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21 грудня 2023, 16:04

Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% на день

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9422, яким обмежуються ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9422, яким обмежуються ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.
Фото: depositphotos

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Обмеження ставок

Закон запроваджує показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Крім того, забороняється кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі.

Водночас кредитодавець буде зобов'язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також проводити оцінку кредитоспроможності позичальника.

Нацбанку надаються повноваження встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також до складових розрахунку денної процентної ставки.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що НБУ фіксує надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше ніж 1 000% річних.

При цьому середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5%. Відтак, через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн. Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн.

Законопроєкт також передбачає зміни до законодавства на виконання зобов’язань України в рамках Меморандуму з МВФ. Зокрема, розширюються повноваження НБУ для вжиття заходів до банків за результатами оцінки стійкості банків, а також для підвищення ефективності регулювання небанківських фінансових установ.

Раніше в НБУ заявили, що фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

За даними регулятора, ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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