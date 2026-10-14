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14 жовтня 2026, 14:17

Мінфін США оштрафував Bank of America на $1,2 млрд

Міністерство фінансів США повідомило про призначення Bank of America штрафу у розмірі $1,2 млрд за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей та дотриманню санкцій.

Міністерство фінансів США повідомило про призначення Bank of America штрафу у розмірі $1,2 млрд за порушення законодавства про протидію відмиванню грошей та дотриманню санкцій.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа що оштрафувалиЦе третє за величиною стягнення історія відомства.
Це третє за величиною стягнення історія відомства.
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За що оштрафували

Це третє за величиною стягнення історія відомства. Із загальної суми $750 млн отримає Управління контролера грошового обігу США (OCC) — найбільший штраф за історію цього регулятора.

Підрозділ Мінфіну США у боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) встановив, що Bank of America не вжив достатніх заходів проти китайських мереж щодо відмивання грошей на південно-західному кордоні США. Мінфін вважає цей напрямок одним із пріоритетних через активність картелів і незаконного обігу наркотиків.

У FinCEN також заявили, що банк визнав умисне порушення закону про банківську таємницю 1970 року, який зобов'язує банки допомагати державі виявляти та запобігати відмиванню грошей.

Крім того, Bank of America погодився виплатити $11,6 млн Управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC) для врегулювання претензій щодо можливих порушень санкційних програм щодо росії, білорусі, Ірану, М'янми та Сомалі, а також обмежень, пов'язаних з наркотрафіком та міжнародним тероризмом.

Що говорять у банку

Bank of America заявив, що несе відповідальність за дотримання вимог, пов'язаних із фінансовими злочинами, а також що вклав мільярди доларів у технології протидії фінансовим злочинам та направив на цю роботу тисячі співробітників. Заяву банку передає Associated Press.

В історії Мінфіну США було лише два стягнення, що перевищували нинішнє за розміром: щодо криптобіржі Binance на суму близько $4 млрд у 2023 році та проти канадського TD Bank приблизно на $3 млрд у 2024 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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