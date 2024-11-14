Чому Трамп може бути корисним для криптовалют, але поганим для біткоїна

Перемога Трампа та успіхи республіканців у Сенаті оптимістичні для галузі, але не обов'язково для довгострокової вартості найвідомішої цифрової валюти. Про причини Bloomberg розповів Аарон Браун, криптоінвестор та колишній керівник відділу досліджень фінринків у AQR Capital Management. «Мінфін» вибрав головне.

Ціна біткоїну підскочила більш ніж на $20 тис після виборів у США 5 листопада. Близько третини цього приросту припало на початкові результати сприятливі для республіканців. Решта — на те, що перемога Дональда Трампа стала очевидною, а його партія продовжила набирати місця в Сенаті та Палаті представників.

Легко зрозуміти, чому перемоги республіканців корисні для криптовалюти. Трамп хвалився, що буде президентом-криптозахисником:

обіцяв не допустити, щоб федеральний уряд продавав криптовалюту (в основному вилучену у злочинців), як це відбувається зараз,

сказав, що звільнить криптоскептика, голову Комісії з цінних паперів та бірж Гері Генслера,

говорив, що підштовхне США до домінування в майнінгу біткоїнів

пообіцяв призначити консультативну раду з криптовалют, щоб правила писали криптофіли, а не криптофоби

Але важливо відокремлювати те, що добре конкретно для біткоїну, від того, що добре для криптовалюти в цілому — і, можливо, погано для біткоїну.

Спосіб робити ставки чи щось більше

Біткоїн був задуманий як засіб платежу та заощадження, але його давно перевершили в обох напрямках стейблкоїни з цінами, прив'язаними до основних традиційних валют, криптомонети, включно із Ripple, які дешевше, швидше та простіше у використанні, та застосунки, такі як Wise.

Однак замість того, щоб бути відтиснутим на другий план такими інноваціями, біткоїн став шлюзом між традиційними та криптофінансовими системами та продовжив набирати цінність.

У зв'язку з цим можна згадати IPO Netscape, який вважається причиною інтернет-буму. До 1995 року багато інвесторів, включно зі мною, були у захваті від потенціалу інтернету, але не було публічних інструментів для інвестування в цей сектор. Коли Netscape запропонувала перші публічні акції, попит різко зріс.

Це сталося не тому, що інвестори думали, що весь прибуток від інтернету буде отримано браузерами або що Netscape стане домінуючим браузером, атому, що Netscape був єдиним простим способом робити ставки на інтернет. За аналогією, протягом більшої частини історії криптовалют біткоїн був єдиним простим способом робити ставки на криптовалюту.

Netscape вплинув на розвиток Інтернету і приносив прибуток кожен квартал до четвертого кварталу 1997 року; невдовзі після цього він об'єднався з America Online. Його програмне забезпечення існувало у формі Mozilla та інших некомерційних організацій. Але з погляду інвестора IPO, трильйони доларів вартості, згенеровані Інтернетом, по суті, пройшли повз Netscape. Те ж саме вірно і стосовно біткоїну: він вплине на розвиток криптовалют, але може не принести своїм власникам основної економічної вигоди від всієї екосистеми криптоактивів.

Що здатне знизити вартість біткоїну

Враховуючи це, найбільш важливі заходи, які обговорюються, включають розширення зв'язку між традиційною фінансовою системою та криптоекономікою — з усуненням необхідності у проміжній валюті — а також покращення юридичної визначеності для стейблкоїнів та криптовалют для трансакцій, що зробить їх більш привабливими ощадними активами, ніж біткоїн.

Більша частина пропонованої федеральної підтримки криптовалют США, швидше за все, обійде біткоїн, спростивши використання стейблкоїнів для трансакцій та просуваючи інвестиції в децентралізовані автономні організації, які рухаються до того, щоб приносити реальну економічну цінність. До того ж DAO стирають різницю між власниками, співробітниками та клієнтами і — якщо будуть усунуто юридичні перешкоди та невизначеності — можуть виявитися більш досконалою формою бізнес-організації порівняно з традиційними корпораціями.

Інші криптопроекти, такі як Ethereum, підтримують смарт-контракти, в той час як Cardano та аналогічні системи дозволяють відстежувати та торгувати активами, які не враховувалися у рамках традиційної економіки. Інвестування в них сьогодні зазвичай означає конвертацію доларів або іншої основної валюти в біткоїн, а потім біткоїну — в інші криптоактиви. Оптимізація цього процесу може знизити попит на біткоїн та відокремити його вартість від загального успіху криптовалюти.

У короткостроковій перспективі, якщо федеральний уряд триматиме більше біткоїнів, а великі фінансові установи почуватимуться в безпеці, купуючи їх для своїх фондів та роздрібних клієнтів, додатковий попит має продовжувати стимулювати зростання цін.

Але в довгостроковій перспективі, якщо інвестори почнуть формувати диверсифіковані портфелі в крипто-DAO і використовувати стейблкоїни — чи, можливо, навіть цифрові валюти центральних банків — для трансакцій, цілком можливо, що біткоїн втратить свою економічну обґрунтованість.

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Що буде далі

У 1995 році я був дуже оптимістичний щодо Інтернету, але нейтральний щодо Netscape як двигуна для отримання прибутку, який буде повернутий інвесторам. Так і зараз: як криптофіл, я вірю, що криптовалюта продовжить процвітати як економічний сектор, але не впевнений, що біткоїн — чи будь-яка існуюча криптовалюта — матиме вигоду з цього зростання.

Хоча дружня до криптовалют політична адміністрація в США — це добре, було б недалекоглядно вкладатися в біткоїн на історичних максимумах, без чіткої історії, що підтверджує оцінку.

Якщо ви досі уникали криптовалюти, можливо, настав час почати вивчати їх уважніше, щоб бути здатним оцінити реальні проєкти. Якщо ви грали на курсах біткоїну, мемних монет та інших популярних криптовалют, можливо настав час зосередитися на реальній економічній цінності цих активів, а не покладатися на ентузіазм інвесторів.