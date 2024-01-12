Курс «36,6» чекати вже не варто: чи буде різкий обвал гривні

Війна та спричинені нею втрати залишаються основним чинником, що впливає на курс валют в Україні. Завдяки чому впродовж року зберігалась курсова стабільність, чому зараз гривня ослабла і що буде далі, в колонці для the page розповів дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний. «Мінфін» публікує ключові тези.

Утримання стабільного курсу

На початку 2023 року деякі експерти та аналітики не виключали можливого падіння національної валюти до позначки у 40 грн/$. Ці прогнози не справдилися, коливання курсу на офіційному ринку було зрозумілим та поступовим. За рахунок активних інтервенцій НБУ гривня протягом трьох перших кварталів посилила свої позиції до рівня 36,00 грн/$, але згодом повернулася до межі 37−37,30. У четвертому кварталі регулятор запровадив новий курсовий режим. Підвищений попит на валюту спостерігався лише у перші дні керованої гнучкості. Потім ситуація стабілізувалася.

Нацбанк шляхом продажу в середньому $2−3 млрд щомісяця згладжує стрибки та підтримує гривню. Його наміри у майбутньому зберігати активну присутність на валютному ринку дає підстави розраховувати на певну стабільність.

Звісно, одну з головний ролей у прогнозованості валютного курсу відіграє допомога міжнародних фінансових партнерів. Держава на підтримку гривні під час війни витрачає золотовалютні резерви. Поповнити їх вдається саме за рахунок вливань ззовні.

Євросоюз нещодавно виплатив Україні останні 1,5 млрд євро з 18-мільярдного пакету макрофінансової допомоги на 2023 рік. На початку лютого планує провести спеціальний саміт, на якому має обговорюватися питання виділення Україні 50 млрд євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.

Влітку до загального фонду держбюджету надійшов транш у розмірі $890 млн у межах чинної програми розширеного фінансування EFF від МВФ, а незабаром очікуємо ще майже $900 млн наступного траншу.

Причини падіння гривні

Звісно, новорічний період певним чином вплинув на ринок валют. Такі зміни навіть у мирні часи були сезонними та нетривалими. Загалом, посилення попиту або, що найімовірніше, менший приплив експортної валютної виручки змушує Національний банк активно брати участь у торгах.

Ситуація не несе загрози, адже регулятор продовжує втілювати у життя необхідні заходи, виходячи на міжбанківський ринок з інтервенціями. Як бачимо, офіційний курс долара щодо гривні встановлений на рівні 38,19 грн/$.

А що ж буде далі? Багато в чому ситуація залежатиме від обсягів макрофінансової допомоги від ЄС та США. На 2024 рік у державний бюджет закладена цифра у 40,7 грн/$. Це розрахунковий показник, який може бути нижчим за прогнозований. Державі вигідно підтримувати збалансований курс. Частково це обмежує доходи бюджету від податків, але дозволяє заощаджувати на зовнішніх запозиченнях та їхньому обслуговуванні.

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Різкого падіння гривні не прогнозується, при цьому невелика різниця між готівковими та безготівковим курсами зберігатиметься. Спред між купівлею і продажем валюти може коливатися у межах до 50−70 копійок.