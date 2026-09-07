Українці несуть гроші на депозити: які банки найбільше наростили вклади

За сім місяців 2026 року найбільший приріст строкових депозитів населення у гривні показали Приватбанк , Ощадбанк та Універсалбанк разом із monobank . Водночас у валютних вкладах найбільше зростання зафіксували Ощадбанк, Укргазбанк та ПУМБ . Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Хто найбільше наростив гривневі депозити

Лідером за приростом строкових депозитів населення у гривні став Приватбанк. За січень-липень обсяг таких вкладів у банку зріс на 8,55 млрд грн — до 86,85 млрд грн на кінець липня.

На другому місці — Ощадбанк, який наростив гривневі строкові депозити населення на 5,33 млрд грн, до 77,27 млрд грн.

Третю позицію посів Універсалбанк разом із monobank: приріст становив 3,92 млрд грн, а загальний обсяг — 24,35 млрд грн.

Також до п’ятірки лідерів увійшли:

А-Банк — плюс 2,05 млрд грн, усього 17,62 млрд грн;

Акордбанк — плюс 1,79 млрд грн, усього 7,29 млрд грн.

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Де найбільше зросли валютні вклади

Серед валютних строкових депозитів населення найбільший приріст показав Ощадбанк — плюс 2,69 млрд грн, до 30,25 млрд грн.

Друге місце посів Укргазбанк, де валютні строкові депозити зросли на 0,72 млрд грн, до 7,45 млрд грн.

На третій позиції — ПУМБ із приростом на 0,71 млрд грн, до 6,77 млрд грн.

До топ-5 також увійшли:

банк «Південний» — плюс 0,68 млрд грн, усього 5,00 млрд грн;

А-Банк — плюс 0,67 млрд грн, усього 3,87 млрд грн.

У яких банках зафіксували найбільший відтік

Найбільший відтік строкових депозитів населення у гривні зафіксовано в Укрексімбанку. Обсяг таких вкладів скоротився на 1,88 млрд грн — до 4,75 млрд грн.

Також гривневі строкові депозити зменшилися у:

КБ «Глобус» — мінус 0,35 млрд грн, усього 1,16 млрд грн;

Кредитвест Банку — мінус 0,22 млрд грн, усього 0,15 млрд грн;

Банку Альянс — мінус 0,19 млрд грн, усього 1,54 млрд грн.

У валютних депозитах найбільше скорочення також показав Укрексімбанк — мінус 3,46 млрд грн, до 7,68 млрд грн.

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