Біткоїн не зміг відновитися після падіння: як цим скористався «Мінфін»

Минулого тижня ціна золота на світових ринках досягла історичних максимумів і перетнула психологічну позначку в $2 500 за унцію. Ключові фондові індекси американського ринку — S&P 500 та NASDAQ 100 — також закрили минулий тиждень в плюсі після корекції. Майже всі активи показують зростання, окрім криптовалют. Чому це відбувається та як скористатися поточним спадом цифрових активів, розбирався «Мінфін».

Чому не зростає ринок криптовалюти

Почнемо з очевидних речей — кореляція. Якщо інші активи зростають в ціні, а біткоїн та криптовалюти загалом ні, то кореляція має бути низькою або взагалі від'ємною.

Згідно з даними Cryptocompare та Yahoo Finance, кореляція між золотом та біткоїном зараз наближається до нуля, тобто відсутня.

Що стосується фондових індексів, то між ними та криптовалютою номер один присутня незначна позитивна кореляція (BTC/S&P 500 — 0,3, BTC/Nasdaq Composite — 0,2).

Кореляція між біткоїном, золотом, S&P 500 та Nasdaq Composite

Джерело: Cryptocompare, Yahoo Finance

Тож, зараз ринок криптоактивів змінюється під впливом внутрішніх чинників, ігноруючи ситуацію у світовій економіці: перша криптовалюта консолідується з квітня цього року.

Що тоді тисне на котирування біткоїну та не дозволяє йому відновити висхідний рух?

З діаграми, що відображає розмір коштів, залучених спотовими біткоїн-ETF, можна помітити, як, починаючи з квітня, знизився приплив капіталу у «цифрове золото», а з кінця липня, враховуючи відтоки, можна сказати, що він відсутній.

Обсяг залученого капіталу спотовими біткоїн-ETF

Джерело: SoSo Value

Маючи в розпорядженні ці дані, можна стверджувати, що спотові біткоїн-ETF наразі не сприяють зростанню вартості біткоїну.

Якщо спробувати апелювати до спотових Ethereum-ETF, котрі були нещодавно запущені, то за ними взагалі спостерігається відтік коштів, а отже, сумарно з боку криптовалютних ETF відсутні бичачі чинники.

Далі подивимося на події, що відбувалися нещодавно.

Під час панічних продажів на фондовому ринку два тижні тому (їх тоді спровокували дані з ринку праці США, шо виявилися суттєво гірше прогнозів, та підвищення ставок банком Японії) біткоїн також зазнав втрат і впав до $49 тис. за монету. Після цього разом із іншими активами перша криптовалюта намагалася повернути втрачене і певною мірою їй це вдалося. Проте поточний тиждень показує, що пальне для подальшого висхідного руху BTC відсутнє, в той час як фондовий ринок та золото продовжують впевнено зростати.

11 серпня аналітики CryptoQuant зафіксували переміщення великих обсягів BTC із гаманців, які були не активними декілька років.

18 536 BTC (понад $1 млрд), які були неактивні протягом 2−3 років, було переміщено в мережу. Через декілька годин 5 684 BTC, які були неактивними протягом 3−6 місяців, також було переміщені. 12 серпня загалом 2 588 BTC, які були неактивні протягом 6−12 місяців, разом із 2 394 BTC, які були неактивні протягом 3−5 років, було переміщено в мережу. Крім того, було переміщено 2 398 BTC, які зберігалися протягом 3−6 місяців.

Коли ці довго неактивні біткоїни переміщуються, це часто призводить до падіння вартості першої криптовалюти. У періоди низької ліквідності це створює тиск на ціни, який потенційно може тривати досить довго.

Крім цього, продовжується розподіл активів біржами-банкрутами. Минулого тижня остання платформа, яка отримала кошти від Mt. Gox, почала переміщувати BTC. Гаманець, який позначений як Bitgo, почав проводити тестові транзакції. Раніше на нього надійшло $2,19 млрд у BTC від Mt. Gox. Про це повідомляє Arkham.

Bitgo — це остання платформа, яка працює зі збанкрутілою біржею, щоб повернути кошти кредиторів.

Опосередкованим негативним чинником для вартості біткоїну може виступати активність інвесторів та трейдерів. Період відпусток у розпалі і статистика показує, що обсяг торгів на ключових криптовалютних біржах в липні знизився на 9%, обсяг торгів деривативами — на 4%, відвідуваність вебсайтів — на 18%.

Паралельно тиск на ціну створюють повідомлення, на кшталт «Уряд США перевів 10 тисяч біткоїнів на невідомий гаманець».

Сукупність всіх перерахованих вище чинників створює ведмежий тиск на криптовалютний ринок.

Очікування

Після того, як біткоїн впав нижче $50 тис. за монету і невдало «відскакує», існує висока ймовірність продовження руху донизу. Далі найближча підтримка розміщена в області $40 тис. за біткоїн і саме туди прагнутимуть ведмеді.

Денний графік зміни вартості біткоїну

Джерело: Binance

Змінити настрої може впевнене закріплення вартості першої криптовалюти вище $60 тис., але наразі всі спроби це зробити зазнають фіаско.

Як обігрує падіння біткоїну «Мінфін»

Кроки на випередження були зроблені заздалегідь: на попередньому етапі управління портфелем наші керуючі розмістили два лімітних ордери на покупку BTC та ETH за ціною $50 тис. та $2,5 тис. відповідно. Обидва ордери було заповнено, а відповідні обсяги криптовалют додано до портфелю.

Зараз знову оперуємо лімітними ордерами. Виставлено лімітний ордер на покупку BTC за ціною $42 тис., та ETH — $1,8 тис., на суму в $50 кожен.

Про продажі наразі мова не йде.

Попри просідання ринку, наша фундаментальна частка портфелю продовжує приносити прибуток +1%.

З дев’яти активів, що тут представлені, 4 показують нереалізований збиток. Ситуацію за ними ми маємо намір виправити, розмістивши серію лімітних ордерів на покупку (усереднюємо позицію):

TIA за ціною $3 на $30,

ADA за ціною $0,26 на $40,

DOT за ціною $3 на $42,

INJ за ціною $11 на $44.

Таким чином ми намагаємося обернути можливе падіння вартості криптовалют на свою користь.

Стан криптовалютного портфелю «Мінфіну» (фундаментальні монети)

Набагато складніша ситуація зі швидкозростаючими активами нашого портфелю — вони дають просадку близько 23%.

З огляду на зростання домінації біткоїну, очевидним є той факт, що після проведення халвінгу значну частина капіталу було перенаправлено в першу криптовалюту за рахунок продажів альткоїнів. Альтернативні монети втратили всі здобутки, яких досягли у 2024 році, і залишаються пригніченими станом на зараз.

Графік домінації біткоїну

Якщо описаний вище ведмежий прогноз за біткоїном може реалізуватися (падіння до $40 тис.), то в альткоїнів набагато менше простору для низхідного руху. В цих токенах майже не залишилося спекулянтів, а холдери навряд чи продаватимуть, оскільки ціни не відповідають цілям довгострокових інвесторів.

Перший крок «Мінфіну» в такій ситуації — усереднення позиції. Цього потребують майже всі токени, окрім Notcoin, який з моменту покупки (травень 2024 року) дає понад 100% прибутку.

Стан криптовалютного портфелю «Мінфіну» (альткоїни)

Прийнято рішення довести розмір інвестицій у кожен із раніше куплених токенів до $100. Розміщено наступні лімітні ордери на покупку з такими торговими установками:

FLOW buy limit 0,42, розмір покупки $50,

KEY buy limit 0,003, розмір покупки $50,

FIL buy limit 2,6, розмір покупки $40,

GRT buy limit 0,1, розмір покупки $40,

BAT buy limit 0,12, розмір покупки $40,

CFX buy limit 0,1, розмір покупки $40,

MDT buy limit 0,027, розмір покупки $40,

ANKR buy limit 0,0185, розмір покупки $50,

STX buy limit 0,86, розмір покупки $50,

ALT buy limit 0,05, розмір покупки $20.

Наразі невідомо, чи спрацює хоча б частина наших лімітних ордерів. Для того, щоб не залишитися осторонь ринку та не пропустити період піднесення та альтсезон, прийнято рішення додати ще декілька нових активів до портфелю альткоїнів. Обирали їх на основі двох показників:

Перспективний напрямок. Активність розробників.

Щодо першого показника, то ми про нього нещодавно писали — токени DePin мають значний потенціал, яким ми хочемо скористатися, купивши деякі активи цієї групи.

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Другий показник фільтрувався на основі нової платформи Santiment, яка дозволяє відслідковувати активність розробників у різних блокчейнах. Згідно інформації, представленій на ній у липні, топрейтинг монет за активністю розробок виглядав так:

ICP, HBAR, ADA, LINK, OP (Optimism), ATOM, STRK, SNT, ETH, DOT.

Деякі з цих активів вже є в нашому портфелі, але перші дві позиції відсутні, тож їх було куплено на $50 кожного у п’ятницю, 16 серпня. Ще на $50 поставлено лімітні ордери на покупку:

ICP за ціною $6.

HBAR за ціною $0,044.

Щодо фіксації прибутків, то ми не розраховуємо на швидке досягнення цілей. Згідно прогнозів наших експертів, альтсезон розпочнеться не раніше грудня поточного року, а отже саме тоді буде можливо об'єктивно оцінити наші поточні інвестиційні кроки.

Розраховуємо продати: