Спотовый Bitcoin-ETF: удастся ли Grayscale и BlackRock создать прецедент

Те, кто внимательно следит за перипетиями вокруг запуска спотового bitcoin -ETF, отметили пятницу, 19.10.2023 года, красным маркером в своих календарях. Именно сегодня суд округа Колумбия выдаст мандат, который может привести в действие августовский вывод в пользу компании Grayscale Investments LLC, которая подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, поскольку пыталась превратить свой биткоин-траст (GBTC) в ETF.

Это следующий шаг в процессе, после того как SEC на прошлой неделе отказалась оспаривать предыдущее решение, которое было проиграно.

Криптосообщество ждет какого-либо объявления или просто дополнительной информации от SEC, Grayscale или, возможно, от судей о том, чего ожидать в будущем. Следующие шаги действительно неизвестны, поскольку это первая в своем роде такая ситуация.

Любой прогресс в направлении преобразования биткоин-траста может внести дополнительную ясность в процесс запуска спотовых биткоин-ETF, который остается непрозрачным и непонятным для участников отрасли.

Представители компании утверждают, что конвертация GBTC в ETF может разблокировать миллиарды для его владельцев. Победа Grayscale в суде воспринимается криптосообществом, как монументальная для криптосферы, наконец после десятилетней борьбы спотовые биткоин-ETF могут появиться в США. В прошлом SEC колебалась, давать ли зеленый свет. Однако, сейчас существует множество компаний, в частности, BlackRock Inc. и Invesco, которые пытаются выпустить такой продукт.

Bloomberg Intelligence утверждает, что наиболее вероятным сценарием относительно того, как может сложиться гонка по запуску биткоин-ETF, является то, что заявка Grayscale будет одобрена одновременно с заявками других эмитентов, таких как BlackRock. Кэти Вуд из ARK Investment Management недавно выдвинула подобный сценарий, заявив, что SEC может дать зеленый свет нескольким заявкам одновременно.

Как это комментируют игроки

Основатель и главный исполнительный директор Galaxy Digital Holdings Ltd. Майкл Новограц говорит, что ожидает, что в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США наконец-то одобрит биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин.

«Они будут одобрены», — сказал Новограц в интервью CNBC. «Мы действительно думаем, что это произойдет в 2023 году».

Он добавил, что «самая важная часть — это SEC, которая проиграла суд».

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Что такое спотовые Bitcoin-ETF

ETF (Exchange Traded Fund) — это отрасль с капитализацией $7 трлн. Они являются частью более широкого семейства продуктов, известных как биржевые, хотя люди обычно используют аббревиатуру «ETF» для обозначения всех, поскольку они являются самой большой и популярной категорией.

Криптокомпании и крупные финансовые учреждения Уолл-Стрит пытаются запустить своего рода ETF, который фактически будет содержать биткоин, в отличие от продуктов, которые инвестируют в фьючерсы на биткоин. Биткоин-ETF, обеспеченные фьючерсами, доступны клиентам из США с 2021 года, но SEC не одобрила ни одной заявки на спотовые биткоин-ETF. Эмитенты и инвесторы выступают за то, чтобы спотовые биткоин-ETF были также доступны для розничных и институциональных инвесторов в США.

Разница между фьючерсными биткоин-ETF и спотовыми

Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу актива по определенной цене на более позднюю дату. Они широко используются на многих рынках, например, нефти, природного газа, золота… Инвесторы, в основном, с помощью фьючерсов спекулируют на изменении стоимости, не обладая базовым активом.

Когда цена биткоина колеблется вверх или вниз, фьючерсы на биткоин косвенно отслеживают цену криптовалюты на биржах. На рынке спотовых биткоин-ETF, наоборот, пользователи покупают и продают непосредственно цифровые активы через биржи.

Что доступно инвесторам сейчас

В начале 2021 года в Торонто, Канада дебютировала Purpose Bitcoin ETF (BTCC). Согласно заявлению эмитента Purpose Investments Inc., он инвестирует непосредственно в «физический биткоин», то есть привлеченные средства уходят на покупку BTC. ProShares Bitcoin Strategy ETF стал первым фьючерсным ETF на биткоин, доступным в США, который был запущен 19 октября 2021 года. Запуск произошел под давлением значительного спроса. Подобная ситуация наблюдается в отношении спотового биткоин-ETF.

Несколько фьючерсных фондов ETH дебютировали в этом месяце. В то же время, несколько американских инвестиционных фондов отслеживают биткоин, подобно ETF, но с определенными ограничениями. У Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) есть физическая поддержка, то есть он сохраняет биткоин.

На каком этапе запуск спотового биткоин-ETF

Крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock Inc. подала заявку на спотовый биткоин-ETF в июне этого года, подтолкнув спекуляции о том, что инвестиционный продукт, которого давно ожидают, наконец-то получит одобрение SEC.

Заявка BlackRock со своей стороны привела к значительному росту криптовалютного рынка и волне подобных заявок от других эмитентов, включая Fidelity Investments и WisdomTree Inc. Grayscale в августе выиграла судебный иск против SEC и фактически разблокировала превращение траста GBTC в спотовый биткоин-ETF, но впереди еще может быть сложный и растянутый во времени путь.

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Почему регуляторы так долго избегают спотового биткоина-ETF

Кроме беспокойства по поводу ликвидности и манипуляций, регуляторы выразили обеспокоенность тем, что волатильность биткоина может быть слишком высокой для обычных инвесторов — за последние три года прибыльность биткоина выросла на 305% в 2020 году, еще на 60% — в 2021 году, за которыми следует падение на 64% в 2022 году.

SEC также начала сомневаться, будет ли у фондов информация, необходимая для адекватной оценки стоимости цифровых активов, таких как биткоин, в частности, смогут ли они проверить, кто является владельцем базовых монет. В 2021 году глава SEC Гарри Генслер показал банковскому комитету Сената, что отсутствие регулятивного надзора и наблюдения на крипторынках вызывает обеспокоенность потенциалом мошенничества и манипуляций.

Пытаясь развеять некоторые беспокойства SEC, BlackRock и другие эмитенты, предложили так называемые соглашения о распределении данных по наблюдению, как способ снизить риск манипулирования рынком и мошенничества. Coinbase Inc., единственная публичная криптобиржа спотовых криптовалют в США, торгующаяся на открытом рынке, стала избранным партнером эмитентов ETF по надзору за рынком.