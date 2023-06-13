Хрестовий похід США проти крипторинку: чому біткоїн виграє

Крипторинок стоїть за крок від глобальної катастрофи. Американський регулятор SEC пішов у наступ на дві найбільші криптобіржі світу, а заодно — практично на всі альткоїни. При цьому біткоїн залишається острівцем стабільності. Про причини хрестового походу американської влади проти криптосвіту і його наслідки для віртуальних валют розповість «Мінфін».

SEC проти бірж: чого бажає регулятор

Минулого тижня американська комісія з цінних паперів SEC звернулася до суду через порушення з боку двох криптовалютних бірж, які входять до списку найбільших у світі: Coinbase та Binance.

Перелік претензій до Binance значно довший і, значною мірою, нагадує той, який SEC висував до збанкрутілого FTX. Регулятор переконаний, що біржа протиправно розпоряджалась коштами своїх клієнтів. Зокрема, за бажанням змішувала або перенаправляла активи клієнтів до компанії Sigma Chain, якою володів засновник біржі Чанпен Чжао. Ця структура, нібито, проводила маніпулятивні угоди, щоб штучно завищити обсяги торгів на біржі.

Крім цього, обидві біржі звинувачуються у торгівлі цінними паперами без відповідних дозвільних документів від SEC, що є порушенням федерального законодавства.

Якщо звинувачення на адресу Binance у неналежному використанні грошей клієнтів стосуються виключно цієї біржі, то з другим пакетом звинувачень все значно складніше. Річ у тім, що обидві біржі ніколи не торгували цінними паперами у звичному розумінні цього слова, однак, SEC наполягає на тому, що ціла низка представлених на майданчиках альткоїнів — насправді, цінні папери. Хоча і не зареєстровані належним чином.

Які токени прирівняли до цінних паперів

У пресрелізах SEC відсутній перелік альткоїнів, які, на думку регулятора, можна вважати цінними паперами. Водночас, ці списки опублікували американські медіа.

У позові до Binance йдеться про наступні монети:

BNB (№ 4 за обсягом капіталізації серед усіх криптовалют)

Cardano ADA (№ 7)

Solana SOL (№ 9)

Polygon MATIC (№ 10)

Binance USD BUSD (№ 14)

Cosmos ATOM (№ 20)

Filecoin FIL (№ 32)

The Sandbox SAND (№ 47)

Decentraland MANA (№ 55)

Axie Infinity AXS (№ 59)

COTI (№ 306)

Частина цих токенів згадується і в позові до Coinbase, а також є декілька монет, які присутні лише в ньому:

Internet Computer ICP (№ 31)

Near Protocol NEAR (№ 39)

Chiliz CHZ (№ 67)

Nexo (№ 96)

Voyager Token VGX (№ 445)

Загальна капіталізація всіх криптовалют, що прирівняні до акцій, становить близько $80 млрд.

На чому будується позиція SEC

У SEC безпосередньо говорять про те, що перелік таких токенів «не обмежується» названими. А голова регулятора Гері Генслер ще взимку стверджував, що цінними паперами є «все, окрім біткоїна».

Наразі експерти крипторинку не можуть пояснити, чому SEC звернула увагу саме на ці монети і чим вони принципово відрізняються від інших сотень токенів, які представлені на ключових платформах.

Одна з проблем полягає в тому, що законодавство чітко не пояснює, що таке цінні папери. Експерти припускають, що у своїй атаці SEC використовує так званий тест Хауї, який засновується на справі Верховного суду 1946 року. Справа стосувалась апельсинових садів у Флориді, проданих компанією WJ Howey Co. і зданих в оренду компанії. Тоді Верховний суд назвав угоди зворотної оренди інвестиційними контрактами, які мали бути зареєстровані в SEC.

Тест Хауї складається з 4 пунктів, які і допомагають визначити, чи належить той чи інший актив до цінних паперів.

Інвестор вкладає в щось гроші. Він очікує отримати прибуток, який принесе йому інвестиція. Він інвестує в чужу справу, тобто не купує щось повністю. Прибуток забезпечить хтось інший — наприклад, основний власник справи.

Окрім тесту Хауї, SEC спирається на законодавство, яке походить ще з 30-х років минулого століття. Криптовалюта, зрозуміло, там не згадується.

Саме на нечіткість законодавства і звертає увагу криптоспільнота, наполягаючи на необгрунтованості позиції регулятора. До того ж, SEC та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами досі не домовилися, хто з них має регулювати криптовалютний ринок. Комісія стоїть на тому, що токени — це товари, а не цінні папери. Виходячи з цього розуміння, претензії SEC є безпідставними.

