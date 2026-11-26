З 27 листопада 2026 року у міському застосунку «Київ Цифровий» перестане працювати оплата послуг за допомогою банківських карток, збережених у його окремому розділі. Користувачам потрібно заздалегідь оновити застосунок, а для платежів надалі використовувати введення реквізитів картки або Apple Pay і Google Pay.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що зміниться в оплаті

Після переходу на нову платіжну систему з інтерфейсу застосунку зникне окремий розділ «Картки». Це означає, що користувачі не зможуть надалі розраховуватися за послуги одним натисканням із використанням банківської картки, яку раніше зберегли в застосунку.

Але сама можливість оплачувати міські послуги не зникає. Залишаться доступними три способи розрахунку:

введення реквізитів банківської картки вручну;

Apple Pay;

Google Pay.

Для коректної роботи платежів розробники рекомендують оновити «Київ Цифровий» до останньої версії до переходу на нову систему.

Що таке «Київ Цифровий» і для чого він потрібен

«Київ Цифровий» — міський мобільний застосунок, який об'єднує цифрові сервіси для мешканців і гостей столиці. Його використовують не лише для оплати проїзду, а й для взаємодії з міською інфраструктурою.

Зокрема, у застосунку можна:

купувати QR-квитки на проїзд у громадському транспорті;

поповнювати транспортну картку та оплачувати поїздки;

користуватися цифровими транспортними сервісами;

оплачувати паркування та користуватися іншими міськими сервісами;

отримувати міську інформацію та сповіщення.

Транспортний сервіс застосунку є частиною автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСОП), яка об'єднує різні види міського транспорту в єдиний простір безготівкових розрахунків. Вона також дає змогу автоматизувати облік поїздок і пасажиропотоку, зокрема пільгових категорій пасажирів.

Читайте також: Укрзалізниця запускає Інтерсіті Київ — Львів без проміжних зупинок: перший рейс 4 грудня

Як діяти споживачам

Щоб не зіткнутися з проблемами під час купівлі квитків чи поповнення транспортної картки, користувачам варто:

Оновити застосунок «Київ Цифровий» через App Store або Google Play. Не розраховувати на оплату раніше збереженою карткою — після переходу вона більше не працюватиме. Використовувати Apple Pay або Google Pay, якщо банківська картка додана до відповідного платіжного сервісу. Або вводити реквізити банківської картки вручну під час здійснення платежу.

У КМДА також наголошують, що платіжні дані шифруються та захищаються відповідно до міжнародного стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), який встановлює вимоги до захисту даних платіжних карток.

Як ми писали: Чи буде опалення в Києві після удару по трьох ТЕЦ: що кажуть Кличко та експерт

