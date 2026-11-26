Національний банк України встановив офіційний курс долара на п'ятницю, 27 листопада 2026 року, на рівні 45,10 грн, що на 17 копійок менше, ніж напередодні. Євро подешевшав на 4 копійки — до 49,49 грн. Про це свідчать дані Національного банку України .

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Офіційний курс валют на 27 листопада

За даними регулятора, офіційні курси основних іноземних валют становитимуть:

Долар США — 45,10 грн, порівняно з 45,27 грн 26 листопада.

Євро — 49,49 грн, порівняно з 49,53 грн напередодні.

Таким чином, гривня зміцнюється щодо обох валют другий день поспіль.

Як змінився курс за останні дні

На 25 листопада Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 грн. Наступного дня він знизився до 45,27 грн, а на 27 листопада — до 45,10 грн.

Отже, за два дні долар подешевшав на 25 копійок.

Євро також демонструє зниження. На 25 листопада його офіційний курс становив 49,60 грн, на 26 листопада — 49,53 грн, а на 27 листопада — 49,49 грн.

За цей період європейська валюта втратила 11 копійок.

Що закладено в бюджеті на 2026 рік

Раніше під час підготовки державного бюджету на 2026 рік уряд закладав розрахунковий середньорічний курс гривні на рівні 45,6 грн за долар.

Цей показник використовувався для бюджетних розрахунків і не є прогнозом щоденного офіційного курсу НБУ.

Водночас офіційний курс Нацбанку може відрізнятися від курсів купівлі та продажу валюти в банках та обмінниках.