Як зазначає генеральний директор Coinbase Global Браян Армстронг, він близько 30 разів зустрічався з керівниками SEC, аби зрозуміти суть їхніх претензій та як їх вирішити, однак, прийом був холодний. Зокрема, коли він безпосередньо запитав SEC, як Coinbase має відповідати нормативним вимогам, йому сказали, що агентство не надаватиме юридичних порад і краще біржі поговорити з власними юристами.

Чому вимога SEC — смерть для альткоїнів

Цікаво, що ще у 2017 році ексголова Комісії з цінних паперів та бірж Джей Клейтон попередив криптовалютні біржі про те, що багато з активів, якими вони торгують, можуть кваліфікувати, як цінні папери. Відповідно, їх потрібно зареєструвати відповідним чином.

То чому ж токени, які потрапили ще тоді під приціл, цього не зробили, аби убезпечити себе на майбутнє?

Цінні папери повинні бути зареєстровані та відповідати вимогам щодо розкриття інформації та звітності, включаючи надання інвесторам інформації про ризики цінного паперу, фінансовий стан та конфлікти інтересів. Цінні папери також мають бути запропоновані та продані через зареєстрованих брокер-дилерів або зареєстровані пропозиції, широко відомі як IPO.

Інакше кажучи, якщо ви пропонуєте продукт широкій аудиторії, серед якої можуть бути громадяни США, ви маєте реєструвати вашу пропозицію за аналогією з IPO. А це означає, по-перше, підготовку величезної кількості документів, наймання юристів, бухгалтерів, аудиторів, інвестиційних банкірів, що дуже дорого. Ціни на запуск успішних IPO сягають десятків мільйонів доларів. По-друге, підготовка до IPO накладає суттєві обмеження на діяльність.

Отже, IPO підходить лише одиничним токенам, які справді схожі на акції (security tokens). А ось для більшості проєктів така вимога є просто смертельною.

Про що мовчить SEC

Криптоспільнота зараз активно обговорює, принаймні, дві дивних речі в рішеннях SEC.

Перша. Чимало криптовалют, які раніше були відзначені Комісією, як незареєстровані цінні папери, у тому числі ADA, SOL та MATIC, залишаються доступними для американських фондових брокерів, таких як Robinhood. Він відомий тим, що пропонує один із найзручніших додатків для роздрібної торгівлі акціями.

Зараз він надає доступ до купівлі 18 криптовалют, у тому числі й громадянами США. Три з них, ADA, SOL і MATIC, судячи з позовів SEC до Coinbase та Binance, є незареєстрованими цінними паперами. Чому ж у такому разі регулятор пред'являє претензії виключно до бірж, залишаючи за дужками біржових брокерів?

Днями Robinhood оголосив, що виключить зі списку запропонованих у своєму додатку три спірні токени. Але це буде його власне рішення, а не вимога Комісії. Питання про вибірковість SEC у регулюванні обігу цінних паперів на різних типах торгових платформ залишається відкритим.

Друга. SEC не відзначив, як цінний папір, жоден актив Proof-of-Work (PoW). Це механізм консенсусу, який застосовується в майнінгу криптовалюти і вимагає від майнерів вирішення складних математичних завдань для перевірки та запису транзакцій до блокчейну. Кожен блок транзакцій містить унікальне завдання, і той майнер, який вирішить його першим, отримує можливість додати блок до загального ланцюжка та отримати винагороду у вигляді нових монет. Наприклад, на цьому механізмі побудований видобуток біткоїну, Dogecoin, Monero, Litecoin та Ethereum.

«Я думаю, що монет PoW значною мірою уникають, тому що немає центрального емітента», — вважає керуючий директор Swan Bitcoin Стівен Лубка. Він пояснив, що, загалом, PoW — це відкритий механізм, у якому відсутній центральний емітент, на відміну від монет PoS". Proof-of-Stake (PoS) — метод захисту в криптовалютах. Дослівно перекладається як «доказ володіння». Він означає: блок створить той обліковий запис, який матиме більший баланс. Тобто, чим більше монет на рахунку, тим більше шансів створити новий блок. Алгоритм, яким створюється блок, залежить від потужності комп'ютера.

Згідно з позовом проти Coinbase, SEC вважає цінними паперами, зокрема, Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL) та Sandbox (SAND). Це все монети Proof-of-Stake.

