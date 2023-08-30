Вкладників зацікавили депозитами у ВКВ: на що звернути увагу при їх оформленні

За минулі два тижні великі банки активно переглядали депозитні ставки. Поштовхом до цього стало рішення НБУ щодо зниження облікової ставки. Вчора регулятор дав ще одну нагоду підлеглим відкоригувати свої програми для приватних клієнтів. Про актуальні пропозиції для фізосіб банків із депозитним портфелем від 2 млрд, і про нові правила на валютному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

З 29 серпня 2023 року регулятор послабив низку валютних обмежень (зміни до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 р. № 18). Ключових змін дві:

Нацбанк знову дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Причому за курсом, встановленим банком у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку. Збільшено зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3-х місяців.

Обидва рішення Нацбанку наразі логічні та своєчасні. Особливо з урахуванням нещодавньої успішної спроби «розігріти» курс долара на понад 1 гривню — до рівнів продажу 38,50 гривень і вище за долар.

І якщо перше послаблення призведе до зростання заробітків банків від операцій з торгівлі валютою, переважно, за картками громадян, то друге — реально вже впливає на поведінку готівкового курсу. Він справді останні декілька днів почав швидко знижуватися до мети нижче 38 гривень за долар.

Нацбанк декларує головною метою цих послаблень — зменшення різниці між готівковим та офіційним курсом, яка до цього на успішному останньому «розігріві» готівкового ринку знову перевищила 1,5−2 гривні.

Механізм тримісячних валютних депозитів із можливістю купити валюту зараз за курсом, ближчим до офіційного, з подальшим її зняттям через три місяці — вже показав свою ефективність у середині 2022 року.

Нинішнє збільшення суми до 200 тисяч гривень в еквіваленті, які тепер можна придбати для подальшого розміщення на депозит, заспокоює ринок, та виступає «захисним елементом» під час спроб підвищити курс. Тим паче, що подібну операцію ніхто не забороняє зробити в декількох банках, збільшуючи таким чином «валютне підстрахування» до потрібної, зрештою, суми.

Тобто періодично підвищений, а іноді й ажіотажний, попит, що виникає, на готівкову валюту при такому інструменті:

розтягується у часі, що знижує тиск на курс на готівковому ринку;

переводить частину цього попиту у безготівкову площину;

психологічно заспокоює ринок і людей, які у разі побоювань девальвації нацвалюти, просто мають можливість швидко і безпечно перейти з гривневих заощаджень у валютні.

Я прогнозую наразі періодичні сплески на подібні тримісячні валютні депозити найближчим часом. Особливо в ті періоди часу, коли громадяни можуть хвилюватися з приводу можливої девальвації гривні чи відпускання курсу Нацбанком.

На що варто звернути увагу вкладникам під час оформлення таких депозитів

Курс, за яким купуєте валюту у банку для оформлення депозиту. Він може бути різним — варто порівняти курси 3−5 банків, щоб обрати найнижчий. Зазвичай, це курс від 36,57 до 37,45 гривень за долар.

Розмір витрат — комісій та інших виплат банку при купівлі, а потім знятті готівкової валюти, що, в результаті, може суттєво впливати на реальний кінцевий курс, за яким купується валюта.

Відсоткова ставка за даним депозитом — зазвичай, вона перебуває біля позначки 0,1% річних, що, з урахуванням податку з доходів фізосіб та військового збору, робить такий депозит практично нульовим за ставкою дохідності. Але зараз конкуренція між банками за вкладників зростає, і можливість залучити кошти тепер уже в межах до 200 тисяч гривень в еквіваленті на три місяці стає цікавою для багатьох банків. Деякі з них незабаром будуть готові «рухатися» за ставкою такого депозиту. Тим паче, що з 11 вересня знову збільшується норматив резервування у банків, і кошти їм будуть потрібні, — особливо невеликим фінустановам.

Порівняти декілька варіантів різних банків та обрати оптимальний для себе. Для цього при ухваленні рішення щодо таких депозитів необхідно: уважно прочитати договір із банком щодо курсу, комісій, оплат за послуги банку за таким депозитом, умов його зняття по закінченню та розміру ставки за депозитом. Не соромтеся ставити питання менеджеру банку перед оформленням даних продуктів, особливо, якщо щось викликає питання в договорі. Зрештою, адже це Ви даєте банку гроші і, отже, маєте право вимагати з його боку максимально прозорих умов даної операції.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні відразу 13 великих банків скоригували свої депозитні ставки. Причому вісім із них ставки зменшували.

