Топ-5 фінансових новин за середу: облігації під 15,5%, податки на крипту і рекордні 1,7 трлн грн на рахунках
Банки оновили максимум дохідності гривневих депозитів: які ставки побачимо у грудні
За останні два тижні відразу декілька банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн порадували своїх приватних клієнтів підвищенням дохідності гривневих депозитів. Скільки зараз можуть заробити на своїх вкладах у невеликих фінустановах власники гривні, євро та долара, та яку дохідність депозитів побачимо у грудні, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».
У «Дії» з'явилася нова військова облігація під 15,5%: скільки можна заробити
У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація «Єнакієве» з дохідністю 15,5% річних. Вартість одного цінного папера стартує від 1 053,33 грн, а дата погашення призначена на 19 січня 2028 року. Дохід від інвестиції не оподатковується. Про це 24 листопада повідомила пресслужба «Дії».
Вже завтра — безкоштовний воркшоп про інвестиції в енергопарки від Академії Мінфін
Як працюють інвестиції в сонячні електростанції та системи накопичення енергії? Звідки формується дохід і яка потенційна вигода для інвестора? Розберемо детально на безкоштовному онлайн-воркшопі Академії Мінфін спільно з Codex Energy — компанією, що інвестує в ринок сонячної енергетики з 2018 року.
Рада ухвалила закон про крипту: які податки платитимуть українці та коли запрацюють нові правила
Верховна Рада 25 листопада 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10225-д, який запроваджує правила регулювання ринку криптовалют та оподаткування операцій із віртуальними активами.
Вклади українців у банках перевищили 1,7 трлн грн: як змінилися заощадження за місяць
Українці зменшили суму гривневих заощаджень у банках за один місяць на 1,5 млрд грн. Валютні вклади поповнилися майже на 15 млрд грн. Загалом на початок листопада на банківських рахунках фізичних осіб і підприємців було майже 1,8 трлн грн. Такі дані 25 листопада оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
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