утримання стабільного курсу

На початку 2023 року деякі експерти та аналітики не виключали можливого падіння національної валюти до позначки у 40 грн/$. Ці прогнози не справдилися, коливання курсу на офіційному ринку було зрозумілим та поступовим. За рахунок активних інтервенцій НБУ гривня протягом трьох перших кварталів посилила свої позиції до рівня 36,00 грн/$, але згодом повернулася до межі 37−37,30. У четвертому кварталі регулятор запровадив новий курсовий режим. Підвищений попит на валюту спостерігався лише у перші дні керованої гнучкості. Потім ситуація стабілізувалася.

Нацбанк шляхом продажу в середньому $2−3 млрд щомісяця згладжує стрибки та підтримує гривню. Його наміри у майбутньому зберігати активну присутність на валютному ринку дає підстави розраховувати на певну стабільність.

Звісно, одну з головний ролей у прогнозованості валютного курсу відіграє допомога міжнародних фінансових партнерів. Держава на підтримку гривні під час війни витрачає золотовалютні резерви. Поповнити їх вдається саме за рахунок вливань ззовні.

Євросоюз нещодавно виплатив Україні останні 1,5 млрд євро з 18-мільярдного пакету макрофінансової допомоги на 2023 рік. На початку лютого планує провести спеціальний саміт, на якому має обговорюватися питання виділення Україні 50 млрд євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.

Влітку до загального фонду держбюджету надійшов транш у розмірі $890 млн у межах чинної програми розширеного фінансування EFF від МВФ, а незабаром очікуємо ще майже $900 млн наступного траншу.

Причини падіння гривні

Звісно, новорічний період певним чином вплинув на ринок валют. Такі зміни навіть у мирні часи були сезонними та нетривалими. Загалом, посилення попиту або, що найімовірніше, менший приплив експортної валютної виручки змушує Національний банк активно брати участь у торгах.

Ситуація не несе загрози, адже регулятор продовжує втілювати у життя необхідні заходи, виходячи на міжбанківський ринок з інтервенціями. Як бачимо, офіційний курс долара щодо гривні встановлений на рівні 38,19 грн/$.

А що ж буде далі? Багато в чому ситуація залежатиме від обсягів макрофінансової допомоги від ЄС та США. На 2024 рік у державний бюджет закладена цифра у 40,7 грн/$. Це розрахунковий показник, який може бути нижчим за прогнозований. Державі вигідно підтримувати збалансований курс. Частково це обмежує доходи бюджету від податків, але дозволяє заощаджувати на зовнішніх запозиченнях та їхньому обслуговуванні.

Читайте також: Як НБУ змінить валютні правила і що робитиме з курсом у 2024 році

Різкого падіння гривні не прогнозується, при цьому невелика різниця між готівковими та безготівковим курсами зберігатиметься. Спред між купівлею і продажем валюти може коливатися у межах до 50−70 копійок.

Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 січня 2024, 9:39
#
Ну, конечно не будет… А 40 грн вот будет…
+
0
Nasams Here
Nasams Here
12 січня 2024, 10:10
#
Як Ви задовбали, диванні економісти)) Буде, восени-взимку, це відомо майже всім. Але і це не до кінця точно.
+
+41
Qwerty1999
Qwerty1999
12 січня 2024, 10:23
#
«А 40 грн вот будет…»

В 2022 году обещали к концу года курс «по 100» — не сбылось…
В 2023 году обещали к концу года курс «по 50» — не сбылось…
В 2024 году обещают к концу года курс «по 40» — уровни
прогнозов становятся менее сказочными, и если в бюджете
заложен курс 40,7 то прогноз курса «по 40» к концу 2024 года
может сбыться с вероятностью 50%
+
0
Investik
Investik
12 січня 2024, 12:04
#
На деле наиболее вероятный сценарий это девальвация гривны на 25%

Просто Урсула скорее всего заплатит снова откат Орбану и он разрешит транш на 10 ярдов и прочие деньги ЕС. Это примерно 25% нашего дефицита бюджета.

Однако вероятность, что транши из США залипли совсем крайне высока, т.к. Джонсон еще готов подумать о поставках оружия за уступки по иммигрантам, но насчет выплат денег крайне скептичен, т.к. уверен, что Зеленский разворовывает помощь США. Поэтому налом он давать на деле не хочет, пока в кабинете Зеленского не будет сидеть Прокурор США и смотреть ему через плечо.

Поэтому ситуация, что ЕС заплатило, а США — нет. Очень вероятно. Это дефицит около 25% и настолько придется обвалить гривну печатным станком, чтобы исполнить бюджет.

Счастливо фанатам гривневых депозитов. Ставки там высокие именно из-за такого риска.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами