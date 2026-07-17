Фонд гарантування вкладів назвав суму виплат українцям за перше півріччя

Протягом січня-червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив 18 млн грн клієнтам банків, що перебувають у стадії ліквідації. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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З цієї суми понад 1,3 млн грн було перераховано вкладникам лише за червень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Фонд повернув українцям 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Якщо ж оцінювати роботу ФГВФО за весь час його існування, то загальна сума виплат сягнула 105,1 млрд грн. Свої кошти успішно отримали понад 2 мільйони осіб — це 96,1% від усіх вкладників банків-банкрутів, які звернулися по відшкодування.

У ФГВФО зазначили, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2026 року кошти Фонду складали 54,4 млрд грн.

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Нагадаємо

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Гарантовані виплати можна отримати через мобільний застосунок «Дія» у кілька кліків.