Більшість інвесторів чекають на ціну біткоїну $40 тис: про що говорять точки болю

Увечері 1 листопада біткоїн вийшов у зростання. На момент BTC наблизився до рівня $36 000, біля якого востаннє криптовалюта номер один знаходилася в травні 2022 року. Після цього біткоїн вийшов на корекцію. Позитивним для монети виявився і жовтень, за результатами якого біткоїн зріс на 28%. «Мінфін» спрогнозував декілька можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

Жовтень був багатим на події в криптосфері. І більшість цих подій були позитивними для цифрових активів:

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відмовилася оскаржувати судове рішення на користь Grayscale Investments (позов проти регулятора за відмову у перетворенні Grayscale Bitcoin Trust у біткоїн-ETF). Апеляційна інстанція зобов'язала SEC переглянути своє рішення.

SEC відкликала позов проти співзасновника Ripple Кріса Ларсена та CEO Бреда Гарлінгхауса зі звинуваченнями у порушенні законодавства про цінні папери.

Поява тикеру IBTC (спотового біткоїн-ETF) у списках клірингової компанії DTCC.

Всі ці обставини сукупно призвели до місячного зростання першої криптовалюти на 28% та подолання річних максимумів. Та чи не були криптоінвестори занадто оптимістичними?

Опціони оголюють очікування

Перед тим, як показати результати нашого дослідження, зробимо екскурс у метрики, які надають нам торгові майданчики для торгівлі опціонами на цифрові активи.

Відкритий інтерес

Відкритий інтерес — це загальна кількість невиконаних опціонів. Здебільшого, на платформах для торгівлі цими похідними інструментами використовуються опціони європейського типу, тобто ті, які можуть бути виконані тільки після настання дати експірації (дата закінчення терміну дії опціону).

Як опціони можуть вплинути на ціну

Припустимо, що ми маємо значні об'єми опціонів Call (можливість купити) зі страйком (ціна, за якою власник опціону має право купити чи продати актив у майбутньому) $30 000 за біткоїн із датою експірації 1 листопада 2023 року.

Якщо на дату експірації вартість BTC на ринку буде нижчою за страйк (червона траєкторія на графіку), то ці опціони не вплинуть на вартість базового активу. Продавці Call-опціонів вже отримали премію під час продажу, а покупці їх не виконуватимуть, оскільки на ринку цифровий актив коштує дешевше.

Інша річ, коли ринкова ціна буде вищою за страйк на дату експірації (зелена траєкторія на графіку), тоді покупці Call-опціонів реалізують свої контракти і спонукатимуть продавців опціонів купувати базовий актив для виконання своїх зобов’язань, тим самим стимулюючи зростання вартості базового активу.

Схематичне зображення впливу виконання опціонів Call на вартість BTC

Опціони Put (можливість продати) мають зворотню дію.

Якщо на момент експірації вартість базового активу на ринку перевищує страйк, то такі опціони покупці не виконуватимуть, бо на ринку можна продати дорожче — вплив на вартість базового активу відсутня (червона траєкторія на графіку).

Але коли вартість базового активу виявиться нижче страйку, тоді негативний тиск посилиться, оскільки покупці Put-опціонів виконають свої контракти, продаючи базовий актив за ціною страйку та збільшуючи його пропозицію на ринку (зелена траєкторія на графіку).

Схематичне зображення впливу виконання опціонів Put на вартість BTC



Максимальний біль

Ще одне поняття, з яким ми зіткнемося, — ціна максимального болю. Це ціна, при якій торговці опціонами зазнають найбільших втрат. Щодо цього поняття є одна закономірність — ціна базового активу завжди прагне до ціни максимального болю на дату експірації.

Тепер, коли ми ознайомилися з інструментами, переходимо до аналізу.

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Про що говорить загальний відкритий інтерес

Аналізуючи діаграму загального відкритого інтересу на біржі криптовалютних деривативів Deribit (див. нижче), бачимо чітко виражений бичачий настрій. Кількість Call-опціонів у понад удвічі перевищує кількість Put. Умовна вартість всіх контрактів $11 млрд. Найцікавішою для трейдерів опціонів є цінова позначка в $40 000 за біткоїн, де умовна вартість Call-опціонів перевищує $740 млн.

