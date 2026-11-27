В Німеччині набули чинності нові правила споживчого кредитування, які посилюють захист клієнтів із банківським овердрафтом (Dispo). Як повідомляє видання AusNews, банки повинні дотримуватися нових строків попередження про скорочення або скасування кредитного ліміту, а в разі стягнення використаного кредиту — запропонувати клієнту погашення 12 рівними платежами до початку примусового стягнення. Нові норми є частиною імплементації європейської директиви про споживчі кредити .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що змінюється для клієнтів банків

Овердрафт (Dispo) — це можливість витрачати кошти понад залишок на банківському рахунку в межах погодженого з банком ліміту. Такий кредит зазвичай дає змогу покривати короткострокові фінансові потреби, але часто передбачає високі процентні ставки.

Раніше банки за певних обставин могли скасувати або скоротити ліміт із коротким строком попередження, а в окремих випадках — негайно. Нові правила встановлюють чіткіші обмеження для кредиторів.

Зокрема, відтепер:

Банк має дотримуватися строку попередження щонайменше два місяці при звичайному розірванні договору овердрафту. Договірне право на припинення кредитного ліміту з коротшим строком попередження не може застосовуватися всупереч новим нормам.

Про скорочення або скасування ліміту клієнта мають повідомити щонайменше за 30 днів до набуття змінами чинності.

Перед примусовим стягненням використаного овердрафту банк має запропонувати погашення боргу 12 рівними щомісячними платежами за погодженою процентною ставкою, без додаткових витрат на таку розстрочку.

Клієнти отримуватимуть регулярну інформацію про використання овердрафту, зокрема щодо процентної ставки та витрат на кредит.

Нові правила щодо безстрокових договорів овердрафту поширюються також на значну частину договорів, укладених до 20 листопада 2026 року. Тобто клієнти, які користувалися кредитним лімітом ще до набуття чинності новим законодавством, також отримують передбачений законом захист.

Коли банк має запропонувати консультацію

Закон також передбачає додатковий механізм для клієнтів, які регулярно користуються овердрафтом і фактично не можуть вийти із заборгованості.

Якщо клієнт протягом шести місяців безперервно використовує в середньому понад 75% погодженого кредитного ліміту, банк має запропонувати йому консультацію. Під час неї кредитор повинен обговорити можливі альтернативи, наслідки подальшого використання овердрафту та звернути увагу на доступні служби консультацій щодо боргів.

Це може бути актуально для людей, які не просто періодично позичають у банку до зарплати, а фактично постійно живуть із від'ємним балансом. Для них овердрафт може перетворитися на дорогий довгостроковий кредит.

Читайте також: Євро зріс після вибору нового голови ЄЦБ: чому Ернандес де Кос може продовжити політику Крістін Лагард

Нові правила стосуються не лише овердрафту

Законодавчі зміни охоплюють також інші форми споживчого кредитування. Зокрема, нові вимоги поширюються на невеликі кредити до €200, безпроцентні розстрочки та частину послуг Buy Now, Pay Later (BNPL), за яких покупець отримує товар зараз, а платить пізніше.

Кредитори повинні ретельніше оцінювати платоспроможність клієнтів перед наданням кредиту. При цьому під час оцінювання заборонено використовувати низку чутливих даних, зокрема інформацію про стан здоров'я та дані із соціальних мереж.

Якщо кредитне рішення ухвалюється автоматизованою системою, споживач у передбачених законом випадках може вимагати пояснення та перегляду рішення людиною.

Таким чином, нове законодавство має одночасно посилити захист споживачів від надмірного боргового навантаження та зробити процедури кредитування більш прозорими. Для клієнтів із постійно використаним овердрафтом це означає більше часу на погашення боргу, а для банків — додаткові зобов'язання щодо інформування, оцінювання платоспроможності та роботи із проблемною заборгованістю.

Як ми писали: Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну: скільки доларів та євро завезли у жовтні