Баррі Сілберт, засновник і генеральний директор Digital Currency Group, яка також знаходиться в епіцентрі судових процесів, написав у Твіттері: «Я вважаю, що в жодному з судових процесів немає токенів Proof of Work. Причини, через які ці типи токенів залишаються далеко від з'ясування відносин між біржами та регулятором, залишаються невідомими».

Що очікує на крипторинок

Після оголошення звинувачень SEC значна кількість клієнтів поспішили забрати свої кошти з бірж. За оцінками аналітичних платформ Nansen і Glassnode, чистий відтік коштів із Coinbase, Binance та BinanceUS за перші 4 дні після оголошення позиції регулятора сягнув $4 млрд. Виведення активів відбувається переважно в біткоїнах.

На цьому фоні Binance US попросило всіх власників фіатних коштів на біржі забрати їх. У компанії не виключають, що вже 14 червня SEC через суд спробує заморозити рахунки. Щоправда, глобальній компанії Binance, яка працює і в Україні, це не загрожує, йдеться саме про американський філіал.

Акції Coinbase, яка торгується на фондовому ринку, досить очікувано пішли донизу. З моменту оголошення позиції SEC вони вже втратили 12% вартості. Водночас, керівництво компанії намагається зберігати спокій. «Зараз усе, як завжди. Це буде вирішено», — запевняє генеральний директор Coinbase.

Представники інших криптобірж, які працюють у США, наразі уважно спостерігають за ситуацією, адже вони так само пропонували клієнтам купити токени, які регулятор називає цінними паперами. Не виключено, що вони будуть наступними в черзі на атаку з боку SEC.

Наразі про припинення роботи з інституційними інвесторами у США заявила сінгапурзька біржа Crypto.com. Своє рішення вона пояснює зниженням попиту від клієнтів на фоні «суворого регуляторного контролю». Водночас, сама біржа у США продовжує працювати без змін та обслуговує роздрібних клієнтів.

Важкі часи можна очікувати для токенів, які SEC назвала цінними паперами. З часу цього оголошення BNB вже втратив 25% вартості, Cardano — 25,6%, Solana — 29%, Polygon — 28%.

Торговельні майданчики вже почали виключати ці монети зі списку доступних для торгівлі.

Найбільша ж небезпека виникає через те, що ніхто не розуміє мотивацію SEC. Невідомо, це один із кроків органу, щоб закріпити за собою регулювання крипторинку, чи він планує повністю очистити його.

Заяви Генслера звучать досить агресивно. За його словами, світу не потрібні криптовалюти. «Нам не потрібно більше цифрових валют. Вони в нас є і називаються доллар США, євро та єна. Вони зараз всі цифрові», — заявив очільник регулятора.

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«Я не думаю, що SEC із його нинішнім керівництвом хвилює, виграють вони чи програють у судах. Я думаю, що вони ведуть скоординовану кампанію, спрямовану на фактичне знищення криптоекономіки у Сполучених Штатах», — застерігає головний юридичний директор Ripple Стюарт Олдероті.

Вирішити проблему міг би законодавець. У США вже готові декілька законопроєктів, які спрямовані на регулювання крипторинку. В нинішніх умовах до них прикута підвищена увага, але ніхто не вірить, що нове регулювання може бути ухвалене найближчими місяцями. А тому долю токенів вирішуватимуть у суді.

Що чекає на біткоїн

На фоні активності SEC донизу пішла ціна практично всіх криптовалют. Водночас, біткоїн зі згадуваних вже причин залишається острівцем стабільності. За тиждень він втратив лише близько 3,5%.

Значну роль в цьому зіграло те, що регулятор безпосередньо називає його єдиною криптовалютою, яка не є цінним папером. Захисники біткоїна пояснюють, що він не пройде тест Хауї. Мовляв, біткоїн не був створений підприємцями, які прагнуть отримати прибуток через попередньо зареєстровані приватні продажі більшим інституційним інвесторам, як це роблять інші цифрові монети. Натомість, його створив анонімний розробник програмного забезпечення Сатоші Накамото, як концепцію з відкритим кодом.

«Я абсолютно впевнений, що біткоїн залишиться товаром і не називатиметься цінним папером», — заявив співвиконавчий директор адвокатської групи Bitcoin Policy Institute Грант Маккарті.

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За цих умов чимало інвесторів, які тримали активи в альткоїнах, поспішають перейти у біткоїн. Хоча ніхто не може гарантувати, що цього імпульсу вистачить, аби втримати ціну найпопулярнішої криптовалюти. Новий подих криптозими може заморозити всі активи.