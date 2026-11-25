Зарплата в 85 тисяч євро на рік у Люксембурзі та трохи більше ніж 16 тисяч у Болгарії — настільки відрізняється середній заробіток у двох країнах Євросоюзу. Проте ці суми не завжди показують, наскільки заможно живуть люди. Річ і тім, що в країнах із вищими зарплатами зазвичай дорожчі й товари та послуги. А якщо врахувати місцеві ціни, рейтинг європейських країн помітно змінюється. Про це пише Euronews.

Люксембург випереджає всіх, але є нюанс: як відрізняються зарплати в Європі. Фото: Pexels

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У 2025 році середня річна валова зарплата за повної зайнятості в Європейському Союзі становила 41 464 євро. Такі дані Євростат оприлюднив 6 листопада 2026 року. Показник охоплює зарплати працівників із повною та неповною зайнятістю, причому останні перераховані в еквівалент повного робочого часу, щоб дані можна було порівнювати між країнами.

Люксембург — лідер за розміром зарплат

Найвищу середню річну зарплату серед 26 країн ЄС, включених до рейтингу, зафіксували в Люксембурзі — 85 609 євро. Це більш ніж уп'ятеро перевищує показник Болгарії, де середній заробіток становить 16 201 євро.

До п'ятірки країн із найвищими зарплатами також увійшли Данія (73 500 євро), Ірландія (64 387 євро), Бельгія (61 984 євро) та Австрія (60 727 євро). У кожній із них середня річна оплата праці перевищує 60 тисяч євро.

Серед найбільших економік Євросоюзу перше місце посідає Німеччина із середньою зарплатою 56 360 євро. У Франції цей показник становить 44 734 євро — трохи вище за середній рівень ЄС.

Натомість в Італії працівники в середньому отримують 34 213 євро на рік, а в Іспанії — 35 125 євро. Обидві країни не дотягують до загальноєвропейського показника.

Вище за середній рівень також перебувають Фінляндія (50 960 євро) та Швеція (49 622 євро).

У нижній частині рейтингу, крім Болгарії, опинилися Греція із середньою зарплатою 18 772 євро та Угорщина — 20 138 євро. Далі йдуть Румунія (20 818 євро), Словаччина (21 661 євро) і Латвія (22 688 євро).

Йдеться про валові зарплати до сплати податків і соціальних внесків. Тому фактичні суми, які працівники отримують на руки, можуть відрізнятися залежно від країни.

Чому високі зарплати не завжди означають більшу купівельну спроможність

Порівнювати доходи лише в євро недостатньо: за однакову суму в різних країнах можна придбати різну кількість товарів і послуг. Щоб врахувати цю різницю, використовують стандарт купівельної спроможності (PPS). Він дає змогу зіставити зарплати з огляду на рівень цін у кожній країні.

Після такого перерахунку розрив між найвищою та найнижчою зарплатами скорочується з понад п'яти разів приблизно до трьох.

Люксембург зберігає перше місце з показником 65 106 PPS. Однак Болгарія піднімається на дві позиції й опиняється на 24-му місці. Останньою стає Греція з результатом 21 486 PPS.

Змінюються й позиції інших країн. Австрія піднімається з п'ятого місця на друге, тоді як Данія опускається з другого на четверте, а Ірландія — з третього на шосте. Польща та Литва покращують свої позиції на три сходинки кожна.

Словенія після перерахунку опиняється вище за середній показник ЄС. Натомість Швеція та Франція переходять до групи країн із результатом нижче середнього.

Найбільше зростання демонструє Румунія: вона переміщується з 23-го на 18-те місце. Естонія, навпаки, втрачає п'ять позицій і опускається з 16-го на 21-ше місце.

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Що визначає різницю в зарплатах між країнами

Експерти пояснюють розбіжності передусім неоднаковим рівнем економічного розвитку та продуктивності праці.

Яан Массо, доцент прикладної економетрики Тартуського університету, пояснив Euronews Business, що розмір зарплат залежить від того, скільки продукції та послуг створюють працівники.

Штєпан Юрайда, професор CERGE-EI у Празі, серед важливих чинників також назвав фізичний і людський капітал, зокрема освіту, якість інституцій, ефективність регулювання та політику у сфері досліджень і розробок.

Впливають на оплату праці й правила ринку. За словами Массо, мінімальні зарплати та колективні договори визначають, наскільки рівномірно розподіляються доходи між працівниками. Зокрема, у скандинавських країнах зарплати зазвичай більш рівномірні.

Вища оплата праці в заможних країнах часто супроводжується й вищими цінами. Юрайда зазначає, що зі зростанням добробуту країни зазвичай дорожчають товари та послуги.

Массо пояснює це на прикладі сфери послуг. Наприклад, стрижка волосся потребує приблизно однакового часу незалежно від країни. Тому там, де праця коштує дорожче, вищою буде й ціна такої послуги.

Через це показник із поправкою на місцеві ціни краще відображає купівельні можливості мешканців країни, ніж сама сума зарплати в євро. Водночас Юрайда застерігає: невеликі відмінності між країнами в рейтингу за купівельною спроможністю не варто сприймати як абсолютно точне ранжування.

Розрив між Східною та Західною Європою скорочується

Мальте Любкер, експерт із питань оплати праці Інституту економічних і соціальних досліджень (WSI) при Фонді Ганса Бьоклера, зазначає, що різниця між зарплатами у Східній і Західній Європі з часом суттєво зменшилася.

За його словами, раніше роботодавці в країнах із високими зарплатами нерідко посилалися на нижчу оплату праці у Східній Європі, закликаючи стримувати зростання зарплат у себе. Однак із часом розрив помітно скоротився.

Це впливає і на трудову міграцію. Любкер вважає, що після врахування купівельної спроможності робота в Німеччині вже не виглядає настільки привабливою для польських працівників, як може здаватися за номінальним розміром зарплати.

Чому середня зарплата не показує всієї картини

Євростат перераховує заробітки людей із неповною зайнятістю в еквівалент повного робочого часу. Це допомагає порівнювати країни, але не відображає всіх особливостей їхніх ринків праці.

Любкер наголошує, що повна зайнятість доступна не кожному. Для частини людей, передусім жінок, неповний робочий день є способом поєднувати роботу з обов'язками з догляду. Тому зарплата за повної зайнятості не завжди точно відображає реальний рівень життя.

До того ж поширеність неповної зайнятості в Європі дуже різниться. У багатьох країнах Східної Європи традиційно переважає повний робочий день, тоді як у Нідерландах неповна зайнятість дуже поширена.

Середня зарплата також може приховувати значні відмінності в доходах усередині однієї країни. Массо звертає увагу, що на високий середній показник Люксембургу можуть впливати окремі дуже високооплачувані посади, зокрема у фінансовому секторі.

У матеріалі зазначається, що розмір зарплати в євро не завжди показує, скільки людина може собі дозволити. На реальні можливості впливають місцеві ціни, податки, доступність повної зайнятості та різниця в оплаті праці всередині країни. Тому навіть рейтинг із поправкою на купівельну спроможність не дає повного уявлення про доходи й рівень життя людей