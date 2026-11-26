Україна отримала $450 млн фінансування від Світового банку за підтримки уряду Японії. Кошти надійшли за двома програмами: RISE — для розвитку підприємництва та SURGE — для підтримки відновлення країни. Кожна з програм передбачає фінансування на $225 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Інформацію також підтвердило Міністерство фінансів України.

Україна отримала $450 млн фінансування від Світового банку за підтримки уряду Японії.

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$225 млн на підтримку українського бізнесу

За програмою RISE Україна отримала $225 млн. Із них $190 млн — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) під гарантії уряду Японії, ще $35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Програма спрямована на посилення державної підтримки малого та середнього бізнесу, покращення умов ведення підприємницької діяльності та розширення доступу українських компаній до міжнародних ринків.

За словами Корецького, Світовий банк підтвердив виконання Україною низки показників, необхідних для отримання фінансування.

Зокрема, 20 тис. підприємців та підприємств отримали фінансування або послуги за модернізованими державними програмами підтримки бізнесу.

Крім того, через систему «єДозвіл» подано 100 тис. заяв, а представники 500 компаній пройшли навчальні програми з підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС.

Ще $225 млн — на відбудову України

Другу частину фінансування — $225 млн — Україна отримала за програмою SURGE.

Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії.

Програма спрямована на вдосконалення управління публічними інвестиціями та створення умов для кліматично орієнтованого відновлення України.

Йдеться, зокрема, про посилення спроможності державних органів і місцевої влади планувати, фінансувати та реалізовувати проєкти відбудови.

Як пояснив прем'єр-міністр, програма передбачає вдосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, щоб проєкти відновлення реалізовувалися ефективніше.

За яких умов Україна отримує гроші

Особливістю програм RISE та SURGE є фінансування за результатами.

Це означає, що виділення коштів залежить від виконання Україною попередньо визначених показників, які підтверджує Світовий банк.

Таким чином, отримані $450 млн пов'язані з реалізацією реформ і досягненням конкретних результатів у підтримці підприємництва та управлінні відбудовою.

Водночас ці кошти є кредитним фінансуванням, а не безповоротною грантовою допомогою. Із загальної суми $415 млн становлять позики МБРР під гарантії Японії, ще $35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку.с