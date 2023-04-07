200 гривень — не гроші? — Як почати заощаджувати з мінімальним доходом

Наші тексти, в яких ми розповідаємо про формування інвестиційного портфелю з різними стартовими сумами, викликають жваве обговорення. Але чимало читачів говорять, що не можуть не те, щоб почати інвестувати, а й сформувати фінансову подушку через вкрай низький дохід. «Мінфін» вирішив розібратись, чи можна відкладати гроші і в такій ситуації.

«Що таке фінансова подушка? Я живу тупо на межі чорної фінансової діри та всі сили витрачаю, щоб мене не затягло до її центру», — скаржиться один із коментаторів. Інші схожі: «Моя фінансова подушка — це 185 гривень кешбеку в монобанк», «Моя фінансова подушка — це скарбничка в додатку Приватбанку, де в мене лежить 200 гривень».

Чимало наших читачів переконані, що відкладати невеликі суми не має сенсу. «Ну, якщо відкладати щомісяця 100 грн, то за рік фінансова подушка буде аж 1200 грн. Це, звісно, добре, але не така вона вже й м’якенька та подушка… скоріше, рушничок під голову», — пише один із них.

Обговорення цієї теми вкотре продемонструвало, що значна частина українців не мають жодних заощаджень. Звісно, війна суттєво погіршила ситуацію, багато людей втратили житло або роботу. Ті, хто продовжують працювати, зазвичай, отримують менші доходи.

Але значний відсоток наших співгромадян не мали заощаджень і до війни. За даними опитування групи «Рейтинг», у 2020 році 63% респондентів повідомили, що у разі припинення отримання доходів, заощаджень їм вистачить менше, ніж на місяць. Ще 16% сказали, що витратять всі свої кошти менше, ніж за 2 місяці.

Більшість українців, що не мають фінансової подушки, як очевидну причину цього назвуть низькі доходи, яких ледве вистачає на поточні витрати. Однак, для того, щоб почати відкладати гроші, навіть в такій ситуації, є 2 очевидних способи: збільшити заробітки або зменшити витрати. Розберемо особливості другого варіанту. Використання навіть однієї або декількох із перерахованих порад допоможуть почати заощаджувати.

Як почати заощаджувати

Ведіть бюджет

У всіх є необов'язкові або зайві витрати, які не відразу можна помітити. Для того, щоб виявити їх і взяти під контроль, варто розраховувати свій бюджет: записувати всі свої витрати та розподіляти їх за категоріями. Наприклад, їжа, комунальні платежі, транспорт, розваги, одяг.

Це допоможе зрозуміти, куди найбільше йде грошей і чи можна зменшити витрати на ці категорії.

Відмовтесь від шкідливих звичок

Значна частина витрат у більшості людей не лише пробиває діру у бюджеті, але й шкодить здоров'ю. Тому, при бажанні заощаджувати, варто відмовлятись від них. Окрім алкоголю та паління, сюди ж можна віднести солодощі, фастфуд, газовані напої, різноманітні снеки. Здорове харчування та планування меню дозволяють відкладати кошти.

Дотримуйтесь списку покупок

Якщо відмовитись від зайвих покупок не вдається, і на виході з супермаркету ви помічаєте у візку купу незапланованих, ходіть до магазину із наперед складеним списком. Це допоможе уникнути емоційних витрат. Те ж саме стосується і походів за непродовольчими товарами: вирушаючи до магазину, варто чітко розуміти, з чим плануєте повернутись.

Заощаджуйте на комунальних рахунках

Тим, у кого немає лічильників, варто ними обзавестися. Іншим — почати уважніше слідкувати за витратами води, електроенергії та газу. Якщо досі користуєтесь лампами розжарювання — замініть на енергозберігаючі, якщо протікає кран — не відкладайте ремонт.

Період блекаутів вже привчив українців до економії, тож в якомусь сенсі споживати й надалі менше буде простіше.

Запровадьте податок на розваги

Щоб економія не перетворилась на сіру рутину, не обов'язково повністю відмовлятись від емоційних покупок і розваг. Однак, їх можна обкласти «податком». Наприклад, витратили 500 грн на похід до піцерії — 100 грн поклали на рахунок для заощаджень.

Це допоможе не лише частіше поповнювати фінансову подушку, але й утримуватися від деяких необов'язкових витрат, адже за кожну з них доведеться платити.

Проведіть місяць без витрат

Це екстремальніший спосіб розпочати збирати фінансову подушку. Відповідно до нього, впродовж місяця дозволяються лише необхідні витрати, на кшталт комунальних платежів або базових продуктів харчування. Щоправда, тривалий час навряд чи варто користуватись таким підходом.

