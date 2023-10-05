«Мінфін» ґрунтовно перетрусив свій криптопортфель: що продали і чому

Останніми днями на ринках відбулося декілька знакових подій, які суттєво вплинули як на ринок акцій, так і на ринок криптовалют. Тож ми вжили заходів, щоб зменшити ризики та покращити дохідність криптопортфелю. Розповідаємо, що змінили та як вибудували подальшу стратегію інвестування.

Серед останніх найпомітніших подій, які однаково сильно вплинули на ринки акцій та криптовалют, можна виділити такі:

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла максимуму з 2007 року (4,75%).

SEC схвалила ф’ючерсні Ethereum-ETF.

Вплив на ринок криптовалюти ф'ючерсних Ethereum-ETF

Перші в історії біржові фонди на основі ф’ючерсів на ефіріум почали торгуватися в США 2 жовтня 2023 року. ProShares, Valkyrie, VanEck, Bitwise та інші запустили загалом дев’ять фондів. Лише п’ять із них тримають виключно ф’ючерси на ефіріум, тоді як інші чотири відстежують суміш ф’ючерсних контрактів на BTC та ETH.

Згідно з даними Bloomberg Intelligence, станом на середину дня понеділка (02.10.2023) обсяг торгів Ethereum-ETF склав близько $2 млн. Запущено VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT), Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH), Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) і три фонди від ProShares, включаючи ProShares Ether Strategy ETF (EETH).

Запуски Ethereum-ETF відбулися майже через два роки після того, як у США були запущені ф’ючерсні ETF на біткоїн. Тоді ця подія викликала ажіотаж та призвела до значного зростання вартості криптовалюти номер один.

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) був першим, і надзвичайно швидко зібрав значний капітал (понад $1 млрд). Проте, цей запуск відбувся на піку криптографічного буму, коли біткоїн торгувався вище $60 000. Цього разу змагання за домінування та активи можуть бути складнішими, оскільки ціни на криптовалюти знаходяться на відносно низькому рівні: біткоїн коливається близько позначок $27−28 тис, а інтерес інвесторів до колись гарячого ринку залишається млявим.

Загалом, криптопродукти не викликали особливого інтересу з боку інвесторів цього року, навіть попри те, що вони були найефективнішими фондовими ETF. За даними Bloomberg, п’ять найкращих ETF 2023 року пов’язані з криптовалютами. Цього року кожен із них зріс на понад 80%. Проте, разом вони залучили всього близько $30 млн.

Стрибок дохідності казначейських облігацій

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року, що позначає зростаючі очікування тривалого періоду підвищення відсоткових ставок ФРС для стримування інфляції. Жорсткіші фінансові умови є зустрічним вітром для фондового та криптовалютного ринків.

Негативний вплив зростання дохідності казначейських облігацій на вартість біткоїна

На фоні цих подій біткоїн впав, досягнувши шеститижневого максимуму. Перша криптовалюта втратила 3,8% у понеділок, перш ніж компенсувати частину цих збитків. Індекс найбільших токенів, за капіталізацією MarketVector Digital Assets 100, впав на 1,2%.

У понеділок біткоїн перевищив позначку у $28 500. Цьому сприяв сплеск оптимізму щодо ширшого впровадження криптовалюти та запуску біржових фондів на основі ф’ючерсів на ефіріум. Але ці продукти не викликали такого ж інтересу, як еквівалентні біткоїн-ETF, запущені під час буму цифрових активів у 2021 році.

Що погано для ризику, те погано для криптовалюти

Акції та криптовалюти вважаються ризиковішими активами, ніж облігації. Зростання дохідності останніх та загроза рецесії посилюють відтік капіталу з фондового та криптовалютного, тобто ризикових ринків.

Президент Клівлендського відділення Федеральної резервної системи Лоретта Местер нещодавно заявила, що може знадобитися ще одне підвищення ставок цього року. Вона додала, що інфляція все ще занадто висока, а ризики, пов'язані з постійно високою інфляцією, залишаються.

Ринок наразі не очікує підвищень на жодному із запланованих засідань Федеральної резервної системи у 2023 році (листопад, грудень), тому будь-яке подальше підвищення стане несподіванкою для інвесторів.

Остання публікація статистики показала, що кількість відкритих вакансій у США зросла на 690 тис., порівнюючи з попереднім місяцем, — до 9,61 млн у серпні. Це значно перевищує консенсус-прогноз ринку в 8,80 млн і вказує на стійкий ринок праці, попри безпрецедентні заходи ФРС щодо посилення грошово-кредитної політики.

