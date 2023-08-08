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8 серпня 2023, 12:22 Читать на русском

Банки у першому півріччі отримали 67,6 мільярда прибутку — НБУ

Платоспроможні банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Платоспроможні банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.
Фото: censor.net

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Що вплинуло на прибуток

Головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

Операційний дохід банків зріс на 35% р/р.

Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року. Попри збільшення процентних витрат унаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли суттєвіше.

Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р — до 87,4 млрд грн.

Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 01 липня 2023 року становила 56% порівняно з мінус 4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.

Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zzzachary
zzzachary
8 серпня 2023, 13:07
#
І скільки вони задонатили? Скоріш за все НУЛЬ! Тому лохи несіть ващі грощі на депозити або вкладайте у воздух який ще не збудований, а потім нийте що хтось вас обманув)))
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