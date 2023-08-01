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1 серпня 2023, 20:02 Читать на русском

НБУ вивів з ринку банк Конкорд (оновлено)

Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку Банку Конкорд.
Фото: concord.ua

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Ліквідація банку

Правління Нацбанку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Причина відкликання

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — ПВК/ФТ).

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.

Нагадаємо

Національний банк різко підвищив штрафи за порушення банками правил фінансового моніторингу та валютного контролю — щонайменше, у 2−5 разів. Цьому присвячена його Постанова № 80.

НБУ почав виписувати штрафи пачками з 2023 року. Так за травень Банк Конкорд був оштрафований на 400 000 грн.

Побоюючись бути покараними, фінустанови тепер жорсткіше контролюватимуть своїх клієнтів: ставитимуть людям і бізнесу більше запитань про походження коштів і частіше блокуватимуть платежі та рахунки. «Мінфін» проаналізував нові вимоги НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
1 серпня 2023, 20:15
#
Сююююрприиииз :)
Ладно, когда там выплаты начинаются по фонду?
+
0
Riojas
Riojas
1 серпня 2023, 20:40
#
В связи с распространением слухов и появлением материалов о якобы лишении Конкорд Банка банковской лицензии, банк решительно опровергает эту информацию
а в мае будут шашлыки ©
+
0
Vorlock
Vorlock
1 серпня 2023, 21:42
#
А нещодавно писком вертіли та розумнічали)))
https://concord.ua/news/zajava-at-akb-%c2%abkonkord-schodo-stabilnoi-roboti-banku
+
+15
Антон Подлипский
Антон Подлипский
1 серпня 2023, 21:46
#
Только счет пополнил (
+
+8
krv77
krv77
1 серпня 2023, 21:48
#
такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60 400 000,00 грн и письменная оговорка.
Штраф — понимаю. А что за наказание такое — оговорка?
+
0
Три літри
Три літри
1 серпня 2023, 22:00
#
Сумно що потенційно непоганий розснічний банк був принесений в жертву тіньовому бізнесу власників.
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0
Fantomas2020
Fantomas2020
1 серпня 2023, 22:08
#
Очередной банк закрыли из-за нарушений правил финшмона по мнению Департамента финшмона НБУ. Сегодня, чтобы пополнить свою карту (не этого банка) в терминале Сити-24, пришлось минут 10 ждать, когда на телефон придёт смс код подтверждение. Эту формальность НБУ ввёл с 01.08.2023 г. с целью отслеживания телефонных номеров, с которых пополняются банковские карты. Как говорится «чем дальше в лес, тем толще партизаны»
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