Реакція ринку негайна — дохідність казначейських облігацій йде вгору, фондові індекси та криптовалюта — донизу. Інвестори побоюються, що ФРС вкотре підвищить ставку цього року (ймовірність вже понад 40%) і надалі дотримуватиметься жорсткої монетарної політики, що буде стримувати зростання економіки.

Є й протилежний погляд.

Дослідники історії знаходять розраду в сезонних моделях біткоїну, оскільки жовтень, зазвичай, є сильним місяцем. Згідно статистики, за останнє десятиліття BTC у жовтні в середньому зростав на 24%.

У такій ситуації ми вирішили перестрахуватися і внести, за можливості, корективи до криптопортфелю з метою зменшення ризиків.

Заходи щодо зменшення ризику в криптопортфелі

Передусім, ми продали всі криптоактиви, що приносили нам дохід. У фундаментальній частині портфелю це був TRX із прибутком в $7,59 (+13,3%), та вкотре прибуток принесла Solana (SOL) — $10,53 (+15,4%). Також із незначним збитком продали ADA — мінус $0,96 (мінус 1,4%). Загалом, за цим інструментом результат позитивний, оскільки $11,43 (+20%) прибутку ми отримали 13 липня 2023 року.

Загалом, із фундаментальної частини портфелю вивільнено $211,44. Чотири криптовалюти залишилися в портфелі:

BTC, ETH, BNB, DOT.

Із початку створення портфелю з інвестованих у фундаментальну частину $422,85 реалізований прибуток склав $40,02 (9,46%) за три місяці. Хоча увесь цей час ринок цифрових активів знижувався.

Зміна вартості BTC із моменту створення криптопортфелю «Мінфіну»

Стан фундаментальної частки криптопортфелю «Мінфіну» на 03.10.2023

Активи, виділені у таблиці жовтим кольором, продано. Отримані кошти будуть повторно інвестовані за сприятливих ринкових умов.

Швидкозростаюча частка портфелю була значно гіршою. З 12 придбаних активів тільки один на момент перебудови портфелю (03.10.2023) приносив чистий прибуток — Measurable Data Token (MDT). Раніше ми вже фіксували прибуток за цим токеном у розмірі 20%.

Окрім MDT, ми також продали частки практично за всіма токенами, деякі — з незначним збитком. Деталі угод представлені в таблиці нижче (продано все, що виділено жовтим кольором). Сумарний результат продажів +$15,68. Загальний обсяг вивільнених коштів — $350,68. Ці гроші в майбутньому повторно будуть інвестовані в токени зі значним потенціалом зростання.

За три місяці існування швидкозростаюча частка портфелю принесла нам прибуток 2,82%.

Стан швидкозростаючої частки криптопортфелю «Мінфіну» на 03.10.2023

Крім того, ми пішли на доволі агресивний крок і вирішили збільшити резерв для інвестування в швидкозростаючу частку, додавши ще $300 до вже вивільнених $350,68 (сумарно $650,68). Ці кошти очікують свого часу, щоб бути запущеними в роботу.

Що таке сприятливі умови для інвестування в криптовалюту

З середини липня (фактично з моменту запуску нашого криптопортфелю) вартість першої криптовалюти знизилася приблизно на 14%. 11 вересня біткоїн досяг ключової підтримки в районі $25 тис., попередньо була пробита лінія висхідного тренду (див. графік нижче), тож, стає очевидним, що BTC перейшов до стадії корекції, яка, на нашу думку, ще не закінчилася.

Денний графік BTC/USDT

У більшості випадків корекційні рухи досягають позначки у 50% від розміру імпульсу, в поточній ситуації це $23 710. Проте і тут ведмеді можуть не зупинитися. На графіку ф'ючерсу BTC присутній ціновий розрив в області $19 965-$21 250. Саме сюди прагнутимуть ведмеді.

Денний графік зміни вартості ф’ючерсу на біткоїн

Коли ціна BTC опуститься в цю область ($19 965-$21 250), це і будуть сприятливі умови для відновлення інвестицій в криптоактиви.

Додавання нових активів до криптопортфелю на момент публікації не передбачено. На розгляді питання додаткових інвестицій в фундаментальну частку портфелю в розмірі $300. Остаточного рішення ще не прийнято, все залежатиме від справдження нашого прогнозу щодо падіння вартості фундаментальних криптоактивів.