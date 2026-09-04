НБУ оштрафував iPay на 16,5 млн грн

Національний банк України 2 вересня застосував до ТОВ «Універсальні платіжні рішення», яке працює під брендом iPay, штраф у розмірі 16,51 млн грн за порушення вимог законодавства про платіжні послуги. Про це йдеться на сайті регулятора .

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Чому оштрафували

Компанію оштрафували за неналежний контроль за якістю та достатністю інформації, що супроводжує платіжні операції, які були виявлені за результатами здійснення безвиїзного нагляду.

ТОВ «УПР» зобов’язане сплатити штраф протягом п’яти робочих днів.

Компанії винесли додатково письмове застереження за низку інших порушень — також і щодо системи управління й вимог до авторизації платіжних послуг.

Нагадаємо

ТОВ «Універсальні платіжні рішення» (УПР) — українська небанківська платіжна установа, яка надає послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.