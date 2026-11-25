За останні два тижні відразу декілька банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн порадували своїх приватних клієнтів підвищенням дохідності гривневих депозитів. Скільки зараз можуть заробити на своїх вкладах у невеликих фінустановах власники гривні, євро та долара, та яку дохідність депозитів побачимо у грудні, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

Депозитні ставки у листопаді пішли донизу «на всіх фронтах»

За останній місяць — із 23 жовтня до 24 листопада 2026 року — Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) просів за всіма строками та в усіх трьох валютах. Попри підвищення облікової ставки Нацбанком, жоден із гривневих вкладів, за підсумками періоду, не вийшов у плюс: банки обережно знижували дохідність, хоча в середині листопада й спробували частково відіграти падіння.

Що відбувалося з гривнею

Головний розворот на ринку стався 3 листопада, коли індекс різко опустився за всіма строками. Найпомітніше тоді просіли 3-місячні (до 13,92% річних) та 9-місячні (до 14,79%) вклади.

У другій половині місяця банки почали поступово підтягувати ставки назад — передусім за короткими депозитами. З 9 до 23 листопада дохідність 3-місячних вкладів відіграла 0,21 в.п. і майже повернулася до жовтневого рівня (14,13%, проти 14,16% місяць тому). Так само частково відновилися піврічні (14,65%) та річні (14,23%) депозити.

А от 9-місячні вклади після падіння 3 листопада так і не зрушили з місця. У результаті саме вони показали найбільше зниження за місяць — мінус 0,18 в.п. Втім, навіть після такого просідання, депозити на 9 місяців залишаються найдохіднішими на ринку — 14,79% річних.

Валютні вклади: зниження і тритижнева пауза

У доларі та євро картина ще спокійніша, але тренд той самий — донизу. Наприкінці жовтня ставки ще коливалися (зокрема, в євро навіть фіксувався короткий сплеск 26−30 жовтня), однак 3 листопада індекс опустився і відтоді фактично «замерз» — упродовж останніх трьох тижнів валютні ставки не змінилися ні на соту відсотка.

Долар США: найбільше втратили довгі вклади на 9 та 12 місяців — обидва просіли на 0,11 в.п. (до 0,99% та 1,10% річних відповідно). Депозити на 3 місяці подешевшали на 0,09 в.п. (до 0,79%), на 6 місяців — на 0,08 в.п. (до 0,88%).

Євро: найвідчутніше впала дохідність 9-місячних вкладів — на 0,11 в.п. (до 0,31% річних). Річні депозити втратили 0,06 в.п. (до 0,41%), піврічні — 0,04 в.п. (до 0,33%), а 3-місячні майже не змінилися — мінус 0,02 в.п. (до 0,32%).

Чому дешевшали гривневі депозити у листопаді

На перший погляд, просідання депозитних ставок на початку листопада виглядає нелогічно: ще 29 жовтня Нацбанк

Проте, як раніше, причина зворотного руху криється в оновленому монетарному дизайні регулятора. Ще з 7 серпня 2026 року НБУ змінив правила гри на ринку тримісячних депозитних сертифікатів — головного інструменту, завдяки якому банки заробляли на вільній ліквідності та могли платити високі відсотки вкладникам. Замість автоматичного розміщення за фіксованою ставкою, регулятор перейшов до проведення відсоткових тендерів із

Це створило на ринку нову реальність: тепер банки змушені конкурувати між собою за право купити депсертифікати. Щоб гарантовано потрапити в ліміт НБУ, фінустанови знижують ставки у своїх заявках. Як результат — виник парадоксальний ефект: облікова ставка зростає, а фактична дохідність депсертифікатів — навпаки, падає. Втрачаючи гарантовану маржу на інструментах НБУ, банки стали обережнішими й почали різати, або стримувати ставки за депозитами для населення.

Як змінилася дохідність депсертифікатів за місяць

із розміщення тримісячних депозитних сертифікатів наочно підтверджують цей тренд. Упродовж місяця (з середини жовтня до середини листопада) середньозважена ставка задоволених заявок знизилася на 0,55 в.п., а премія (спред) до облікової ставки стиснулася на понад один відсотковий пункт.

Аукціони НБУ із розміщення депозитних сертифікатів

Дата тендеру Пропозиція НБУ Попит банків Середньозважена ставка Спред до облікової ставки 16 жовтня 2026 20 млрд грн — 19,15% 3,15 в.п. 30 жовтня 2026 10 млрд грн 25,3 млрд грн 18,90% 2,40 в.п. 13 листопада 2026 20 млрд грн 38,2 млрд грн 18,60% 2,10 в.п.

Дані НБУ

Саме це охолодження дохідності депсертифікатів і пояснює поведінку індексу UIRD на початку листопада: банки оперативно заклали зменшення власних заробітків у тарифи для вкладників, і лише в другій половині місяця почали точково коригувати короткі гривневі ставки, реагуючи на конкуренцію за клієнтські гроші.

Щоправда, останні декілька тижнів ставки потроху почали зростати. «Мінфін» вже писав, що за два тижні дохідність гривневих вкладів підвищили відразу 8 великих банків. Така ж тенденція спостерігається і серед їх колег меншого калібру.

Як за останні 2 тижні змінили депозитні ставки невеликі банки

За останні два тижні невеликі банки оновили максимуми дохідності гривневих вкладів відразу за трьома строками. Тепер приватні клієнти можуть розмістити гривню під 17,55% річних на рік, під 17,45% — на 9 місяців, і під 17,4% — на пів року. Незмінною залишилася лише максимальна ставка за 3-місячними депозитами: 17,2% річних, яку, як і раніше, пропонує Юнекс Банк. Загалом умови переглянули лише три фінустанови, але кожна з них підвищила ставки за всіма своїми строковими вкладами.

Асвіо Банк вирвався в лідери ринку за річними депозитами: дохідність за ними зросла на 0,45 в.п. — до 17,55% річних. Найбільшу надбавку до ставки отримали піврічні вклади — плюс 0,65 в.п. (до 17,25% річних). За депозитами на 3 місяці банк тепер платить 17,05% (+0,5 в.п.), а на 9 місяців — 17,1% (+0,4 в.п.).

Альтбанк очолив рейтинг дохідності за вкладами на 6 і 9 місяців: заробітки приватних клієнтів на піврічних депозитах зросли на 0,6 в.п. — до 17,4% річних, на 9-місячних — на 0,55 в.п. — до 17,45%. Річні вклади у нацвалюті подорожчали тут на 0,5 в.п. і тепер приносять 17,5% річних.

Скай Банк підтягнув ставки слідом за конкурентами. Найпомітніше тут зросла дохідність 9-місячних вкладів — плюс 0,6 в.п. — до 16,5% річних. Депозити на 12 та 3 місяці додали по 0,5 в.п. і тепер дають 16,5% та 16% відповідно, а піврічні зросли на 0,4 в.п. — до 16,2% річних.

Яку дохідність гривневих депозитів побачимо у грудні

Опитані «Мінфіном» банкіри вважають, що в грудні депозитні ставки продовжать зростати.

«У грудні конкуренція на ринку гривневих депозитів залишатиметься високою: наприкінці року банки традиційно активніше залучають кошти населення. Проте ставки зростатимуть нерівномірно за всіма строками — найімовірніше, банки точково коригуватимуть умови окремих продуктів. Найбільший потенціал для зростання мають вклади на 3−6 місяців. За деякими акційними програмами дохідність може зрости на 0,5−1,0 в.п., порівнюючи зі стандартними умовами, але масового підвищення на 2−3 в.п. ми не очікуємо», — говорить Володимир Москаленко, директор департаменту продуктів і технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку.

Помірної активізації депозитного ринку очікують також у ПУМБ.

«Для банків із топ-20 України орієнтовна дохідність гривневих вкладів може становити 13−15% річних на 3 місяці, 14−16% — на 6 місяців, і 15−17% — на 12 місяців.

Найімовірнішим є вибіркове підвищення ставок за вкладами строком від 3 місяців — у межах до 1 відсоткового пункту. Саме такі строки дають банкам можливість сформувати прогнозованішу ресурсну базу, а клієнтам — зафіксувати дохідність на триваліший період", — вважає Сергій Кравченко, керівник Управління продуктів накопичення ПУМБ.

В банку «Південний» також вважають, що ставки зростатимуть, але доволі помірно, а збільшення дохідності, ймовірно, не перевищить 0,5 в.п.

Найактивніше ставки можуть переглядати банки, які раніше меншою мірою реагували на зміну монетарних умов.

«Водночас динаміка ставок за різними строками може бути неоднорідною. Найбільший потенціал для підвищення зберігається у сегменті депозитів на 3−6 місяців, який залишається пріоритетним для банків, із огляду на можливість залучати строкові ресурси без фіксації підвищеної вартості фондування на тривалий період. Ставки за депозитами на 9−12 місяців, ймовірно, зростатимуть стриманіше.

Очікуємо, що до кінця грудня ставки за найконкурентнішими депозитними пропозиціями перебуватимуть у таких діапазонах: на 3 та 6 місяців — 16−18% річних; на 9 та 12 місяців — 15,5−17,5% річних. Також не виключаємо появи наприкінці року окремих акційних пропозицій із дохідністю, вищою за стандартні ринкові умови", — пояснює Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції банку «Південний».

За прогнозом Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, середні ставки за гривневими депозитами, залежно від строку розміщення коштів, перебуватимуть у «сталих» межах 14,5−15,5% річних.

Хоча загальна тенденція підвищення ставок зберігатиметься й надалі, однак суттєва розбіжність у дохідності, яку пропонують різні банки, зберігатиметься.

«Кожна установа оцінює не лише облікову ставку, а й власну ліквідність, потребу в ресурсах, динаміку кредитного портфеля, вартість альтернативного фондування та дії конкурентів», — уточнює Володимир Москаленко із Ощадбанку.

Серед найважливіших орієнтирів, які визначатимуть депозитну політику банків, Сергій Кравченко із ПУМБ називає рішення грудневого засідання НБУ (буде оприлюднене 1 грудня).

«Банки також враховуватимуть інфляційні та девальваційні очікування, власну потребу в гривневій ліквідності, структуру строкового портфеля та конкурентну ситуацію. ПУМБ переглядатиме умови, якщо сукупність цих чинників вимагатиме посилення пропозиції для нових або пролонгованих гривневих вкладів», — говорить він.

Депозит під 18% річних: чому у грудні це стане реально

Підтримуватимуть зростання дохідності депозитів новорічні акції, якими банки таки обіцяють порадувати своїх клієнтів цього року.

«Грудень традиційно є особливим місяцем для заощаджень. Після листопадових розпродажів поступово зростатимуть витрати на різдвяно-новорічні свята, подарунки та повсякденні потреби. Відповідно, частина громадян можуть віддавати перевагу збереженню вільних коштів на поточних рахунках, відкладаючи рішення про їхнє розміщення на депозитах.

Однак для банків це стане додатковим стимулом зробити свої акційні «святкові» пропозиції привабливішими. Не виключено, що саме в цей період активізуються короткострокові акції з підвищеними відсотками, які діятимуть протягом обмеженого часу" — пояснює логіку банкірів Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Фінансисти не виключають, що у грудні можуть з'явитися депозитні пропозицій із дохідністю до 18% річних.

«Однак такі ставки, найімовірніше, не стануть ринковим стандартом і будуть доступні переважно в межах акційних програм окремих банків. Із огляду на досить високий рівень ліквідності банківської системи та обмежений потенціал подальшого підвищення депозитних ставок, масового поширення таких пропозицій ми не очікуємо.

Найчастіше максимальна дохідність пропонуватиметься за виконання певних додаткових умов: для «нових» коштів, розміщення коштів на певний строк або в межах сезонних маркетингових кампаній. Водночас отримання підвищеної ставки не обов'язково вимагатиме великої суми вкладу, адже частина акційних пропозицій традиційно орієнтована на масового вкладника.

Найактивніше за кошти населення, ймовірно, конкуруватимуть банки, які мають додаткову потребу в строковому фондуванні. Тому максимальні ставки частіше можна буде побачити у середніх та невеликих банках", — уточнює Сергій Новошицький з банку «Південний».

За словами Сергія Кравченка з ПУМБ, зазвичай акційна премія до стандартної ставки становить 1−2 відсоткові пункти.

«Хоча конкретні параметри залежать від потреби банку в ресурсі та ринкової ситуації. Найімовірніші механіки — підвищена ставка на нові кошти, спеціальні умови за онлайн-відкриття, обмежений строк дії пропозиції або персональні пропозиції для окремих сегментів клієнтів. У ПУМБ, наприклад, до 30 грудня 2026 року також діє акційний депозит „Дохідний ПЛЮС“ для нових коштів: 16% річних на 3 місяці, та 17% річних на 6 місяців», — додає він.

Проте за вкладника банки змагатимуться не тільки підвищеними ставками за депозитами.

«Конкуренція за вкладника дедалі частіше виходить за межі простого підвищення відсоткової ставки. Тому поряд із традиційними депозитними акціями банки можуть пропонувати кешбеки, бонуси, розіграші подарунків, спеціальні умови для користувачів цифрових сервісів або комплексні пропозиції, що поєднують депозитні та інші банківські продукти.

Щодо Банку «Південний», ми також готуємо новорічні акційні пропозиції. Старт акції заплановано вже на кінець цього тижня", — каже Сергій Новошицький.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.11.2026−23.11.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.11.2026−23.11.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.11.2026−23.11.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.