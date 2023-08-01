НБУ вивів з ринку банк Конкорд (оновлено)

Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд . Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Ліквідація банку

Правління Нацбанку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Причина відкликання

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — ПВК/ФТ).

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.

Нагадаємо

Національний банк різко підвищив штрафи за порушення банками правил фінансового моніторингу та валютного контролю — щонайменше, у 2−5 разів. Цьому присвячена його Постанова № 80.

НБУ почав виписувати штрафи пачками з 2023 року. Так за травень Банк Конкорд був оштрафований на 400 000 грн.

Побоюючись бути покараними, фінустанови тепер жорсткіше контролюватимуть своїх клієнтів: ставитимуть людям і бізнесу більше запитань про походження коштів і частіше блокуватимуть платежі та рахунки. «Мінфін» проаналізував нові вимоги НБУ.