За останні два тижні відразу 8 банків із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн підвищили дохідність гривневих вкладів для приватних клієнтів. Які фінустанови порадували своїх клієнтів збільшенням ставок, які фінустанови найактивніше збирають гроші населення, розповідаємо у свіжому депозитному огляді від «Мінфіну».

В які банки українці несуть свою гривню, долари та євро

Свіжа статистика НБУ фіксує подальше зростання строкових депозитів населення у банківській системі. За 9 місяців цього року загальна сума вкладів у гривні збільшилася на 37,48 млрд грн, або на 11,8%, у ВКВ — на еквівалент 4,31 млрд грн (+2,9%). Загалом приватні клієнти тримають у форматі строкових вкладів рекордні 508,72 млрд грн.

Топ-5 банків, які найактивніше збирають гривневі кошти населення, за місяць не змінився.

Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у гривні на 1.10.2026 р.

№ Назва банку Сума вкладів (млрд грн) Приріст за 9 місяців (млрд грн) Приріст за 9 місяців (%) 1. АТ КБ «Приватбанк» 88,64 10,34 13,2 2. АТ «ОЩАДБАНК» 78,09 6,15 8,6 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mono) 25,25 4,82 23,6 4. АТ «Абанк» 18,7 2,51 16,1 5. АБ «УКРГАЗБАНК» 12,04 2,09 21

Дані НБУ, розрахунки Шевчишин

«Приватбанк і Ощадбанк дали 44% приросту гривневих строкових депозитів, хоча вони пропонують низькі ставки — 10−13%. Їх обирають за довірою і зручністю — такий собі ефект масштабу. Банки з найвищими ставками (16−17%) зростають удвічі швидше за ринок (+27%, проти +12%), однак це лише 7% залишків.

Населення у вересні скоротило депозити, але наростило в жовтні. Уповільнення у вересні збіглося з прискоренням інфляції та підвищенням облікової ставки НБУ до 16%: частина банків підвищили депозитні ставки лише наприкінці вересня, тож результат цього буде помітний у четвертому кварталі", — коментує ситуацію на депозитному ринку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його підрахунками, найсуттєвіший відтік депозитів фізичних осіб із січня до жовтня 2026 року спостерігався в Укрексімбанку — «мінус» 2,2 млрд грн. У інших фінустановах, де була зафіксована така тенденція, скорочення не перевищило 0,25 млрд грн.

Відтік депозитів не свідчить про проблеми у фінустанові, а лише показує, шо банк не налаштований на залучення додаткової ліквідності, відтак не пропонує привабливих депозитних ставок. Особливостями господарської діяльності кожного банку пояснюється також великий розрив між найвищими і найнижчими ставками, який фіксується зараз на ринку.

«Український банківський ринок є особливо неоднорідним. Великий банк із розгалуженою мережею зарплатних проєктів, значними залишками коштів на поточних рахунках і впізнаваним брендом може стабільно залучати депозити, не пропонуючи найвищих ставок на ринку. Для його клієнтів пріоритетними можуть бути платіжні послуги, зручність обслуговування, відчуття надійності та доступність відділень.

Натомість менший банк може бути змушений запропонувати суттєво вищу ставку, щоб залучити кожну додаткову гривню строкових ресурсів. Відповідно, підвищення облікової ставки на 50 базисних пунктів не обов'язково означає аналогічне підвищення ставок за всіма депозитними пропозиціями для фізичних осіб", — говорить Юрій Ванетик, міжнародний бізнес-радник.

Топ-5 банків за зростанням строкових депозитів населення у валюті на 1.10.2026 р.

№ Назва банку Сума вкладів у гривневому еквіваленті Приріст за 9 місяців (млрд грн) Приріст за 9 місяців (%) 1. АТ «ОЩАДБАНК» 30,44 2,88 10,4 2. АТ «Абанк» 4,08 0,87 27,2 3. ПАТ Акціонерний банк «Південний» 5,16 0,84 19,5 4. АБ «УКРГАЗБАНК» 7,57 0,83 12,4 5. ПУМБ 6,84 0,79 13

Дані НБУ, розрахунки Шевчишин

За підрахунками Андрія Шевчишина, Укрексімбанк також лідирує за обсягами скорочення депозитів населення у ВКВ — «мінус» еквівалент 4,08 млрд грн за січень-вересень цього року. Також приватні клієнті скоротили свої строкові валютні депозити за цей період в Приватбанку — «мінус» еквівалент 0,29 млрд грн.

