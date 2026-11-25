Шахрайська схема може початися з оголошення про вигідну інвестицію в соцмережах, пропозиції купити товар онлайн або з телефонного дзвінка. Людина може повірити обіцянкам, самостійно переказати гроші і, в результаті, втратити їх. У Великій Британії такі випадки стали одним із головних чинників зростання платіжного шахрайства. Про це йдеться у звіті британської фінансової асоціації UK Finance за перше півріччя 2026 року.

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За перше півріччя 2026 року загальні втрати сягнули £659,5 млн. Як свідчить звіт, 58% випадків шахрайства з добровільно підтвердженими переказами починалися в в мережі Інтернет.

Загальні втрати від платіжного шахрайства становили £659,5 млн. Із цієї суми £316 млн припало на так зване APP-шахрайство (Authorised Push Payment) — випадки, коли людина під впливом маніпуляцій самостійно переказує гроші на рахунок шахрая. За рік збитки від таких операцій зросли на 22%, а кількість випадків — на 25%, до 138 345.

Втрати від несанкціонованих операцій, зокрема шахрайства з платіжними картками, дистанційним банкінгом і чеками, скоротилися на 2% — до £343,5 млн. Кількість таких випадків зменшилася на 17%, до 1,64 млн.

Найсуттєвішу суму збитків серед різновидів APP-шахрайства спричинили фальшиві інвестиційні пропозиції. Британці через них втратили £126,3 млн, що на 29% більше, ніж за перше півріччя 2025 року. Найбільших збитків завдали шахрайські схеми під виглядом інвестицій.

За кількістю випадків переважали шахрайства під час купівлі товарів і послуг. На них припало 69% усіх APP-випадків — 95 830. Збитки від таких схем зросли на 24%, до £66 млн.

Шахрайство з передоплатою — ще одна категорія, яка поки продовжує швидко набирати масштабів. У таких схемах людей переконують сплатити аванс за неіснуючу послугу або товар чи внести гроші, щоб отримати нібито більшу виплату. За пів року збитки від них збільшилися на 73%, до £34 млн. Кількість випадків збільшилася удвічі, до 16 481.

Загалом фінансові установи повернули постраждалим £205,7 млн, що становить 65% від суми втрат через APP-шахрайство.

Де починаються шахрайські схеми

За даними UK Finance, 58% випадків APP-шахрайства починалися в інтернет-мережі, ще 16% — через телекомунікаційні мережі.

Частка цих каналів у загальній сумі збитків однакова — на кожен припадає по 33%. Ще 5% втрат пов'язані зі схемами, які починалися через електронну пошту, 6% з'явилися через інші канали. У 21% випадків джерело шахрайства встановити не вдалося, але наразі відомо, що на них припало 23% збитків.

UK Finance закликає посилити вимоги до технологічних компаній та операторів зв'язку, щоб вони активніше запобігали шахрайству. Зокрема, асоціація пропонує запровадити суворіші зобов'язання для онлайн-платформ щодо виявлення та блокування шахрайської реклами. Сподіваються, що це допоможе протидіяти фальшивим інвестиційним пропозиціям у соціальних мережах.

Для онлайн-маркетплейсів UK Finance пропонує запровадити перевірку продавців і захищені механізми оплати. Ідея в тому, щоб покупці не переказували гроші безпосередньо на сторонні банківські рахунки поза платформами.

Асоціація вважає, що технологічні та телекомунікаційні компанії мають не лише обмінюватися інформацією та досвідом із фінансовим сектором, а й брати фінансову участь у протидії шахрайству.

«Фінансовий сектор не може самостійно впоратися з цією загрозою. Нам потрібні суворіші зобов'язання для технологічних і телекомунікаційних компаній, щоб кожен сектор, яким користуються шахраї, ніс відповідальність …», — заявила керівна директорка з питань економічних злочинів UK Finance Рут Рей (Ruth Ray).

В UK Finance наголошують, що злочинці дедалі частіше використовують соціальну інженерію. Шахраї змушують людей розкривати персональні дані, зокрема одноразові паролі. Також намагаються вплинути так, щоб жертва самостійно оплачувала неіснуючі товари, послуги та інвестиційні пропозиції.

У першому півріччі 2026 року британські банки запобігли несанкціонованим шахрайським операціям на £810,5 млн. За оцінкою UK Finance, це майже у 2,5 раза більше, ніж сума коштів, викрадених через несанкціоноване шахрайство за цей період.

Втім, асоціація визнає, що лише з боку банків для протидії шахрайству заходів недостатньо. Важливу роль мають відігравати й компанії, через платформи та мережі яких шахраї знаходять потенційних жертв.