Після закриття міжбанку у четвер, 26 листопада, курс долара подешевшав на 8 копійок у купівлі і на 10 копійок у продажу. Тоді як курс євро втратив 6 копійок у купівлі та 8 — у продажу.
26 листопада 2026, 17:30
Долар і євро втратили копійки на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 26 листопада
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Закриття 26 листопада
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Зміни
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45,17/45,22
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45,09/45,12
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8/10
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49,57/49,61
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49,51/49,53
|
6/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,99−45,56 грн. Євро купують за 49,34 грн, а продають за 50,08 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,20−45,35, євро — 49,75−50,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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