Банки у першому півріччі отримали 67,6 мільярда прибутку — НБУ

Платоспроможні банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що вплинуло на прибуток

Головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

Операційний дохід банків зріс на 35% р/р.

Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року. Попри збільшення процентних витрат унаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли суттєвіше.

Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р — до 87,4 млрд грн.

Темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 01 липня 2023 року становила 56% порівняно з мінус 4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.