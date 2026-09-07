За сім місяців 2026 року найбільший приріст строкових депозитів населення у гривні показали Приватбанк, Ощадбанк та Універсалбанк разом із monobank. Водночас у валютних вкладах найбільше зростання зафіксували Ощадбанк, Укргазбанк та ПУМБ. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Українці несуть гроші на депозити: які банки найбільше наростили вклади
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Хто найбільше наростив гривневі депозити
Лідером за приростом строкових депозитів населення у гривні став Приватбанк. За січень-липень обсяг таких вкладів у банку зріс на 8,55 млрд грн — до 86,85 млрд грн на кінець липня.
На другому місці — Ощадбанк, який наростив гривневі строкові депозити населення на 5,33 млрд грн, до 77,27 млрд грн.
Третю позицію посів Універсалбанк разом із monobank: приріст становив 3,92 млрд грн, а загальний обсяг — 24,35 млрд грн.
Також до п’ятірки лідерів увійшли:
- А-Банк — плюс 2,05 млрд грн, усього 17,62 млрд грн;
- Акордбанк — плюс 1,79 млрд грн, усього 7,29 млрд грн.
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Де найбільше зросли валютні вклади
Серед валютних строкових депозитів населення найбільший приріст показав Ощадбанк — плюс 2,69 млрд грн, до 30,25 млрд грн.
Друге місце посів Укргазбанк, де валютні строкові депозити зросли на 0,72 млрд грн, до 7,45 млрд грн.
На третій позиції — ПУМБ із приростом на 0,71 млрд грн, до 6,77 млрд грн.
До топ-5 також увійшли:
- банк «Південний» — плюс 0,68 млрд грн, усього 5,00 млрд грн;
- А-Банк — плюс 0,67 млрд грн, усього 3,87 млрд грн.
У яких банках зафіксували найбільший відтік
Найбільший відтік строкових депозитів населення у гривні зафіксовано в Укрексімбанку. Обсяг таких вкладів скоротився на 1,88 млрд грн — до 4,75 млрд грн.
Також гривневі строкові депозити зменшилися у:
- КБ «Глобус» — мінус 0,35 млрд грн, усього 1,16 млрд грн;
- Кредитвест Банку — мінус 0,22 млрд грн, усього 0,15 млрд грн;
- Банку Альянс — мінус 0,19 млрд грн, усього 1,54 млрд грн.
У валютних депозитах найбільше скорочення також показав Укрексімбанк — мінус 3,46 млрд грн, до 7,68 млрд грн.
Далі йдуть:
- Райффайзен Банк — мінус 1,37 млрд грн, усього 12,44 млрд грн;
- МТБ Банк — мінус 0,14 млрд грн, усього 0,74 млрд грн.
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