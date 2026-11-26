Американський мільярдер Ілон Маск та його космічна компанія SpaceX оголосили про намір передати кожній дитині у США по дві акції компанії. Один цінний папір надасть SpaceX, а другий — особисто Маск. Загальна вартість ініціативи оцінюється приблизно у $18 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву підприємця та офіційне повідомлення компанії.

Ілон Маск та його космічна компанія SpaceX оголосили про намір передати кожній дитині у США по дві акції компанії.

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Скільки коштуватимуть подаровані акції

За даними Reuters, станом на закриття торгів 25 листопада одна акція SpaceX коштувала $127,44.

Таким чином, дві акції оцінюються приблизно у $254,88 за поточною біржовою ціною.

У США проживають близько 72 млн дітей віком до 18 років. Якщо акції отримають усі вони, загальна вартість подарунка становитиме понад $18 млрд.

Водночас вартість цінних паперів може змінюватися залежно від ринкових котирувань. Йдеться про передачу акцій, а не грошову виплату.

Коли діти отримають акції

Передачу цінних паперів планують здійснити у два етапи.

За словами Маска, першу акцію від SpaceX мають передати у грудні 2026 року.

Другу акцію, зі свого особистого пакета, підприємець планує передати у червні 2027 року, коли завершиться дія обмежень на відчуження належних йому акцій.

У жовтні Маск уже обіцяв подарувати кожній американській дитині по одній акції SpaceX. Тепер він фактично подвоїв свою попередню обіцянку.

Як працюватиме програма

Згідно з офіційним повідомленням SpaceX від 25 листопада, компанія передасть по одній новій звичайній акції класу A на кожен чинний інвестиційний рахунок Trump Account.

Це спеціальна програма довгострокових накопичень для американців віком до 18 років, яка передбачає пільгове оподаткування інвестицій.

Для дітей, народжених у визначений програмою період, також передбачено початковий державний внесок у розмірі $1 тис.

За інформацією Білого дому, станом на жовтень у США було відкрито майже 70 млн таких рахунків.

При цьому компанія поки не уточнила всі умови передачі особистого пакета Маска, зокрема чи відбуватиметься вона виключно через Trump Accounts.

До ініціативи приєдналося керівництво SpaceX

Президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл також раніше оголосила про намір передати понад 2 млн акцій компанії американським дітям.

У SpaceX пояснюють ініціативу бажанням надати наступному поколінню можливість отримувати економічну вигоду від розвитку космічних технологій.

Аналітики, яких цитує Reuters, вважають, що програма також може допомогти компанії сформувати широку базу довгострокових приватних акціонерів.

Водночас це поки оголошені зобов'язання щодо майбутньої передачі акцій, а не підтвердження завершення їх розподілу.