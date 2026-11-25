За останні два тижні відразу декілька банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн порадували своїх приватних клієнтів підвищенням дохідності гривневих депозитів. Скільки зараз можуть заробити на своїх вкладах у невеликих фінустановах власники гривні, євро та долара, та яку дохідність депозитів побачимо у грудні, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».



У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація «Єнакієве» з дохідністю 15,5% річних. Вартість одного цінного папера стартує від 1 053,33 грн, а дата погашення призначена на 19 січня 2028 року. Дохід від інвестиції не оподатковується. Про це 24 листопада повідомила пресслужба «Дії».

Як працюють інвестиції в сонячні електростанції та системи накопичення енергії? Звідки формується дохід і яка потенційна вигода для інвестора? Розберемо детально на безкоштовному онлайн-воркшопі Академії Мінфін спільно з Codex Energy — компанією, що інвестує в ринок сонячної енергетики з 2018 року.

Верховна Рада 25 листопада 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10225-д, який запроваджує правила регулювання ринку криптовалют та оподаткування операцій із віртуальними активами.

Українці зменшили суму гривневих заощаджень у банках за один місяць на 1,5 млрд грн. Валютні вклади поповнилися майже на 15 млрд грн. Загалом на початок листопада на банківських рахунках фізичних осіб і підприємців було майже 1,8 трлн грн. Такі дані 25 листопада оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

