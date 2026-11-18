У жовтні 2026 року неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення боргів перед кредиторами понад 60,7 млн грн. Найбільшу частину цієї суми отримали кредитори сьомої черги, серед яких є юридичні особи, що були клієнтами банків. Загалом за час роботи Фонду кредиторам банків у ліквідації повернули понад 78 млрд грн.

Найбільша частина виплат припала на сьому чергу, до якої належать, зокрема, компанії-клієнти банків. Фото: Pexels

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Кому дісталися гроші у жовтні

Майже 48,9 млн грн із жовтневих виплат отримали кредитори сьомої черги. До цієї категорії, зокрема, належать компанії-клієнти банків, які не є пов'язаними з ними особами.

Ще понад 10 млн грн спрямували кредиторам третьої черги. Йдеться, серед іншого, про відшкодування витрат Фонду на виплату гарантованої компенсації вкладникам неплатоспроможних банків.

Близько 1,8 млн грн перерахували кредиторам восьмої черги. До неї належать вимоги за податковими зобов'язаннями, штрафами, пенею та інші незабезпечені вимоги. Решту коштів розподілили між кредиторами інших черг.

Скільки грошей уже повернули кредиторам

Станом на 1 листопада 2026 року загальна сума погашених вимог кредиторів банків, що перебувають у ліквідації, перевищила 78 млрд грн.

Із цієї суми близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори. Зокрема, Національному банку України повернули 16,7 млрд грн. Частину цих коштів стягнули за рахунок заставного майна та майна поручителів.

Виплати кредиторам здійснюють за рахунок активів банків, які ліквідуються. Фонд отримує кошти від погашення раніше виданих кредитів, доходів за цінними паперами, оренди майна та інших джерел. Також гроші надходять від продажу активів.

Скільки Фонд виплатив вкладникам збанкрутілих банків

Погашення боргів перед кредиторами та повернення депозитів вкладникам є окремими напрямами роботи Фонду гарантування вкладів.

У жовтні 2026 року ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,6 млн грн гарантованого відшкодування. За весь час діяльності установи сума таких виплат сягнула 105,1 млрд грн.

Компенсацію отримали понад 2 млн вкладників, які звернулися по відшкодування. Це 96,1% від загальної кількості вкладників банків, що ліквідуються.

За даними Фонду, станом на 31 жовтня 2026 року його власні ресурси становили 62,7 млрд грн. Саме за їхній рахунок здійснюють гарантовані виплати вкладникам.

В Україні діє повна гарантія повернення банківських вкладів фізичних осіб та ФОП. Вона поширюється на кошти на поточних рахунках і строкові депозити та діятиме протягом воєнного стану і ще три місяці після його припинення чи скасування.