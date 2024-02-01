5 способів дожити до зарплати, якщо закінчилися гроші

За різними оцінками, від третини до половини українців не мають жодних заощаджень і живуть від зарплати до зарплати. Тому будь-які несподівані витрати чи затримка з виплатами стають справжньою фінансовою катастрофою. «Мінфін» вирішив розібратись, як дожити до зарплати, коли закінчились гроші.

Низькі доходи не дозволяють українцям заощаджувати навіть незначні суми. За результатами опитування Work.ua, близько 54% наших співвітчизників взагалі не мають заощаджень, а ще 19-ти відсоткам респондентів відкладених коштів вистачить не більше ніж на місяць.

До результатів цього опитування дехто може ставитись скептично, мовляв, оскільки його проводить сайт із пошуку роботи, то його користувачі — переважно ті, хто або не має роботи, або не задоволений поточним рівнем оплати. Утім, інші дослідження демонструють ненабагато кращі результати. Так, за результатами дослідження Research & Branding Group, напередодні повномасштабного вторгнення заощаджень не було у 35% дорослого населення країни. І, знову ж таки, 10% опитаних прожили б на відкладені гроші не більше 2 тижнів.

Ця проблема стосується не лише України. Відповідно до опитування Bankrate, близько 27% жителів США не мають коштів на надзвичайні витрати. Лише у 48% американців є достатньо коштів, щоб протриматися 3 місяці, втративши джерело доходів.

Страхова компанія Gibraltar Life Insurance Co провела опитування неодружених японців (акцент саме на них, бо вони самостійно відповідають за власне благополуччя) і виявила, що чверть із них не мають жодної фінансової подушки.

Трохи краща фінансова ситуація у Франції, але і там близько 20% громадян зізнається, що впродовж року не відклали жодного євро.

Тому, коли навіть у країнах із найбільшими економіками значній частині населення не вдається заощаджувати, то те, що мільйони наших співвітчизників живуть від зарплати до зарплати, не викликає подиву. Тому важливо розуміти, що допоможе в цій ситуації.

Зрозумійте, що вам потрібно

Припустимо, що на вашій картці та гаманці майже не залишилося грошей, а до наступного очікуваного доходу ще декілька днів, а то й тижнів. Найперше, що вам потрібно зробити в цій ситуації, це визначити, на що ви маєте витрачати гроші в цей період. Наприклад, прописати, чи потрібно заправляти автомобіль (або скільки разів плануєте скористатись громадським транспортом), які продукти треба купити, чи є потреба в ліках або інших термінових витратах.

Після того, як всі ці дані зведені, можна підвести підсумок — скільки потрібно грошей. Також можна видаляти ті витрати, які видаються необов'язковими. Важливо після формування цього списку суворо дотримуватись його пунктів і не купувати нічого, що не було внесено до найнеобхіднішого. Таким чином вдасться уникнути емоційних і необдуманих витрат. Якщо ж є потреба придбати щось невраховане відразу — краще внести це в список і перерахувати загальний баланс.

Зрозумійте, що у вас є

Варто звести до єдиного знаменника не лише заплановані витрати, але й наявні ресурси. Більшість людей достеменно не знають, скільки у них грошей. В гаманці можуть лежати картки, якими давно не користувалися, або забута готівка в старій сумці. Навіть банальні монети, які ви викладали з кишень, коли поверталися додому, разом можуть виявитись сумою, яка дозволить спокійно протриматись до зарплати.

Окрім фінансових підрахунків, варто підвести підсумки, які у вас ще є продукти чи інші речі, які ви планували докуповувати. Можливо, насправді в покупках немає потреби.

Візьміть кредит

Це найдискусійніший пункт. Можливо, дехто поставив би його на перше місце, мовляв, якщо закінчились гроші, то треба не рахувати дріб'язок, а просто скористатись кредитною карткою. Для інших позичені гроші — це шлях до фінансової кабали, адже позичаєш тимчасово і чужі, а віддаєш свої і назавжди. До того ж, із відсотками.

Насправді кредитні кошти — це інструмент, яким просто варто справно користуватися. За кредитними картками ключові банки пропонують пільговий період. Зазвичай, від 50 до 62 днів (хоча умови, звісно, варто уточнювати у конкретної установи). Користуючись такими послугами, головне не забувати, скільки ви винні і коли маєте повернути кошти, щоб банк не нараховував відсотки. Які умови банки пропонують за кредитними картками, можна прочитати тут.

Отримання позики в МФО вважається ризикованішим, оскільки тут ставки, зазвичай, вищі. Наприкінці минулого року Президент підписав закон про обмеження відсотків за мікрокредитами на рівні 1% на день. Однак, у МФО буде ще 8 місяців для того, аби адаптувати свої правила до нових законодавчих вимог.

Із великою обережністю варто віднестися до їх пропозицій кредитів під 0,01% на день. Зазвичай, мова йде про лише першу позику для нового клієнта, також за такою ставкою МФО позичають лише невелику суму і на короткий термін. Якщо треба більше грошей і на триваліший період, відсотки можуть суттєво зрости.

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Продайте щось непотрібне

Відсутність грошей можна розглядати, як привід позбутись речей, якими давно не користуєтесь і навряд чи почнете. В Україні є чимало сайтів, які спеціалізуються на приватних оголошеннях із продажу товарів.

Продаж таких речей допоможе закрити, принаймні, частину фінансових потребі і протриматися до зарплати без кредитів. Головне, не перестаратись, продавши щось справді потрібне, адже його доведеться знову купувати і, найімовірніше, за більшу суму, ніж вдалось заробити.

Знайдіть додатковий підробіток

Невеликий додатковий підробіток може закрити нагальні фінансові потреби і дочекатися отримання основної зарплати. Це може бути робота з ремонту, доставки товарів, таксі, фріланс в ІТ і так далі.

На сайтах із фрілансу та звичайних сервісах вакансій є велика кількість пропозицій, які не передбачають зайнятість на повний робочий день.

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Як припинити жити від зарплати до зарплати

Для того, щоб необхідність вирішувати матеріальні проблеми не виникала щомісяця, необхідно переглянути глобальний підхід до витрат і заощаджень.

Як пояснюють фахівці, навіть не маючи значних доходів, можна починати накопичувати. В цьому допоможуть декілька простих правил, зокрема:

ведення бюджету;

відмова від шкідливих звичок;

дотримання списку покупок;

запровадження податку на розваги.

Стабільна економія допоможе формувати заощадження, а ті, зі свого боку, почнуть приносити пасивний дохід. Наприклад, кожна тисяча гривень, відкладена і інвестована в ОВДП, за рік перетвориться орієнтовно на 1 160 грн. А далі вирішувати фінансові труднощі допоможе магія складного відсотку.