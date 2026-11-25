Українці зменшили суму гривневих заощаджень у банках за один місяць на 1,5 млрд грн. Валютні вклади поповнилися майже на 15 млрд грн. Загалом на початок листопада на банківських рахунках фізичних осіб і підприємців було майже 1,8 трлн грн. Такі дані 25 листопада оприлюднив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Майже 1,8 трлн грн зберігали українці на банківських рахунках на початок листопада. Фото: Pexels

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Станом на 1 листопада вклади у національній валюті становили 1 170,9 млрд грн, в іноземній — 622 млрд грн. Загалом за жовтень сума депозитів зросла на 13,3 млрд грн.

Більшість коштів вкладники залишають на рахунках із можливістю вільного доступу. На 1 листопада на вклади до запитання припадало 71,14% загальної суми заощаджень. Частка строкових депозитів становила 28,86%.

Серед строкових вкладів найпоширенішими були депозити терміном до трьох місяців. На них припадало 17,32% усіх коштів у банках. Ще 7,01% становили вклади на строк від трьох до шести місяців, 3,89% — від шести місяців до року. Частка депозитів на термін понад рік становила лише 0,64%.

Фонд також оприлюднив розподіл заощаджень за розміром вкладів. Найбільша частка коштів припадала на депозити від 10 тис. до 200 тис. грн — 25,66%. На рахунках із сумами від 200 тис. до 600 тис. грн зберігалося ще 20,78% усіх вкладів.

Вклади понад 5 млн грн формували 16,64% загальної суми. На депозити від 1 млн до 2 млн грн припадало 12,96%, від 2 млн до 4 млн грн — 10,54%. Частка вкладів від 600 тис. до 1 млн грн становила 10,61%, а від 4 млн до 5 млн грн — 2,81%.

Окремо Фонд навів статистику щодо підприємців. На 1 листопада сума вкладів фізичних осіб-підприємців сягнула 209,1 млрд грн. ФОП становили 3,2% від загальної кількості вкладників, але на їхні рахунки припадало 11,7% усіх депозитних коштів.

Вклади фізичних осіб, зокрема підприємців, під час воєнного стану повністю захищені державними гарантіями. Такий порядок діє з 13 квітня 2022 року. Стовідсоткове відшкодування поширюється також на три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Після завершення цього періоду максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн. Усі 59 банків, внесених до реєстру учасників Фонду станом на 1 листопада 2026 року, є учасниками системи гарантування вкладів.

Нагадаємо

За січень-липень 2026 року найбільше гривневих строкових депозитів населення залучив ПриватБанк — 8,55 млрд грн. Друге місце посів Ощадбанк із приростом 5,33 млрд грн, третє — Універсал Банк (monobank), який залучив 3,92 млрд грн. У валютних вкладах лідирував Ощадбанк із приростом 2,69 млрд грн, далі йдуть Укргазбанк і ПУМБ. Найбільший відтік як гривневих, так і валютних строкових депозитів зафіксували в Укрексімбанку: 1,88 млрд грн і 3,46 млрд грн відповідно.



За перші два тижні у листопаді 2026 року відразу 8 банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн підвищили дохідність гривневих вкладів для приватних клієнтів.

Протягом січня-червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив 18 млн грн клієнтам банків, що перебувають у стадії ліквідації.

У жовтні кредитори неплатоспроможних банків отримали понад 60,7 млн грн у рахунок погашення боргів. Кошти виплатили банки, якими управляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Найбільшу частину цієї суми отримали кредитори сьомої черги, серед яких є юридичні особи, що були клієнтами банків. Загалом за час роботи Фонду кредиторам банків у ліквідації повернули понад 78 млрд грн.