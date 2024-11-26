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26 листопада 2024, 14:30

Біткоїн майже $100 тис.: чому «Мінфін» почав готуватися до альтсезону

Результати президентських виборів у США принесли на криптовалютний ринок хвилю позитиву. Біткоїн протягом листопада додав понад 40% і наближається до важливого психологічного рівня в $100 тис., XRP зріс на 200%, ADA — на 240%, зростали й інші менш відомі цифрові активи. Проте ключовий індикатор альтсезону — Ethereum — залишається в аутсайдерах. «Мінфін» вважає це слушним моментом, щоб підготувати портфель до зростання вартості альтернативних токенів.

Результати президентських виборів у США принесли на криптовалютний ринок хвилю позитиву.

Біткоїн у фокусі уваги інвесторів всіх калібрів

Біткоїн зростає, в листопаді домінація «цифрового золота» досягла 60%.

Домінація біткоїну

Джерело: Cryptocap

На піках бичачого ринку цей показник може перевищувати позначку в 70%. Зараз, із появою спотових біткоїн-ETF та можливих змін у США (створення стратегічних резервів у біткоїні, впровадження зрозумілого регулювання, захист прав власності на цифрові активи тощо), ця позначка вчергове може бути досягнута.

Фонди на криптовалюту номер один в цьому місяці фіксували рекордні притоки капіталу. Наприклад, 7 листопада ними було залучено майже $1,4 млрд, а в інші дні в середньому — $800 млн.

Залучення капіталу спотовими біткоїн-ETF

Джерело: SoSoValue

Загальна капіталізація ETF BTC перевищила $107 млрд.

Це, найімовірніше, не максимум, оскільки все більше компаній, фондів, індивідуальних інвесторів, прагнуть мати в портфелях біткоїн.

Перша криптовалюта на основі 30-денного показника кореляції почала поводитися, як незалежний актив. Кореляція з золотом є обернено пропорційною, знижуються показники кореляції з фондовими індексами.

Зміна кореляції біткоїну щодо золота та S&P 500

Джерело: Yahoo Finance

Згідно з додатком Google trends, популярність пошукового запиту «Bitcoin» знаходиться біля пікових позначок.

Графік популярності пошукового запиту «bitcoin» за останні 90 днів

Джерело: Google trends

Коли почнеться альтсезон

Ключовий індикатор альтсезону — ETH — залишається поза увагою інвесторів. Він, як і весь ринок, зростає, і додав в цьому місяці біля 32%, відтік капіталу зі спотових етеріум-ETF змінився притоком, але цього вочевидь замало. У парі з біткоїном ефір продовжує втрачати, опустившись до позначки в 0,033. Технічно залишається можливість падіння до 0,03, або навіть до 0,023. А це означає, що для альтсезону час ще не настав.

ETH/BTC, місячний графік

Джерело: Binance

Тільки у випадку появи на графіку цієї криптовалютної пари чіткого розворотного паттерну можна буде говорити про початок альтсезону.

Паралельно, як підтвердження того, що час альтернативних токенів ще не настав, звертаємо увагу на індекс альтсезону. Він вийшов із зони біткоїн-сезону, проте все ще знаходиться надто близько від неї, натякаючи на зосередженість інвесторів навколо криптовалюти номер один.

Індекс альтсезону

Джерело: blockchaincenter

З огляду на перераховані вище факти, «Мінфін» побачив можливість підготувати криптовалютний портфель до майбутнього зростання вартості альтернативних токенів, аби покращити інвестиційні результати.

До речі, на фондовому ринку також є свій альтсезон. Донедавна переважна більшість інвесторів в акції концентрувала свою увагу на «Чудовій сімці», зараз же увага перемкнулася на value-акції та акції малої капіталізації. Так відбувається тоді, коли гравці починають усвідомлювати, що лідери ринку досягли локальної стелі і їх подальше зростання під питанням.

На криптовалютному ринку лідером є біткоїн. І щойно стане зрозуміло, що на цьому етапі він близький до вершини, капітал потече в менші за капіталізацією проєкти.

Як змінився криптопортфель «Мінфіну»

Напередодні президентських виборів у США ми хеджували наш криптопортфель, купивши PUT-опціон на BTC зі страйком $63 тисячі. Коли стало зрозумілим, що Камала Гарріс програє, ми закрили угоду, заплативши за це частину премії розміром в 40,6 USDT (не чекали дати експірації).

Ці витрати обов’язково будуть враховані при підбитті підсумків інвестування в крипту.

Результат покупки PUT-опціону на BTC

Джерело: Мінфін

Далі ми скасували лімітні ордери на покупку, які було розміщено раніше, і які не спрацювали (фундаментальна частина портфелю). Два токени ми купили за ринком 21 листопада:

  • INJ за ціною $23,85 (2 токени);
  • TIA за ціною 5,12 (7 токенів).

Більше втручань фундаментальна частина нашого криптопортфелю не потребувала, і загалом вона виглядає добре — з плаваючим доходом близько 60%.

Стан фундаментальної частини криптовалютного портфелю «Мінфіну»

За швидкозростаючим проєктам один лімітний ордер KEY таки спрацював 3 листопада. В результаті було куплено цього токена на $50 за ціною 0,003 (16 667 токенів). Паралельно ми усереднили позицію за ALT, STX та CFX вже 21 листопада:

  • ALT за ціною 0,1072 (187 токенів);
  • STX за ціною 1,845 (27 токенів);
  • CFX за ціною 0,1463 (273 токени).

Інші позиції не чіпали, але додали декілька нових токенів:

  • ROSE купили за ціною $0,0794 (630 токенів). Представник сектору ШІ та великих даних.
  • NEAR купили за ціною $5,62 (9 токенів). Представник сектору ШІ та великих даних.
  • POWR купили за ціною $0,2512 (200 токенів). Представник сектору енергетики.

Останню ставку зроблено, сподіваючись на зростаючий попит на електроенергію зі сторони дата-центрів. Децентралізована платформа Powerledger для відстеження та торгівлі електроенергією, згідно наших прогнозів, на цьому тлі має шанс отримати значний імпульс.

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Стан швидкозростаючої частини криптовалютного портфелю «Мінфіну»

Навіть після усереднення позиція за ALT залишається найгіршою в портфелі (мінус 47%). Найкращим є HBAR, який з моменту покупки в серпні додав близько 200%.

Загальний прибуток за швидкозростаючими проєктами сягнув 18%.

На цьому формування портфелю криптовалют ми завершуємо, і надалі сконцентруємося на фіксації прибутку.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
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