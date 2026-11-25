Як працюють інвестиції в сонячні електростанції та системи накопичення енергії? Звідки формується дохід і яка потенційна вигода для інвестора? Розберемо детально на безкоштовному онлайн-воркшопі Академії Мінфін спільно з Codex Energy — компанією, що інвестує в ринок сонячної енергетики з 2018 року.

Воркшоп «Інвестиції в енергопарки: скільки можна заробити на сонячних станціях і накопичувачах?» відбудеться у четвер, 26 листопада, о 19:00.

Подія триватиме в прямому ефірі 1,5 години. Додатково учасники матимуть 20 хвилин, щоб поставити запитання спікерам. На всіх, хто додивиться ефір до кінця, чекає бонус від Codex Energy.

Участь у воркшопі безкоштовна — за попередньою реєстрацією.

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Основні теми воркшопу

На прикладі діючих проєктів Codex Energy — «Болград» і «Чернівці» — розглянемо фінансові моделі, прогнозовану прибутковість, строки окупності та основні ризики.

Спікери на реальних цифрах пояснять:

Як працює ринок електроенергії та на чому може заробляти інвестор

Як сонячні електростанції та системи накопичення можуть генерувати виручку

Із чого складається бюджет енергопарку та які витрати виникають під час його роботи

Як розраховують прогнозовану дохідність і строк окупності

Як змінюється фінансовий результат в оптимістичному, базовому та негативному сценаріях

Які права, умови участі та ризики варто оцінити приватному інвестору

Від чого залежать виплати та ліквідність інвестиції.

Про спікерів

Практичним досвідом поділяться представники Codex Energy — компанії-девелопера у сфері енергетики з практичним досвідом створення та запуску об'єктів генерації електроенергії:

АРТУР ЛУПАШКО — Founder Ribas Hotels Group, Co-founder Codex Energy

Підприємець і девелопер з 11+ роками досвіду у створенні та управлінні інфраструктурними інвестиційними активами. Засновник мережі готелів Ribas Hotels Group, яка об‘єднує 56+ об'єктів у керуванні, проєктуванні та будівництві. У Codex Energy відповідає за стратегію розвитку, залучення капіталу та взаємодію з інвесторами, забезпечуючи фінансову стійкість і системну реалізацію проєкту.

ОЛЕКСАНДР ГАНЧЕВ — Co-founder, керівник девелоперського напрямку Codex Energy. З 2018 року працює у сфері сонячної енергетики. Реалізував і ввів в експлуатацію 14 енергетичних об'єктів, підключених до енергосистеми України. У Codex Energy відповідає за девелопмент і технічну реалізацію енергетичних проєктів.

МАКСИМ ОДІНЦОВ — комерційний директор Codex Energy.

Має 5 років досвіду в управлінні міжнародними IT-проєктами та 5 років — в управлінні й реалізації девелоперських проєктів. У Codex Energy відповідає за комерційний розвиток, партнерства та реалізацію бізнес-стратегії.

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