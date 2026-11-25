Виїхати з Києва о 17:00 і вже о 22:58 вийти у Львові, не зупиняючись дорогою. Таке буде можливо з 4 грудня 2026 року. Між містами курсуватиме новий Інтерсіті № 777/778, який в «Укрзалізниці» називають «найшвидшим» поїздом. Рейс не зупинятиметься на проміжних станціях і долатиме дорогу з Києва до Львова за 5 год. 58 хв. Про це йдеться у матеріалі офіційного каналу Укрзалізниці.

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Київ — Львів: поїзд, який не зупиняється дорогою

Зворотний напрямок виглядатиме так. Зі Львова потяг вирушатиме о 6:18 і прибуватиме до столиці о 12:30. Отже, у Львова з'явиться ранковий поїзд до Києва, а з Києва буде вечірній рейс до Львова.

Новий Інтерсіті «Укрзалізниця» створила у партнерстві з Mastercard та ПУМБ. У компанії кажуть, що він забезпечить зручне сполучення між містами, між якими українці подорожують найчастіше.

Перший рейс запланований на 4 грудня, квитки вже в продажу. Нову схему поїзда можна подивитися в застосунку «Укрзалізниці», але для цього його потрібно оновити.

Окремо перевізник звернув увагу на перший клас. Він дорожчий за інші, а називається «Комфорт». В «Укрзалізниці» описують його як новенький і радять спробувати.