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Як за останні 2 тижні змінилися ставки за депозитами фізосіб у великих банках

Верхня межа дохідності гривневих депозитів у великих банках за два останні тижні не змінилася. Приватні клієнти можуть розмістити свою гривню максимум під 17,17% річних на 3 місяці, і під 17% річних — на довший строк. Водночас активніше підвищувати ставки почали банки, які досі пропонували вкладникам значно нижчу дохідність. Поступово вони скорочують відрив від лідерів депозитного ринку.

Ідея Банк скоригував прибутковість вкладів у гривні на 6 місяців — плюс 0,4 в.п. — до 17,37% річних.

Абанк підвищив ставки всієї лінійки строкових вкладів у нацвалюті: власники депозитів на 12 та 6 місяців після їх подорожчання на 0,5 в.п тепер заробляють 16,4% та 16,3% річних відповідно. Тримісячні депозити подорожчали на 0,1 в.п. — до 15,7% річних.

МТБ Банк покращив умови розміщення гривні на 6 і 3 місяці: вклади на обидва строки подорожчали на 0,5 в.п. Відтепер піврічні вклади дають 17,5% річних, а тримісячні — 17,4% річних.

Прокредит Банк також порадував своїх приватних клієнтів, які розміщують свою гривню. Дохідність депозитів на 12 та 6 місяців зросла на 0,75 в.п. — до 16,25% річних. Ставка вкладів у нацвалюті на 3 місяці збільшилась на 0,5 в.п. і становить 15,5% річних.

Піреус Банк пішов на найсуттєвіше підвищення довгострокових вкладів у гривні — плюс 2 в.п. на 12-місячні депозити (до 16% річних). Вклади на 6 місяців подорожчали на 1 в.п. (до 15,5% річних), а на 3 місяці — на 0,5 в.п. (до 15% річних).

Південний додав до ставок гривневих депозитів на 6 і 3 місяці 0,25 в.п. і тепер платить за ними 15,75% і 15,5% річних відповідно.

Ощадбанк додав по 0,5 в.п. до ставок на 12 і 6 місяців, встановивши їх на рівні 13,5% річних.

Райффайзен Банк суттєво підвищив дохідність коротких і середніх вкладів у гривні. Ставки за депозитами на 6 місяців підскочили відразу на 5 в.п. — до 11,5% річних. Ставка вкладів на 12 місяців зросла на 2,5 в.п. (до 9% річних). Натомість на 3-місячних вкладах у цьому банку тепер заробляють на 1 в.п. менше — 11% річних.

ПУМБ — єдиний великий банк, який збільшив заробітки приватних клієнтів на ВКВ. Вклади в доларі на 12 місяців подорожчали на 0,1 в.п. — до 1,2% річних, на 9 місяців — на 0,3 в.п. — до 1,1% річних, на 6 та 3 місяці — на 0,4 в.п. — до 1% та 0,9% річних відповідно.

Приватні власники євро також тепер можуть заробити на своїх вкладах у цьому банку більше. Ставка за депозитами у цій валюті на 12 місяців додала 0,6 в.п. і наразі становить 0,9% річних, на 9 місяців — збільшилась на 0,5 в.п. — до 0,8% річних, на 6 місяців — на 0,4 в.п. — до 0,7% річних, на 3 місяці — на 0,3 в.п. — до 0,6% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.11.2026−16.11.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.11.2026−16.11.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки по євровкладам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 30 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.11.2026−16.11.2026.

*В Кредит Дніпро Банку діє акція, яка передбачає нарахування підвищеної ставки для користувачів, котрі скористаються відповідним промокодом та виконають установлені банком вимоги. Детальна інформація розміщена на сайті банку.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення в Радабанк: 12 місяців — 370 днів

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут