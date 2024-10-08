Біткоїн почав поводитись як акція: що змінив «Мінфін» у своєму криптопортфелі

Біткоїн — це цифрове золото чи технологічна акція? Дискусії навколо цього питання тривають роками, і кожна зі сторін суперечки наводить вагомі аргументи на свою користь. Терези схиляються то в одну, то в іншу сторону, а керуючі криптопортфелем «Мінфіну» реагують на зміну позиціонування першої криптовалюти та вносять корективи в стратегію інвестування.

Як поводить себе біткоїн зараз

Для того, щоб зрозуміти на що більше схожий біткоїн — на акцію технологічної компанії чи на дорогоцінний метал, достатньо накласти на графік зміни вартості першої криптовалюти фондовий індекс та цінові коливання золота. Якщо це зробити зараз, то біткоїн — це однозначно акція технологічної компанії (див. графіки нижче).

Графік зміни вартості золота та біткоїна

Графік зміни вартості біткоїна та ETF QQQ*

*QQQ — біржовий фонд який відстежує NASDAQ 100

Але ситуація може змінюватись, тому варто періодично перевіряти цю інформацію.

Якщо біткоїн зараз — це акція, то на нього діють ті самі фактори, що і на фондовий ринок США. Яскравий приклад — загострення ситуації на Близькому Сході (ракетна атака Ірана на Ізраїль): фондові індекси разом з біткоїном знижувалися, а золото зростало в ціні.

Ізраїль обіцяє відповісти, і найімовірніше під прицілом будуть нафтові або ядерні об'єкти. Удар по нафтовій інфраструктурі Ірану майже 100-відсотково призведе до стрімкого зростання цін на нафту (США будуть проти такої атаки) і завадить ФРС досягнути мети по інфляції у 2%.

Під загрозою опиниться політика пом’якшення, яку нещодавно розпочав регулятор, а це один з ключових факторів росту ціни на біткоїн. Одночасно дані з ринку праці Сполучених Штатів, що були опубліковані минулої п’ятниці (значно краще очікувань), вже піднімають питання щодо доцільності подальшого зниження ставок. Якщо показники інфляції котрі буде представлено в четвер, 10 жовтня, будуть гірше очікувань, фондовий ринок впаде, потягнувши за собою і «цифрове» золото.

З погляду технічного аналізу на фондовому ринку спостерігається «перегрітий стан» або «втома від зростання». Останні три тижні рух SPY вверх зменшувався в абсолютному вимірі. Паралельно на денному графіку можна виділити кінцевий трикутник, результатом якого найімовірніше буде падіння приблизно на 10%.

Прогноз по SPY

Ціновий прогноз: чому знову вниз

Починаючи з березня перша криптовалюта консолідується, періодично оновлюючи локальні мінімуми. Минулий тиждень вона закрила ведмежим поглинанням, що обіцяє нам подальше падіння. Беручи до уваги цінові екстремуми, що помітні на графіку, цілями продавців будуть відмітки $52550, $49000, $38555.

Якщо прогноз стрімкого падіння фондових індексів справдиться, то якраз остання цінова планка може стати підтримкою, від якої почнеться відновлення вартості.

Можливі рівні падіння біткоїна

Стан портфелю «Мінфіну» та що змінили

Сумарно ми маємо декілька факторів, що вказують на можливе падіння вартості біткоїна і відповідно до цього вибудовуємо нашу стратегію управління портфелем.

Зараз наша частка портфелю, в яку входять альткоїни, показує від'ємний результат -17,1%. Найвищий прибуток ці активи показували на початку червня, після чого відбулося різке падіння. Починаючи з серпня, їхня вартість зростає і ця тенденція добре проглядається на графіку нижче.

Результат інвестування в альткоїни

Цю частку портфелю ми не змінювали, всі лімітні ордери на покупку активів, розміщені на раніше, залишили без змін.

Частка портфелю з коїнів більш стійка, і вона дає прибуток навіть за умови корекції ринку (близько 7% на момент публікації).

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Результат інвестування в коїни

Проте ми розуміємо, що загроза падіння — це не тільки страх втрати, але й можливість. Тому, як і у випадку з альткоїнами, не чіпали розміщених раніше лімітних ордерів на покупку, але захеджували ризики, купивши опціон PUT (дає право продати актив за ціною страйк на дату експірації). Розмір контракту 0,02 BTC, дата експірації — 8 листопада 2024 року, страйк $63000.

Обійшлася нам ця покупка в $75,38. Мінус такої угоди в тому, що витрати ми понесли вже, заплативши премію, але плюсом є те, що ризик обмежений цією сумою.

Ці витрати обов’язково будуть враховані в загальному результаті інвестування. Також важливо зауважити, що цей опціон не обов’язково закривати на дату експірації, тож ми будемо слідкувати за ситуацією на ринку, і якщо виникнуть сприятливі умови раніше 8 листопада (біткоїн впаде суттєво нижче $63000), угоду буде закрито.

Також ця угода передбачає хеджування ризиків, пов’язаних з президентськими виборами в США, котрі відбудуться 5 листопада.