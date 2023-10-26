Біткоїн протестував ціну $35 тис.: чи зможе тепер взяти планку $38 тис. і вище

За місяць котирування біткоїна додали 25%, піднявшись до найвищої позначки з травня 2022 року. Причиною цього стали чутки про нове ETF. Чи буде зростання стійким, чи це лише короткострокове ралі перед падінням, проаналізував Investing. «Мінфін» публікує переклад статті.

Криптовалютний ринок відомий своєю підвищеною волатильністю. Щоб викликати на ньому хвилювання, іноді достатньо одного каталізатора. На цей раз ним стала можливість створення першого спотового ETF для біткоїну.

Хоча важливо відзначити, що офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, оптимізм ринку зростає у зв'язку з появою таких фондів, які потенційно можуть спровокувати нове бичаче зростання.

Крім того, майбутнє скорочення біткоїнів удвічі, заплановане на середину квітня, історично схиляє шальки терезів на користь биків. Наступні тижні можуть стати вирішальними в цій історії, оскільки фактичний запуск ETF може бути здійснений пізніше цього року.

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Суперечки навколо BlackRock ETF

Причиною такого сплеску ринкового оптимізму є лістинг BlackRock (NYSE:BLK). Однак цей лістинг був швидко видалений, що призвело до уповільнення зростання.

Всі ознаки вказують на те, що BlackRock разом з іншими великими гравцями ринку, такими як Fidelity та Invesco, зрештою приєднаються до ETF-перегонів. Однак, якщо офіційний запуск буде відкладено, ми можемо стати свідками такої самої швидкої корекції ціни.

У цьому випадку остаточне рішення залишається за Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), яка має право видавати дозволи на створення конкретних фондів.

Примітно, що Пол Гревал, директор з правових питань Coinbase (NASDAQ: COIN), підкреслює, що SEC, швидше за все, піддасться тиску, що зростає, і дасть зелене світло цьому продукту.

Масла у вогонь підливає нещодавнє рішення суду США, яке зобов'язує комісію переглянути заяву компанії Grayscale, яка має намір запустити власний біткоїн -ETF-фонд.

Паралелі з першим золотим ETF

Нинішній ентузіазм серед покупців, безсумнівно, викликаний порівняннями з подіями майже двадцятирічної давнини, коли 2004 року було запущено перший у світі золотий ETF (NYSE:GLD).

В історичному контексті ціна на золото зросла до багаторічного бичачого ринку, зрештою завершивши ралі значною корекцією, коли ціна пішла трохи вище за $1800 за унцію.

Звичайно, важливо визнати, що ця аналогія дуже умовна. На оцінку різних інвестиційних активів впливає багато чинників. Тим не менш, не виключено, що сукупний вплив притоку спотових ETF на біткоїн та майбутньої події, яка відбудеться наступного року, буде достатньо переконливим, щоб підштовхнути біткоїн до нових історичних максимумів у 2024 році.

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Ціль — $38 тис., але це не межа

В результаті висхідного імпульсу стороні попиту вдалося пробити сильну область опору, розташовану в ціновому коридорі $33 тисячі за біткоїн.

Незважаючи на уповільнення на даний момент, ознак готовності продавців до корекції, яка відбудеться тільки при виході нижче за згадану область у $33 тис., немає.

Наступною метою биків є локальна зона пропозиції, розташована в межах $38 тис., звідки й вийшло дуже сильне зниження на початку травня 2022 року.

Якщо висхідний імпульс збережеться і покупці візьмуть вищезгадану зону пропозиції, то відкриється шлях для пробиття наступного рівня у $48 тис.