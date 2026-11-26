У жовтні 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на суму близько $1,1 млрд в еквіваленті, що на 1,4% менше, ніж у вересні. Водночас обсяг вивезення валюти скоротився на 21,8% — до $192,7 млн, найнижчого показника з березня. У результаті чисте ввезення готівки зросло на 4,3% — до $913,8 млн, досягнувши максимуму за останні сім місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ.

У жовтні 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на суму близько $1,1 млрд в еквіваленті,

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Скільки валюти банки ввезли та вивезли у жовтні

У жовтні обсяг імпорту готівкової іноземної валюти дещо скоротився порівняно з вереснем, однак залишився на рівні понад $1 млрд.

Натомість вивезення готівки зменшилося значно суттєвіше — на 21,8%, до $192,7 млн.

Завдяки цьому різниця між ввезенням і вивезенням валюти збільшилася до $913,8 млн, що на 4,3% більше, ніж попереднього місяця.

Це найбільше позитивне сальдо з березня 2026 року.

Як раніше повідомляв «Мінфін», у вересні банки завезли готівкової валюти на $1,12 млрд, що стало найвищим місячним показником від початку року. Тоді обсяги ввезення збільшилися на 52,3% порівняно із серпнем.

Скільки готівкової валюти завезли від початку року

За січень — жовтень 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на загальну суму $8,446 млрд.

Це на 9,7% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас обсяг вивезення становив $2,165 млрд, скоротившись на 11,7% у річному вимірі.

Таким чином, за десять місяців чисте ввезення готівкової валюти банками становило приблизно $6,28 млрд.

Попри скорочення загальних обсягів ввезення порівняно з минулим роком, банки продовжують завозити в Україну значно більше іноземної готівки, ніж вивозять.

Долар залишається основною валютою, але частка євро зростає

У структурі ввезення готівки найбільшу частку традиційно займає американський долар.

У жовтні на доларові банкноти припадало 53,3% загального обсягу імпорту іноземної готівки. Водночас частка євро досягла 46,2%, а інших валют — близько 0,6%.

За підсумками десяти місяців структура дещо інша. Частка долара становить 60,1%, євро — 39,1%, решти валют — близько 0,7%.

Отже, у жовтні євро займав помітно більшу частку у ввезенні готівки, ніж у середньому за січень — жовтень.

При цьому наведені показники відображають структуру банківського ввезення валюти, а не безпосередньо валютні заощадження українців.

Яку ще валюту та цінності завозять банки

Крім долара та євро, банки здійснюють операції з іншими іноземними валютами й цінностями.

За десять місяців 2026 року серед відповідних інструментів найбільший обсяг припав на фізичне золото — $42,72 млн в еквіваленті.

Серед інших валют найбільший показник мав польський злотий — $11,5 млн.

Обсяги ввезення швейцарських франків і британських фунтів стерлінгів становили приблизно по $3,8 млн в еквіваленті.

Що буде з попитом на готівкову валюту до кінця року

У листопаді банки традиційно можуть скорочувати ввезення іноземної готівки, тоді як у грудні обсяги постачання нерідко зростають на тлі сезонного попиту та зимових свят.

За наведеною аналітичною оцінкою, за підсумками всього 2026 року імпорт готівкової валюти банками може виявитися приблизно на 9% нижчим, ніж торік. Це прогноз, а не офіційно підтверджений результат року.

Водночас скорочення ввезення готівки саме собою не свідчить про її дефіцит.

На початку листопада Національний банк превентивно провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення їхніх кас. Регулятор повідомляв, що запасів іноземної готівки в банківській системі достатньо.