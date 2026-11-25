У застосунку «Дія» стала доступною нова військова облігація «Єнакієве» з дохідністю 15,5% річних. Вартість одного цінного папера стартує від 1 053,33 грн, а дата погашення призначена на 19 січня 2028 року. Дохід від інвестиції не оподатковується. Про це 24 листопада повідомила пресслужба «Дії».

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Скільки можна заробити на облігаціях «Єнакієве»

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, новий випуск передбачає такі умови:

За прикладом, наведеним на офіційному сайті «Дії», придбання 10 облігацій обійдеться приблизно в 10 533 грн.

Важливо розрізняти річну дохідність 15,5% та прибуток за весь період володіння облігацією. Оскільки дата погашення припадає на січень 2028 року, результат інвестиції залежатиме від строку, протягом якого інвестор утримуватиме цінні папери.

Як купити військові облігації

Придбати облігації можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер (РНОКПП) та активований «Дія.Підпис».

Для покупки необхідно:

Відкрити застосунок «Дія» та перейти до розділу «Військові облігації». Обрати випуск «Єнакієве». Вказати кількість облігацій та обрати брокера. Підтвердити операцію й оплатити придбання.

У день погашення кошти надійдуть на Дія.Картку.

Скільки українці вже інвестували через «Дію»

За даними Мінцифри, від початку роботи послуги українці придбали через застосунок понад 37,8 млн військових облігацій на загальну суму більш ніж 39,3 млрд грн.

Військові облігації є різновидом облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Купуючи їх, громадяни фактично позичають гроші державі, яка використовує залучені ресурси для фінансування бюджетних потреб, зокрема оборони.

Після погашення держава повертає власнику номінальну вартість паперів та виплачує передбачений умовами випуску дохід.

Що потрібно врахувати інвестору

На відміну від банківського депозиту, дохід фізичних осіб від державних облігацій не оподатковується ПДФО та військовим збором. Це дозволяє порівнювати заявлену дохідність ОВДП із чистою дохідністю депозитів після сплати податків.

Водночас державні облігації мають власні ризики. Зокрема, при достроковому продажу ціна паперів може відрізнятися від вартості придбання, а дохідність залежить від конкретних умов операції.

Оскільки інвестиція здійснюється у гривні, її результат у валютному еквіваленті також залежатиме від зміни курсу гривні до дати погашення.