Загальний відкритий інтерес за опціонами на біткоїн

Джерело: Deribit

Перший висновок: значна кількість гравців очікує зростання першої криптовалюти вище $40 000. Але загального відкритого інтересу нам недостатньо для того, щоб зрозуміти, коли ж очікують гравці таких цінових позначок.

Для того, щоб зорієнтуватися в часі, проаналізуємо відкритий інтерес на певну дату експірації. З діаграми, представленої нижче, стає зрозумілим, що учасники ринку прогнозують вартість BTC вище $40 000 до 29 грудня 2023 року. Умовна вартість всіх Call-опціонів на цю дату перевищує $3 млрд.

Загальний відкритий інтерес на біткоїн-опціони за датами експірації

Джерело: Deribit

Другий висновок: згідно з очікуваннями опціонних трейдерів, біткоїн коштуватиме понад $40 000 до кінця 2023 року.

Звідки взялися такі очікування? Ймовірно, гравці виходять з того, що кінцевий термін схвалення або відхилення спотових біткоїн-ETF спливає 10 січня 2024 року. Якщо SEC до цього часу не прийме рішення, то на неї чекають судові позови.

З цієї ж діаграми ми бачимо, що ще, щонайменше, на двох датах експірації (3 та 24 листопада 2023 року) сконцентровані опціони гравців. Детально проаналізуємо кожну з них та зробимо висновки.

Сумарна умовна вартість опціонів, що спливають 3 листопада, перевищує $1 млрд. Бачимо, що Put-опціони переважать зі страйками нижче $27 500, тоді як Call-опціони сконцентровані на страйках $29 000 та $35 000. Максимальний біль знаходиться на позначці $29 500, що приблизно на 13% нижче поточної ціни.

Висновок третій: цінова позначка в $35 000 вже виступила рівнем супротиву, оскільки саме на ній були зупинені покупці після нещодавнього ралі. Неспроможність закріпитися вище призведе до падіння в напрямку максимального болю.

Відкритий інтерес до опціонів біткоїн на ціну страйку з датою експірації 3 листопада

Джерело: Deribit

Сумарна умовна вартість опціонів, що спливають 24 листопада, перевищує $2,4 млрд. Бачимо, що Put-опціони переважать зі страйками нижче $26 000, тоді як Call-опціони сконцентровані на ціновій позначці в $33 000. Максимальний біль знаходиться на позначці $30 000, що приблизно на 9% нижче поточної ціни.

Відкритий інтерес до опціонів біткоїн на ціну страйку з датою експірації 24 листопада

Джерело: Deribit

Висновок четвертий: наприкінці листопада вартість біткоїну буде ближчою до $30 000 за монету.

І найбільш значуща дата експірації — 29 грудня 2023 року. Сумарна умовна вартість опціонів, що спливають в цей день, перевищує $4,5 млрд. Put-опціони переважають до ціни страйк в $28 000. Далі абсолютна перевага Call-опціонів. Найбільша концентрація цих опціонів має страйк в $40 000 за монету, а біль розташований на позначці в $28 000.

Висновок п’ятий: очевидно, що хтось помиляється і, найімовірніше, це будуть гравці, які купують опціони call зі страйком в $40 000 та датою експірації 29 грудня 2023 року.

Відкритий інтерес до опціонів біткоїн на ціну страйку з датою експірації 29 грудня

Джерело: Deribit

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Що у підсумку

Проаналізувавши відкритий інтерес до опціонів на біткоїн на ключові дати експірації та страйки, ми можемо побачити загальну картину.

Учасники ринку опціонів мають яскраво виражений бичачий настрій, але їх оптимізм тримається тільки на одному киті — схвалення SEC спотового біткоїн-ETF. Як тільки цей кит похитнеться, що не можна виключати, з огляду на попереднє відношення регулятора до цифрових активів, котирування першої криптовалюти і ринку загалом увійдуть у піке. Аналіз точок болю тільки підтверджує це припущення і говорить про надмірний оптимізм, в той час, коли біткоїн на порозі корекції.