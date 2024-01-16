ШІ змінить 40-60% робочих місць: як до цього мають підготуватися уряди

ШІ вплине на майже 40% робочих місць у всьому світі, замінюючи одні та створюючи інші. Як мають реагувати на ці тенденції уряди, щоб зберегти баланс і не спровокувати масштабне безробіття, розповіла Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва.

Ми стоїмо на порозі технологічної революції, яка може підвищити продуктивність, прискорити глобальне зростання та підвищити доходи в усьому світі. Проте, це також може замінити робочі місця та поглибити нерівність.

Швидкий розвиток штучного інтелекту захопив світ, викликавши хвилювання та тривогу, а також поставивши важливі питання щодо його потенційного впливу на світову економіку. Чистий ефект важко передбачити, оскільки ШІ впливатиме на економіку складними способами. Що ми можемо сказати з упевненістю, так це те, що нам потрібно буде розробити політику, щоб безпечно використовувати величезний потенціал ШІ на благо людства.

Переформатування характеру роботи

У новому аналізі співробітники МВФ вивчили потенційний вплив ШІ на глобальний ринок праці. Багато досліджень передбачають ймовірність того, що робочі місця будуть замінені ШІ. Проте, ми знаємо, що в багатьох випадках штучний інтелект може доповнювати роботу людини. Аналіз МВФ враховує обидва ці фактори.

Висновки вражають: майже 40% робочих місць у світі піддаються впливу ШІ. Історично склалося так, що автоматизація та інформаційні технології, зазвичай, впливали на рутинні завдання, але одна з речей, яка відрізняє ШІ, — це його здатність впливати на висококваліфіковану роботу. Як наслідок, країни з розвиненою економікою стикаються з більшими ризиками, пов’язаними зі штучним інтелектом, але також мають більше можливостей використовувати його переваги.

У країнах із розвиненою економікою близько 60% робочих місць можуть потрапити під вплив ШІ. Приблизно половина відкритих робочих місць можуть виграти від інтеграції ШІ, що підвищить продуктивність. Для іншої половини додавання штучного інтелекту може виконувати ключові завдання, які зараз виконують люди, що знизить попит на робочу силу та призведе до зниження заробітної плати. У крайніх випадках, деякі з цих робочих місць можуть зникнути.

Навпаки, на ринках, що розвиваються, і в країнах із низьким рівнем доходу очікується, що вразливість від ШІ становитиме 40% і 26 % відповідно. Ці висновки свідчать про те, що ці країни стикаються з меншою кількістю миттєвих збоїв через ШІ. Водночас, багато з цих країн не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ, що підвищує ризик того, що з часом ця технологія може погіршити нерівність між націями.

ШІ також може вплинути на нерівність доходів і багатства всередині країн. Ми можемо спостерігати поляризацію в межах доходів: у працівників, які зможуть використовувати штучний інтелект відбудеться підвищення продуктивності та заробітної плати, а ті, хто не зможе, — відставатиме. Дослідження показують, що ШІ може допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність. Молодим працівникам може бути легше використовувати можливості, тоді як літнім працівникам важко адаптуватися.

У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність, тривожну тенденцію, яку політики повинні активно вирішувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги. Країнам вкрай важливо створити комплексні системи соціального захисту та запропонувати програми перепідготовки для незахищених працівників.

Хто готовий до впровадження ШІ

Щоб допомогти країнам розробити правильну політику, МВФ розробив індекс готовності до штучного інтелекту, який вимірює готовність у таких сферах, як цифрова інфраструктура, політика людського капіталу та ринку праці, інновації та економічна інтеграція, а також регулювання та етика.

Компонент політики щодо людського капіталу та ринку праці, наприклад, оцінює такі елементи, як роки навчання та мобільність на ринку праці, а також частку населення, охопленого мережами соціального захисту. Компонент регулювання та етики оцінює адаптивність законодавчої бази країни до цифрових бізнес-моделей і наявність сильного управління для ефективного правозастосування.

За допомогою індексу співробітники МВФ оцінили готовність 125 країн. Отримані результати показують, що заможніші економіки, зазвичай, краще оснащені для впровадження ШІ, ніж країни з низьким рівнем доходу, хоча між країнами існують значні відмінності. Сінгапур, Сполучені Штати та Данія отримали найвищі бали в індексі.

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Керуючись даними Індексу готовності до штучного інтелекту, країни з розвиненою економікою повинні надавати пріоритет інноваціям та інтеграції ШІ, одночасно розробляючи надійну нормативну базу.