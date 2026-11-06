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6 листопада 2026, 20:23

НБУ оштрафував Sense і Ощадбанк на 35 млн грн: які порушення виявив регулятор

Національний банк України оштрафував Sense Bank та Ощадбанк загалом на 35 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Регулятор виявив недоліки у перевірці клієнтів, оцінці ризиків, а в Ощадбанку — ще й проблеми з достовірністю даних у клієнтських анкетах та наданням інформації на запити НБУ. Загалом у жовтні під санкції потрапили п’ять фінансових установ — два банки та три небанківські компанії.

Національний банк України оштрафував Sense Bank та Ощадбанк загалом на 35 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.
Національний банк України у жовтні оштрафував Sense Bank на 25 млн грн, а Ощадбанк — на 10 млн грн. Фото: Oschadbank
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Які порушення виявили у Sense Bank та Ощадбанку

Найбільший штраф — 25 млн грн — отримав Sense Bank. За даними НБУ, банк неналежно виконував вимоги щодо застосування ризик-орієнтованого підходу та проведення належної перевірки клієнтів.

Ощадбанк оштрафували на 10 млн грн за аналогічні порушення. Крім того, регулятор встановив, що банк неналежно виконував обов'язок своєчасно та в повному обсязі надавати на запити НБУ достовірну інформацію і документи.

Ще одне порушення стосувалося клієнтських анкет: до них вносили дані, достовірність яких не підтверджувалася документами або їх копіями, наявними в банку.

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Які ще фінансові установи отримали санкції

Серед небанківських установ найбільший штраф отримав ломбард «Кредит Юкрейн» — 2,747 млн грн. НБУ встановив порушення в організації первинного фінансового моніторингу, перевірці клієнтів, застосуванні ризик-орієнтованого підходу та роботі з клієнтами, пов'язаними з політично значущими особами.

Окремо ломбард отримав письмове застереження за валютні операції з фізичними особами-нерезидентами без ліцензії НБУ, а також неналежне ведення реєстрів купленої та проданої готівкової іноземної валюти.

Фінансова компанія «Артуа» отримала штраф 799 тис. грн. Серед зафіксованих порушень — недоліки внутрішніх процедур фінансового моніторингу, перевірки клієнтів, роботи з політично значущими особами, ведення та зберігання клієнтських документів і подання інформації регулятору.

Ще одну фінансову компанію — «Фінофіс» — оштрафували на 17 тис. грн за неподання до Національного банку окремої статистичної звітності про валютні операції.

Таким чином, у жовтні 2026 року НБУ застосував заходи впливу до п'яти фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Кого ще штрафував НБУ


У 2026 році Національний банк застосовував санкції до інших учасників платіжного ринку.

Зокрема, АТ «Укрпошта» отримала штраф у розмірі 2,5449 млн грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вимог щодо захисту прав споживачів під час надання платіжних послуг. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 22 червня 2026 року. Компанія мала сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня доведення рішення до її відома.

Ще один штраф отримало ТОВ «Універсальні платіжні рішення», яке працює під брендом iPay. 2 вересня НБУ застосував до компанії санкцію на 16,51 млн грн за неналежний контроль за якістю та достатністю інформації, що супроводжує платіжні операції. Порушення виявили під час безвиїзного нагляду.

Крім того, iPay отримала письмове застереження за інші порушення, зокрема щодо системи управління та вимог до авторизації платіжних послуг.

Національний банк України у липні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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