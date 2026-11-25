Як працюють інвестиції в сонячні електростанції та системи накопичення енергії? Звідки формується дохід і яка потенційна вигода для інвестора? Розберемо детально на безкоштовному онлайн-воркшопі Академії Мінфін спільно з Codex Energy — компанією, що інвестує в ринок сонячної енергетики з 2018 року.
Вже завтра — безкоштовний воркшоп про інвестиції в енергопарки від Академії Мінфін
Воркшоп «Інвестиції в енергопарки: скільки можна заробити на сонячних станціях і накопичувачах?» відбудеться у четвер, 26 листопада, о 19:00.
Подія триватиме в прямому ефірі 1,5 години. Додатково учасники матимуть 20 хвилин, щоб поставити запитання спікерам. На всіх, хто додивиться ефір до кінця, чекає бонус від Codex Energy.
Участь у воркшопі безкоштовна — за попередньою реєстрацією.
Основні теми воркшопу
На прикладі діючих проєктів Codex Energy — «Болград» і «Чернівці» — розглянемо фінансові моделі, прогнозовану прибутковість, строки окупності та основні ризики.
Спікери на реальних цифрах пояснять:
- Як працює ринок електроенергії та на чому може заробляти інвестор
- Як сонячні електростанції та системи накопичення можуть генерувати виручку
- Із чого складається бюджет енергопарку та які витрати виникають під час його роботи
- Як розраховують прогнозовану дохідність і строк окупності
- Як змінюється фінансовий результат в оптимістичному, базовому та негативному сценаріях
- Які права, умови участі та ризики варто оцінити приватному інвестору
- Від чого залежать виплати та ліквідність інвестиції.
Про спікерів
Практичним досвідом поділяться представники Codex Energy — компанії-девелопера у сфері енергетики з практичним досвідом створення та запуску об'єктів генерації електроенергії:
АРТУР ЛУПАШКО — Founder Ribas Hotels Group, Co-founder Codex Energy
Підприємець і девелопер з 11+ роками досвіду у створенні та управлінні інфраструктурними інвестиційними активами. Засновник мережі готелів Ribas Hotels Group, яка об‘єднує 56+ об'єктів у керуванні, проєктуванні та будівництві. У Codex Energy відповідає за стратегію розвитку, залучення капіталу та взаємодію з інвесторами, забезпечуючи фінансову стійкість і системну реалізацію проєкту.
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ОЛЕКСАНДР ГАНЧЕВ — Co-founder, керівник девелоперського напрямку Codex Energy. З 2018 року працює у сфері сонячної енергетики. Реалізував і ввів в експлуатацію 14 енергетичних об'єктів, підключених до енергосистеми України. У Codex Energy відповідає за девелопмент і технічну реалізацію енергетичних проєктів.
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МАКСИМ ОДІНЦОВ — комерційний директор Codex Energy.
Має 5 років досвіду в управлінні міжнародними IT-проєктами та 5 років — в управлінні й реалізації девелоперських проєктів. У Codex Energy відповідає за комерційний розвиток, партнерства та реалізацію бізнес-стратегії.
Встигніть зареєструватися й отримати посилання на ефір. Дивіться воркшоп до кінця та отримайте спеціальний бонус від енергетичного девелопера Codex Energy.
А якщо цього дня ви не зможете бути онлайн — Академія Мінфін надішле вам запис, який можна буде переглянути в зручний час.
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