Відкладайте кошти — насамперед

Після отримання доходів варто спершу заощаджувати, а вже потім — витрачати. Скажімо, відкладайте 20% від зарплати, а вже потім намагайтесь вкластись у ту суму, яка залишиться. Якщо ж намагатись відкласти гроші, які залишаться наприкінці місяця, то велика ймовірність, що ви все витратите, і для заощаджень нічого не залишиться.

Відкладайте гроші регулярно

Відомий вислів про те, що шлях у тисячу миль починається з першого кроку, цілком підходить і до формування заощаджень. При невисоких доходах ніхто не зможе швидко зібрати значну суму, тому в цій справі значно важливіша регулярність. Також існує ризик, що якщо ви, навіть на короткий термін, відмовитесь від поповнень своїх заощаджень, то повернутись до цієї практики вже не вдасться.

Відкрийте окремий рахунок

Якщо для заощаджень використовувати той самий рахунок, що й для поточних витрат, то, найімовірніше, ви не зможете його контролювати і витрачатиме кошти, які мали б формувати фінансову подушку.

Щоб розділити кошти, їх можна перераховувати на депозит до запитання, або просто відкрити іншу картку, на якій вони зберігатимуться. Також, як варіант, за відкладені гроші купувати валюту. Це створить додатковий їх захист, адже, щоб витратити долари чи євро, спершу доведеться сходити до обміннику, а це надасть можливості ще раз подумати над доцільністю витрат.

Погасіть всі кредити

За словами мільярдера Воррена Баффета, найперше, що варто робити з отриманими грошима, — це гасити борги за кредитами. Адже він не знає жодної інвестиції, яка принесе стільки, скільки забирають банківські відсотки.

Звісно, існують пільгові періоди за кредитними картками, але якщо регулярно використовувати позичені гроші, то рано чи пізно виникне ситуація, коли не вдасться вчасно повернути борг, а отже, доведеться сплачувати відсотки.

Крім цього, використання кредитки провокує емоційніше витрачання коштів та знижує контроль за ними.

Чи дійсно треба заощаджувати

Відповідь на це питання не є такою очевидною, як може здатися на перший погляд. Відповідно до дослідження Національного бюро економічних досліджень США, відкладати кошти у молодому віці може бути недоцільно, адже доходи тоді незначні, і краще дочекатись підвищення заробітків, та після цього швидше накопичити.

На практиці ця теорія працює приблизно так. Людина заробляє 10 тис. грн на місяць і, максимально заощаджуючи, відкладає щомісяця 500 грн. Тому, за рік вона зможе зібрати 6 тис. грн. Згодом, наприклад, після здобуття освіти, отримання досвіду тощо, перейти на кращу роботу. При заробітній платі в 20 тис. грн за місяць можна відкласти ті ж самі 6 тис. грн, які зібрані раніше за цілий рік, і при цьому не так жорстко заощаджувати.

Тобто, на думку дослідників, краще забезпечити підвищення доходів, і лише після цього збирати фінансову подушку.

Водночас, у заощадженнях, навіть за незначних заробітків, є вагомі переваги.

Підвищення безпеки. Краще мати, нехай і малу, фінансову подушку, ніж взагалі обходитись без неї. Це непередбачувані витрати, захист від втрати джерела доходів, можливість термінового переїзду в умовах війни.

Звичка заощаджувати. Значна частина людей після підвищення доходів не починають відкладати гроші, а більше витрачають. Тому краще якомога раніше сформувати звичку заощаджувати.

Готовність ризикувати. Людям, які мають фінансову подушку, простіше змінювати роботу або отримувати нову кваліфікацію. Відсутність же запасу грошей навіть на невеликий час робить зміни ризикованішими.

Гроші до грошей. Навіть невеликі заощадження поволі зростають. Адже їх можна розмістити на депозиті, в умовах девальвації гривні придбати валюту, чи вкласти в ОВДП. Натомість, відсутність навіть мінімального фінансового запасу провокує додаткові витрати. Адже коли терміново потрібні гроші, доводиться брати кредит та сплачувати відсотки за ним.

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Головний ворог фінансової подушки — інфляція, яка невпинно зменшує її. Тому заощадження мають працювати. Як розподілити ці гроші для того, щоб, із одного боку вберегти від знецінення, а з іншого — завжди мати до них доступ, «Мінфін» вже писав в окремій статті.

З часом, коли запас коштів збільшуватиметься, можна розширяти і перелік інструментів для інвестицій. Завдяки цьому фінансова подушка зростатиме навіть при менших заощадженнях.