Правекс Банк знизив відсотки за всіма строковими депозитами в гривні на 1 в.п. Тепер найвищу дохідність банк пропонує за вкладами на 3 місяці (16% річних), найменшу — на 12 місяців (13% річних).

Так само «порізав» всі ставки на гривневі вклади й КомінБанк. Найбільше дісталось вкладами на 3 та 6 місяців, дохідність яких зменшились на 1 в.п. Після коригування найвища дохідність залишається за вкладами на 12 місяців (18,25% річних), найнижча — на 3 місяці (16,75% річних). Банк також зменшив ставки на депозити в євро та доларі. В євро банк зменшив дохідність всіх строкових депозитів на 0,15 в.п. У доларі найбільше були знижені ставки за вкладами на 3 та 12 місяців — на 0,65 в.п. Інші строкові депозити в цій валюті «схудли» на 0,15 в.п.

А-Банк відібрав по 1 в.п. від ставок на гривневі вклади терміном на 6 та 12 місяців, і 0,5 в.п. — від відсотків вкладів на 3 місяці. Найвищу дохідність — 15,75% річних — банк пропонує тепер на річні вклади, найменшу — на 3 місяці (14,5% річних).

Універсал Банк зменшив на 1 в.п. дохідність гривневих вкладів на 3, 6 та 12 місяців. Найбільше тепер тут можна заробити на вкладах на 12 місяців (15% річних), найменше — на 3-місячних депозитах (12% річних).

Відсотки за двома видами строкових вкладів у гривні зменшив Восток Банк. Дохідність вкладів на 6 та 12 місяців зменшилась на 1 в.п. — до 15% річних.

Сенс Банк знизив на 1 в.п. ставки за вкладами в нацвалюті на 6 місяців (до 16% річних).

Ідея Банк зменшив дохідність вкладів у гривні на 12 місяців на 0,33 в.п. — до 17,33% річних.

Натомість, п'ять великих банків за останні два тижні дохідність вкладів збільшували.

Найбільше підвищення провів ОТП Банк, який додав 3 в.п. до вкладів в нацвалюті на 3 місяці, і платить тепер за ними 12% річних. До відсотків інших видів гривневих вкладів банк додав по 0,5 в.п. Після цього ставки на 6-місячні депозити досягли 12,5% річних, на 9 та 12 місяців — 6,5% річних.

2 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 12 місяців додав Таскомбанк. Банк також збільшив ставку на вклади на 9 місяців на 1,5 в.п. Тепер дохідність за цими вкладами становить 16% річних.

Акордбанк збільшив дохідність вкладів у нацвалюті на 3 місяці - до 19% річних (на 1,75 в.п.), до 18,5% річних зріс відсоток за вкладами на 6 місяців (плюс 1 в.п.). Банк також підвищив ставки за вкладами в доларі. По 1 в.п. він додав до дохідності вкладів на 6 та 12 місяців і платить тепер за ними 3% річних, та 0,5 в.п. — до вкладів на 3 місяці (2,5% річних). У євро банк найбільше додав до дохідності вкладів на 3 місяці (+0,75 в.п. — до 1,5% річних), найменше — до вкладів на 12 місяців (+0,25 в.п. — до 2% річних).

МТБ Банк підвищив ставки за всіма вкладами в нацвалюті на 0,5 в.п. Після цього ставки на 3, 6 та 9 місяців складають 16,5%, 16,3% та 16% річних відповідно. Найменша ставка — на 12 місяців (15,5% річних).

Прокредит банк не змінював ставки в гривні, але провів підвищення дохідності вкладів в доларі та євро. Банк збільшив дохідність доларових вкладів на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 2% річних, на 6 місяців — на 0,75 в.п. — до 1,75% річних, та на 3 місяці — на 0,25 в.п. — до 1,5% річних. В євро банк змінив ставки лише за двома видами вкладів, додавши по 0,5 в.п. до дохідності депозитів на 6 та 12 місяців. Тепер за ними банк платить приватним вкладникам 1% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.08.2023−28.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.08.2023−28.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.08.2023−28.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.08.2023−28.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.08.2023−28.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.08.2023−28.08.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.