НБУ оштрафував «Укрпошту»: компанія має сплатити 2,5 млн грн

Нацбанк оштрафував АТ «Укрпошта» на 2,5 млн грн за виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку ухвалив 22 червня 2026 року.

За що оштрафували

Захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 2 544,9 тис. грн застосовано до АТ «Укрпошта» за порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103 (зі змінами);

№ 103 (зі змінами); Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 № 147 (зі змінами);

№ 147 (зі змінами); Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 164 (зі змінами).

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Рішення Комітету з нагляду набирає чинності з дня доведення його до відома АТ «Укрпошта».

Укрпошта зобов’язана сплатити штраф протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів із дня доведення до відома до АТ «Укрпошта» рішення Комітету з нагляду.

Передісторія

Ситуація навколо Ігоря Смілянського та «Укрпошти» розгортається на тлі підготовки компанії до запуску банківських послуг у межах моделі фінансової інклюзії.

23 червня Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

За словами Смілянського, НБУ вимагає, щоб акціонер компанії протягом п’яти днів відсторонив його від посади та призначив іншого керівника. Сам він пов’язує це рішення з процесом створення поштового банку на базі «Укрпошти».

Смілянський заявив, що компанія була готова до запуску банківських послуг, має понад 2 млрд грн власного капіталу та працює з прибутком. Він також зазначив, що юридична команда «Укрпошти» аналізує рішення регулятора та розглядає можливість його оскарження в суді.

Окремо керівник компанії повідомив про намір поінформувати міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР та МВФ, з якими «Укрпошта» має угоди та співпрацю.

Нацбанк раніше вже звертав увагу на ризики в управлінні «Укрпоштою» та вимагав створення наглядової ради компанії. Регулятор наголошував, що для надання фінансових послуг компанія має відповідати вимогам до корпоративного управління, прозорості та професійної придатності керівництва.

Попри рішення НБУ, Смілянський заявив, що «Укрпошта» продовжує працювати у штатному режимі, а для клієнтів компанії наразі нічого не змінюється.

«Я ніколи не програвав. Я або перемагав, або вчився», — заявив Смілянський, коментуючи ситуацію.